Colombia

Con un helicóptero Halcón: así fue el seguimiento aéreo que permitió ubicar a la niña de 7 años secuestrada en Bogotá

Además, la articulación entre vigilancia aérea, patrullas en tierra y sistemas de monitoreo en tiempo real permitió reducir el área de búsqueda y reaccionar con rapidez hasta dar con el paradero de la menor

Guardar
El operativo conjunto entre Policía, Gaula y apoyo aéreo permitió ubicar el vehículo y rescatar a la menor sana y salva en el barrio Nicolás de Federmán - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Desde el cielo de Bogotá, a las 11:28 de la noche del 6 de abril de 2026, una cámara térmica y de alta definición fijó su mirada sobre un punto exacto en la ciudad. No era un barrido al azar: el sistema del Halcón 447, helicóptero de la Policía Metropolitana de Bogotá, ya tenía un objetivo georreferenciado.

En tierra, en medio de calles oscuras del barrio Nicolás de Federmán, estaba Gabriela, una niña de 7 años que había sido secuestrada durante el robo de una camioneta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A casi 100 kilómetros por hora, la aeronave avanzaba en dirección occidente mientras su sistema óptico entraba en modo Slew Active, una función que permite “anclar” la cámara a un objetivo y seguirlo de forma automática, incluso en movimiento, según Blu Radio.

Desde la cabina, los operadores no solo observaban: vigilaban cada detalle en tiempo real. La imagen, estable y precisa, mostraba el entorno urbano con una claridad imposible desde el suelo.

El telémetro láser marcaba una distancia variable entre 502 y 595 metros respecto al objetivo.

A esa altura, el helicóptero mantenía una posición estratégica: lo suficientemente alto para no ser detectado fácilmente, pero con la cercanía necesaria para identificar movimientos, calles, vehículos y puntos de referencia.

En las pantallas del sistema HUD —donde se cruzan datos de altitud, coordenadas y trayectoria— cada número confirmaba que el seguimiento no se perdía.

Mientras tanto, en tierra, patrullas de la Policía, unidades del Gaula y tropas de la Brigada 13 del Ejército se movían guiadas por esa “mirada aérea”.

Las cámaras electroópticas e infrarrojas del Halcón 447 permiten identificar objetivos desde el aire incluso en condiciones de baja visibilidad - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Las cámaras electroópticas e infrarrojas del Halcón 447 permiten identificar objetivos desde el aire incluso en condiciones de baja visibilidad - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Cada coordenada transmitida desde el Halcón 447 reducía el margen de búsqueda. El vehículo, una Nissan X-Trail color champaña, se desplazaba por la ciudad con la menor en su interior, ajena a lo que ocurría.

El operativo se había activado minutos después del robo en el barrio Monterrey, en Suba.

Desde ese instante, cámaras de seguridad, reportes ciudadanos y el apoyo aéreo comenzaron a tejer una red de rastreo que no dejó escapar el rastro del vehículo. La clave fue la sincronización: mientras el helicóptero seguía el objetivo desde el aire, las unidades en tierra cerraban el cerco.

Finalmente, el vehículo fue ubicado en el barrio Nicolás de Federmán. Allí, los uniformados encontraron la camioneta y, dentro de ella, a la niña. Dormía. No había percibido ni el robo ni la persecución que se desarrolló durante más de tres horas.

El sistema de monitoreo del Halcón 447 combina zoom de largo alcance y sensores térmicos para seguir en tiempo real objetivos en tierra desde varios cientos de metros de altura - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
El sistema de monitoreo del Halcón 447 combina zoom de largo alcance y sensores térmicos para seguir en tiempo real objetivos en tierra desde varios cientos de metros de altura - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

“La niña fue lo primero. Abrimos el carro, estaba abierto y la niña, pues gracias a Dios, estaba dormidita”, relató el subintendente Fabián Camargo.

Al despertar, desorientada, preguntó por sus padres, según recordó el subintendente Manuel Martínez, quien participó en el operativo.

El despliegue, que combinó tecnología de precisión, monitoreo aéreo y trabajo coordinado en tierra, permitió que Gabriela fuera rescatada sana y salva antes de la medianoche.

