Con un helicóptero Halcón: así fue el seguimiento aéreo que permitió ubicar a la niña de 7 años secuestrada en Bogotá

El operativo conjunto entre Policía, Gaula y apoyo aéreo permitió ubicar el vehículo y rescatar a la menor sana y salva en el barrio Nicolás de Federmán - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Desde el cielo de Bogotá, a las 11:28 de la noche del 6 de abril de 2026, una cámara térmica y de alta definición fijó su mirada sobre un punto exacto en la ciudad. No era un barrido al azar: el sistema del Halcón 447, helicóptero de la Policía Metropolitana de Bogotá, ya tenía un objetivo georreferenciado.

En tierra, en medio de calles oscuras del barrio Nicolás de Federmán, estaba Gabriela, una niña de 7 años que había sido secuestrada durante el robo de una camioneta.

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A casi 100 kilómetros por hora, la aeronave avanzaba en dirección occidente mientras su sistema óptico entraba en modo Slew Active, una función que permite “anclar” la cámara a un objetivo y seguirlo de forma automática, incluso en movimiento, según Blu Radio.

Desde la cabina, los operadores no solo observaban: vigilaban cada detalle en tiempo real. La imagen, estable y precisa, mostraba el entorno urbano con una claridad imposible desde el suelo.

El telémetro láser marcaba una distancia variable entre 502 y 595 metros respecto al objetivo.

A esa altura, el helicóptero mantenía una posición estratégica: lo suficientemente alto para no ser detectado fácilmente, pero con la cercanía necesaria para identificar movimientos, calles, vehículos y puntos de referencia.

En las pantallas del sistema HUD —donde se cruzan datos de altitud, coordenadas y trayectoria— cada número confirmaba que el seguimiento no se perdía.

Mientras tanto, en tierra, patrullas de la Policía, unidades del Gaula y tropas de la Brigada 13 del Ejército se movían guiadas por esa “mirada aérea”.

Las cámaras electroópticas e infrarrojas del Halcón 447 permiten identificar objetivos desde el aire incluso en condiciones de baja visibilidad - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Cada coordenada transmitida desde el Halcón 447 reducía el margen de búsqueda. El vehículo, una Nissan X-Trail color champaña, se desplazaba por la ciudad con la menor en su interior, ajena a lo que ocurría.

El operativo se había activado minutos después del robo en el barrio Monterrey, en Suba.

Desde ese instante, cámaras de seguridad, reportes ciudadanos y el apoyo aéreo comenzaron a tejer una red de rastreo que no dejó escapar el rastro del vehículo. La clave fue la sincronización: mientras el helicóptero seguía el objetivo desde el aire, las unidades en tierra cerraban el cerco.

Finalmente, el vehículo fue ubicado en el barrio Nicolás de Federmán. Allí, los uniformados encontraron la camioneta y, dentro de ella, a la niña. Dormía. No había percibido ni el robo ni la persecución que se desarrolló durante más de tres horas.

El sistema de monitoreo del Halcón 447 combina zoom de largo alcance y sensores térmicos para seguir en tiempo real objetivos en tierra desde varios cientos de metros de altura - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

“La niña fue lo primero. Abrimos el carro, estaba abierto y la niña, pues gracias a Dios, estaba dormidita”, relató el subintendente Fabián Camargo.

Al despertar, desorientada, preguntó por sus padres, según recordó el subintendente Manuel Martínez, quien participó en el operativo.

El despliegue, que combinó tecnología de precisión, monitoreo aéreo y trabajo coordinado en tierra, permitió que Gabriela fuera rescatada sana y salva antes de la medianoche.

Para las autoridades, el papel del Halcón 447 fue determinante: desde el cielo, su seguimiento constante convirtió datos, coordenadas y señales en una ruta clara que condujo directamente al hallazgo.

El Halcón funciona como una plataforma de vigilancia avanzada equipada con sensores electroópticos y sistemas infrarrojos capaces de operar incluso en condiciones de baja visibilidad, como la noche o en medio de lluvias.

Estas herramientas permiten detectar fuentes de calor, seguir movimientos y mantener un objetivo bajo observación continua sin depender de iluminación externa.

El helicóptero Halcón 447 apoyó desde el aire el seguimiento que permitió ubicar el vehículo y rescatar a la menor en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcance del sistema también marca una diferencia clave en operativos urbanos. La aeronave puede detectar objetos a varios kilómetros de distancia, observar desplazamientos con alto nivel de detalle y, en condiciones óptimas, identificar características específicas de personas, como su vestimenta.

Esto se traduce en una ventaja táctica frente a las unidades en tierra, que dependen de la visibilidad directa y de las condiciones del entorno.

A ello se suma la integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde se coordinan en tiempo real las acciones entre el helicóptero y los uniformados desplegados en la ciudad.

La transmisión constante de datos permite ajustar estrategias, cerrar vías y anticipar posibles rutas de escape, como ocurrió en el seguimiento de la camioneta en la que se encontraba la menor.

En conjunto, el Halcón no solo observa: detecta, rastrea y guía. Su capacidad de mantenerse sobre un objetivo y convertir información técnica en decisiones operativas concretas lo posiciona como un multiplicador de capacidades dentro del esquema de seguridad.