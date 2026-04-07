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Calendario lunar de abril 2026: fechas estratégicas para cortarse el cabello y prolongar una buena depilación

Siguiendo la influencia de las fases de la luna, quienes buscan fortalecer, acelerar el crecimiento capilar o elegir el mejor momento para retirar esos vellos no deseados, encuentran en este mes una guía detallada para planificar sus rutinas de belleza

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Corte de cabello boho largo, estilo natural y bohemio con movimiento y libertad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Calendario lunar de abril de 2026 donde se destaquen las fechas clave de cortes de cabello y depilación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las creencias populares que relacionan las fases de la Luna con el cuidado del cabello y la depilación encuentran cada mes nuevas fechas de consulta y abril de 2026 no es la excepción, ya que el calendario lunar de este mes reúne los días considerados propicios para cortes y tratamientos capilares, así como los momentos sugeridos para depilarse, según la tradición que asocia los ciclos lunares con distintos efectos en el cuerpo humano.

Y es que cada fase de la luna refleja un “ritmo natural” que, según estas prácticas, influye en la salud, la apariencia y el crecimiento del cabello, hasta en el comportamiento de las personas.

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A pesar de los años, esta tradición sigue vigente y muchas personas siguen consultando el calendario lunar para elegir el momento ideal para acciones cotidianas como cortar el cabello o depilarse, confiando en que la posición de la luna y los astros puede influir en los resultados de su cuidado personal y bienestar.

Vista de perfil de una mujer con los ojos cerrados, lavándose el cabello con champú espumoso en una bañera, con vapor ascendiendo. Hay una esponja y jabón en una bandeja de madera.
Las personas y, sobre todo, las mujeres conservan las prácticas personales que se realizan en torno a las fases de la luna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fases de la luna en abril 2026

Las fases lunares de abril marcan el ritmo de estas prácticas. El mes comienza con la luna llena el 2 de abril, seguida del cuarto menguante el día 10, la luna nueva el 17 y el cuarto creciente el 24. Cada fase representa, desde la perspectiva de quienes siguen esta costumbre, una oportunidad distinta para orientar el cuidado personal y obtener resultados específicos.

Cortes de cabello según objetivos

  • Crecimiento fuerte del cabello

Quienes buscan que el cabello gane fuerza después del corte deberían considerar los llamados “días raíz”. Estos se presentan cuando la luna se encuentra en constelaciones de tierra y desciende en su recorrido, un momento que, según la tradición biodinámica, concentra la energía en la raíz y reduce la pérdida de vitalidad al cortar el cabello. En abril de 2026, los días identificados como periodos raíz son:

  • Miércoles 1 de abril: todo el día.
  • Martes 28 de abril: todo el día.
  • Miércoles 29 de abril: todo el día.
  • Jueves 30 de abril: todo el día.
Primer plano de una peluquera con cabello rizado, peinando y estilizando el cabello rizado y castaño de una clienta con un peine negro en un salón de belleza.
Algunas fases de la luna ayudan para fortalecer el cabello al momento de su corte de rutina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  • Para acelerar el crecimiento:

En cambio, quienes buscan que el cabello crezca con mayor rapidez y salud deberían aprovechar los llamados “días hoja”. Estos se producen cuando la Luna atraviesa constelaciones de agua y asciende en su órbita, un momento que, según la tradición, potencia el crecimiento de las partes superiores de las plantas, como tallos y hojas.

Llevado al cuidado capilar, cortar el cabello durante estos periodos ayuda a estimular la renovación y fortaleza de las fibras capilares. En abril de 2026, los días identificados como “periodos hoja” se concentran entre la primera y la última parte del mes, de la siguiente manera:

  • Miércoles 15 de abril: jornada completa.
  • Jueves 16 de abril: jornada completa.
  • Viernes 17 de abril: hasta las 5:00 p. m.
Mujer de 35 años con cabello oscuro rizado cepillándose el pelo con un cepillo de madera, reflejada parcialmente en un espejo en un baño.
Las mujeres que quieren tener el cabello más largo buscan hacerse su corte de rutina en lunas especificas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es importante recordar que la caída del cabello forma parte del proceso natural del cuerpo. De manera habitual, se pierden entre 50 y 100 cabellos al día, lo que refleja el ciclo normal de renovación de los folículos pilosos.

Fechas ideales para depilación

Respecto a la depilación, el calendario lunar indica aprovechar los periodos en los que el crecimiento del vello se ralentiza, con el fin de alargar el tiempo entre sesiones. En abril de 2026, los días más aconsejables para depilarse se encuentran en dos intervalos principales:

  • Domingo 5 de abril: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Martes 21 de abril: desde las 8:00 p. m.
  • Miércoles 22 de abril: todo el día.
  • Jueves 23 de abril: todo el día.

Según la tradición, depilarse en estos días prolonga los resultados y mantiene la piel más suave, siguiendo un “ritmo en armonía con la luna”.

Depilación
A la hora de depilarse, hay personas que prefieren hacerlo en alguna fase lunar para prolongar el crecmienotp del vello - crédito UNAM

Cómo aprovechar las fases lunares

  • Luna nueva: renovación y comienzo de nuevos tratamientos.
  • Luna creciente: impulso para crecimiento y fortaleza del cabello.
  • Luna llena: momento de máxima energía, recomendado para cortes de longitud rápida.
  • Cuarto menguante: fortalecimiento de la raíz y estabilización del cabello.
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Siguiendo la influencia de las fases de la luna, las personas optan por tomar decisiones de bellaza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abril de 2026 ofrece así un calendario completo que permite a los interesados sincronizar sus cuidados con los ciclos naturales. Cada fase lunar tiene un propósito claro: estimular el crecimiento, reforzar la resistencia o prolongar los resultados estéticos.

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