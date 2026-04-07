La ‘influencer’ relató cómo su imagen fue robada para crear contenido para adultos: “Con mis publicaciones de Instagram”

Víctima de un robo de identidad que transformó su vida, la influencer Ana María enfrenta desde hace más de cinco años el acoso y el hostigamiento digital, tras descubrir que desconocidos manipularon su contenido y lo difundieron en páginas para adultos sin su consentimiento - crédito anapapitas_ / TikTok

La influencer Ana María, conocida como @anapapitas_, expuso en TikTok la situación de acoso que enfrenta por un caso de robo de identidad que se originó hace más de cinco años.

En su relato, Ana María explicó: “Llevo más de cinco años huyendo, sintiendo miedo, sintiendo acoso, escondiéndome, cambiando de cuentas. Y hoy decidí no, no hacerlo más, no esconderme más, no huir más, porque me cansé de sentir miedo, me cansé de sentir acoso, me cansé de seguir así”.

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La joven relató cómo fue contactada por Instagram y le aseguraron que había contenido suyo en páginas para adultos, allí engañada por alguien que se hizo pasar por seguidora y que, tras ganarse su confianza, le pidió fotos y videos.

Según sus palabras, el objetivo era, mediante las fotos, confirmar que la persona de los videos no era ella, pero en realidad se trataba de una trampa: “Esa persona utilizó todo mi miedo para obtener ese material y lo logró”, confesó Ana María, visiblemente afectada.

Ana María también mencionó el apoyo de su madre desde el inicio: “Desde que mi mamá se enteró, me creyó y me ha apoyado en todo el proceso”. Sin embargo, reconoció que no todos le creen y que muchas personas la acusan injustamente: “Dicen que seguramente fue un ex o seguramente yo vendo ese contenido, pero no. Aquí estoy dando la cara”.

La influencer afirmó tener una denuncia formal en la fiscalía y pidió a sus seguidores que denuncien cualquier contenido falso. “No vendo contenido, nunca lo he hecho. Y lo que circula ahorita es fruto de este engaño, de este delito”. Ana María finalizó su denuncia pidiendo apoyo y advirtiendo sobre este tipo de estafas: “Si ven algo mío por ahí, por favor, denuncien. No soy yo”.