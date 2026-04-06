Colombia

Westcol relató pelean en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

El ‘streamer’ colombiano se quemó con una pieza de comida que le entregó el comerciante, lo que provocó la ira en él, teniendo en cuenta la situación mientras está de vacaciones por el gigante asiático

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El paisa se quemó con una gota de aceite y reaccionó de manera negativa - crédito @westpov_/IG

Westcol llamó la atención en redes sociales por el reciente incidente durante una transmisión durante un viaje que hizo a China, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

El creador de contenido colombiano, conocido por sus recorridos internacionales, sufrió una quemadura en la mano al recibir un pincho de carne recién salido del aceite caliente mientras grababa junto a su equipo.

El hecho ocurrió cuando el streamer exploraba la gastronomía callejera del país asiático. Al tomar uno de los alimentos ofrecidos, el aceite aún caliente le cayó en la mano, provocando una reacción inmediata y un grito por el dolor.

“Ay, jueputa, me puso esto hirviendo, casi le meto un puño, brother, hubiera estado en Colombia, se lo conecto en la cara, no, brother”, exclamó el streamer, visiblemente afectado.

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Uno de los momentos más comentados fue la degustación de la comida servida en la cárcel, experiencia que compartió con Chanty y que fue celebrada en redes sociales - crédito captura de pantalla Westcol / YouTube
Uno de los momentos más comentados fue la degustación de la comida servida en la cárcel, experiencia que compartió con Chanty y que fue celebrada en redes sociales - crédito captura de pantalla Westcol / YouTube

Las imágenes del momento circularon rápidamente en distintas plataformas digitales, generando opiniones entre los usuarios que debatieron sobre la actitud de del paisa y la responsabilidad del vendedor.

Para algunos internautas, la falta de advertencia sobre la temperatura del alimento fue el detonante del incidente, mientras que otros señalaron que no era necesaria su reacción, ya que siempre reacciona de manera reactiva por determinadas situaciones.

Mensajes como: “Si existe algo peor que un gamín y es un gamín con plata como él”; “esos que mucho hablan sobre darles en la jeta a otros, son los primeros en caer o correr en una pelea”; “ustedes de verdad le creen todo lo que dice, si le dieron tremenda tunda en una velada y perdió”, entre otros.

Westcol realizó rodada en el desierto de Las Vegas - crédito @westcol/IG
Westcol realizó rodada en el desierto de Las Vegas - crédito @westcol/IG

Lejos de interrumpir su recorrido, Westcol continuó probando otros platillos después de recibir atención para la quemadura. Su equipo lo asistió de inmediato, limpiando el aceite y asegurándose de que la lesión fuera leve.

El incidente no pasó a mayores y el creador de contenido pudo seguir con sus actividades programadas.

Así fue la pelea entre el ‘streamer’ y ‘el señor Biter’

La reciente confrontación entre el streamer —nombre artístico del streamer Luis Fernando Gaviria— y Gersson Vargas Valdeleon, conocido como el Señor Biter y ahora senador electo en Colombia, ha generado un debate en torno al cumplimiento de la normativa vial y la influencia de los creadores de contenido.

El problema surgió cuando Westcol fue detenido en Medellín por agentes de tránsito debido a que la placa de su vehículo estaba ubicada en el parabrisas, en vez de en el exterior, como exige la ley.

Según el propio Señor Biter, la situación expuso un trato permisivo hacia figuras públicas, lo que contrasta con la severidad habitual aplicada a conductores comunes. Vargas Valdeleon, que obtuvo una curul en el Senado por el Partido Liberal, criticó abiertamente al streamer y subrayó el riesgo de que estos episodios fomenten una cultura de desinformación entre conductores jóvenes.

El creador de contenido Gersson Vargas Valdeleon obtuvo una curul en el Senado de la República para el periodo 2026 - 2030 - crédito @senorbiter/IG

Westcol, por su parte, defendió en directo que su placa era visible, rechazando que existiera una infracción. Sostuvo ante el agente que la norma solo exige que la placa esté adelante y atrás, pero que la ubicación específica en el exterior no era relevante.

Sin embargo, la Ley 769 de 2002, en su artículo 45, establece que ambas placas deben estar en el exterior y en posiciones visibles, argumento respaldado tanto por el Señor Biter como por agentes de tránsito.

La polémica escaló en redes sociales cuando Westcol acusó a Vargas de siempre criticarlo en procedimientos policiales y lo calificó de “marica”, mientras que el senador electo respondió que el streamer le caía mal y lo acusó de ignorancia sobre las normas. El Señor Biter aprovechó su canal de YouTube para explicar que, más allá del caso puntual, estas actitudes públicas pueden obstaculizar la formación de conductores responsables y socavar el respeto por la legislación vial.

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