Para las autoridades, el papel del Halcón 447 fue determinante: desde el cielo, su seguimiento constante convirtió datos, coordenadas y señales en una ruta clara que condujo directamente al hallazgo.

El Halcón funciona como una plataforma de vigilancia avanzada equipada con sensores electroópticos y sistemas infrarrojos capaces de operar incluso en condiciones de baja visibilidad, como la noche o en medio de lluvias.

Estas herramientas permiten detectar fuentes de calor, seguir movimientos y mantener un objetivo bajo observación continua sin depender de iluminación externa.

El helicóptero Halcón 447 apoyó desde el aire el seguimiento que permitió ubicar el vehículo y rescatar a la menor en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
El helicóptero Halcón 447 apoyó desde el aire el seguimiento que permitió ubicar el vehículo y rescatar a la menor en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcance del sistema también marca una diferencia clave en operativos urbanos. La aeronave puede detectar objetos a varios kilómetros de distancia, observar desplazamientos con alto nivel de detalle y, en condiciones óptimas, identificar características específicas de personas, como su vestimenta.

Esto se traduce en una ventaja táctica frente a las unidades en tierra, que dependen de la visibilidad directa y de las condiciones del entorno.

A ello se suma la integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde se coordinan en tiempo real las acciones entre el helicóptero y los uniformados desplegados en la ciudad.

La transmisión constante de datos permite ajustar estrategias, cerrar vías y anticipar posibles rutas de escape, como ocurrió en el seguimiento de la camioneta en la que se encontraba la menor.

En conjunto, el Halcón no solo observa: detecta, rastrea y guía. Su capacidad de mantenerse sobre un objetivo y convertir información técnica en decisiones operativas concretas lo posiciona como un multiplicador de capacidades dentro del esquema de seguridad.

Temas Relacionados

Hurto de camionetaCamioneta niña BogotáRobo de camioneta BogotáRescate helcóptero niña BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Miss Fruti Universo: así fue como el viral reinado de frutas recreó la corta coronación de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015

El contenido que se ha hecho tendencia en redes sociales realizaron un concurso de belleza en el que coronaron por error a la colombiana, reviviendo un trauma del que muchos todavía no superan

Miss Fruti Universo: así fue como el viral reinado de frutas recreó la corta coronación de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo 2015

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

La decisión fue oficializada después de una serie de atentados registrados en el norte antioqueño, que fueron atribuidos a este cabecilla del grupo armado

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

El estadio Jose Alvalade en Lisboa, Portugal será la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos de Europa en la temporada

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Creadora de contenido reveló cuáles son las banderas rojas de una relación entre mujeres: “Mentira, amiga, corre”

Alejandra Villeta abrió un sincero debate señalando la poca información que hay sobre problemas y límites en vínculos lésbicos que muchas veces pasan desapercibidos

Creadora de contenido reveló cuáles son las banderas rojas de una relación entre mujeres: “Mentira, amiga, corre”

Cuándo comenzará en Colombia el fenómeno del Niño 2026: podría ser la ola de calor más fuerte desde que se tienen registros

Un nuevo pronóstico advierte sobre un calentamiento del Pacífico que llegaría hasta 2,5 °C hacia octubre, mientras organismos internacionales mantienen la incertidumbre sobre su intensidad

Cuándo comenzará en Colombia el fenómeno del Niño 2026: podría ser la ola de calor más fuerte desde que se tienen registros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Aterciopelados debutó en el Tiny Desk: así fue el concierto acústico de la banda colombiana en el icónico escenario

Aterciopelados debutó en el Tiny Desk: así fue el concierto acústico de la banda colombiana en el icónico escenario

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Deportes

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: siga aquí a Luis Suárez en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

Así reseña la prensa inglesa al delantero colombiano Luis Suárez: “Tendrán que silenciar a un hombre que está generando ruido”

Cédrick Bakambu, figura de la selección de la RD del Congo, envió sentido mensaje a sus compatriotas afectados por la guerra: “El comienzo de una nueva era”

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad