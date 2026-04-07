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Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Al parecer, la relación llevaría oculta varios meses y la pareja ya se habría decidido a salir del anonimato, aunque ninguno de los involucrados lo ha confirmado oficialmente

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Una foto sería la confirmación del nuevo romance de Rodrigo Kling - crédito Andrea Guerrero / Instagram y Laura Acuña / Instagram
Una foto sería la confirmación del nuevo romance de Rodrigo Kling - crédito Andrea Guerrero / Instagram y Laura Acuña / Instagram

La vida sentimental de Laura Acuña vuelve a situarse en el centro de la atención pública tras la revelación del presunto romance de su ex con otra persona del medio. Se trata de la periodista Andrea Guerrero, que tendría una relación con el empresario Rodrigo Kling, hecho que habría permanecido en la confidencialidad durante más de tres meses.

Cabe mencionar que Kling fue pareja de la reconocida presentadora de entretenimiento y tienen dos hijos: Helena, nacida en 2016 y Nicolás, nacido en 2018. Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su separación, no se les volvió a ver juntos en ningún evento y no han publicado fotografías juntos.

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Precisamente, sería una fotografía en redes sociales la que habría confirmado la relación, lo que fue destacado por el locutor Frank Solano en su espacio de Olímpica Stereo, al referirse a las publicaciones recientes de Guerrero.

Las imágenes fueron compartidas por la presentadora de deportes el sábado 4 de abril de 2026 en Instagram, donde se le ve recostada en el hombro de un hombre: “Él está de espaldas, pero por supuesto uno sabe quién es él. El ex de Laura Acuña: Rodrigo Kling, novio de Andrea Guerrero”, aseguró el locutor.

Solano aseguró que, aunque el romance fue confirmado en plenas vacaciones de Semana Santa, la relación llevaría varios meses: “Como que la cosa lleva ya más de tres meses, entonces ya se puede publicar”.

Las fotos publicadas durante Semana Santa serían la confirmación del romance - crédito Andrea Guerrero / IG
Las fotos publicadas durante Semana Santa serían la confirmación del romance - crédito Andrea Guerrero / IG

Cabe mencionar que Rodrigo Kling es un destacado empresario, especializado en la comercialización de piedras preciosas y relojería de alta gama, por lo que es una figura reconocida en el sector de la joyería de lujo en Bogotá. Su nombre se destacó en los medios por su relación con Laura Acuña, con la que contrajo matrimonio en Miami el 30 de mayo de 2010 y tuvo dos hijos.

A lo largo de su carrera, Kling ha mantenido un bajo perfil en cuanto a su exposición pública, enfocándose en el desarrollo de proyectos empresariales, aunque su ausencia en las redes sociales y eventos de su esposa no pasó desapercibida desde 2021, cuando se empezó a rumorar una separación.

Y es que la presentadora publicó imágenes navideñas en redes junto a sus hijos sin presencia de Kling, lo que disparó especulaciones sobre el estado de su relación. En octubre de 2022, durante una entrevista en su programa de YouTube con el actor Francisco Bolívar, Acuña respondió afirmativamente cuando le preguntaron si tenía esposo, un gesto que para entonces desmentía la separación.

Sin embargo, la versión de los hechos cambió con el paso de los meses. En septiembre de 2025, la propia Acuña confirmó haberse mudado junto a Helena y Nicolás y, al ser interrogada sobre su situación sentimental, respondió: “El electrocardiograma, superbién. Cero problemas del corazón”, declaración que fue leída como una confirmación de la distancia con Kling.

El locutor afirma que el hombre que aparece en la foto es Rodrigo Kling - crédito Andrea Guerrero / IG
El locutor afirma que el hombre que aparece en la foto es Rodrigo Kling - crédito Andrea Guerrero / IG

A partir de la publicación de Guerrero los internautas no dudaron en especular sobre de quién sería el brazo y la espalda del personaje que aparece en sus fotos, teniendo en cuenta que Kling es reconocido por mantener un bajo perfil en las plataformas de difusión, lo que reavivó la conversación social en torno a su presencia las redes sociales al estar nuevamente relacionado con una figura mediática.

En medio de los rumores, el presentador de entretenimiento Frank Solano aseguró en Olímpica Stereo que el personaje de las fotos de Andrea Guerrero sí era el empresario que estuvo casado con Laura Acuña, lo que se convirtió en una confirmación para los seguidores de la farándula criolla, aunque muchos están al pendiente de la confirmación oficial.

Las fotos dejan ver solo una pequeña parte del rostro del nuevo amor de Andrea Guerrero - crédito Andrea Guerrero / IG
Las fotos dejan ver solo una pequeña parte del rostro del nuevo amor de Andrea Guerrero - crédito Andrea Guerrero / IG

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