Maltrato animal en Bucaramanga: video registró brutal golpiza contra una perrita que luego fue hallada muerta

La indignación crece entre habitantes y autoridades tras la difusión de imágenes donde una mascota fallece por violencia en una vivienda del sector, activando nuevamente el debate sobre la protección animal en Colombia - crédito @ColombiaOscura /

La ciudad de Bucaramanga enfrenta una ola de indignación tras conocerse la brutal golpiza que un hombre propinó a su perrita en el barrio Betania, hecho que quedó registrado en video y culminó con la muerte del animal.

El caso, calificado por la Administración local como un acto atroz, reactivó el debate sobre el maltrato animal y puso en el centro de la discusión la efectividad de las leyes para sancionar este tipo de delitos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia fue impulsada por vecinos y organizaciones defensoras de animales, que alertaron sobre la agresión a través de redes sociales. Las imágenes muestran a un hombre golpeando salvajemente a la canina que se encuentra amarrada al interior de una vivienda en el sector de Betania etapa 12, al norte de la ciudad, mientras se escuchan los aullidos de dolor.

Imágenes captadas en Betania muestran a un hombre golpeando brutalmente a una perrita, hecho que culminó con la muerte del animal - crédito @ColombiaOscura / X

Cuando el equipo de la Subsecretaría de Ambiente acudió al lugar tras recibir las denuncias, el animal ya había fallecido y había sido sepultado, lo que dificultó la verificación inmediata de los hechos.

Reacción inmediata de las autoridades y rechazo institucional

El caso generó una respuesta firme del alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, que manifestó: “Rechazo este acto tan atroz contra la vida animal; hago un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la Nación y al sistema judicial para que este caso sea juzgado bajo la Ley Ángel y que esta persona sea procesada con toda la severidad de la legislación colombiana”.

La Administración municipal enfatizó que no permitirá que hechos de este tipo se repitan y aseguró que realizará seguimiento al caso hasta lograr que el responsable enfrente las consecuencias legales. Portilla añadió: “Vamos a perseguir a quienes maltratan y ponen en riesgo la vida de nuestros animalitos”, declaró en X.

El alcalde Cristian Portilla solicitó aplicar la Ley Ángel y procesamiento judicial riguroso contra el presunto maltratador de animales - crédito @Cportilla40 / X

La comunidad del barrio Betania y la ciudadanía en general exigen respuestas claras y justicia, tras catalogar este episodio como uno de los más crueles registrados en la ciudad en los últimos años. “Este bandido que agredió al animal deberá responder ante la ley por este delito contra la vida”, afirmó Portilla.

El concejal Camilo Machado también se refirió a la situación y señaló que, según testimonios de vecinos, el presunto agresor habría causado la muerte de otros dos perros en circunstancias similares. Además, advirtió que dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión permanece otro animal, lo que incrementa la preocupación por la reiteración de estos episodios.

Las autoridades locales confirmaron que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la totalidad de lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del presunto agresor.

Se conoció que el presunto agresor habría causado la muerte de otros dos perros y que aún queda un animal en riesgo en la vivienda - crédito @Cportilla40 / X

La Ley Ángel y el precedente judicial en Bucaramanga

El caso ocurre poco tiempo después de que la capital santandereana fuera escenario del primer proceso judicial en Colombia con medida de aseguramiento en centro carcelario por maltrato animal. Alexander Parra Carrillo fue privado de la libertad tras causar la muerte de un gato, decisión sustentada en la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025).

Esta normativa endurece las penas por violencia contra animales, contemplando entre 32 y 56 meses de prisión por causar la muerte de un animal y multas de 15 a 60 salarios mínimos legales vigentes. Además, prohíbe la tenencia de animales a los condenados, establece un registro de maltratadores y faculta a la Policía a ingresar a viviendas ante evidencia de peligro inminente para los animales.

La Ley Ángel también introduce agravantes específicos, como la violencia vicaria ejercida a través de animales, la difusión de pornografía o escenas de violencia animal, y la mutilación en actividades económicas.

La Ley Ángel prohíbe tener animales a los condenados, crea un registro de maltratadores y permite a la Policía actuar ante peligro inminente - crédito @Cportilla40 / X

Se incluyen inhabilidades profesionales y administrativas para los responsables, así como un enfoque pedagógico que obliga a fiscales y jueces a capacitarse sobre protección animal y contempla cursos obligatorios para infractores de maltrato leve.