Colombia

Unidad de Búsqueda intervino cementerio en Santander: hay reportes de 876 desaparecidos

Familias campesinas, junto a la Ubpd y organizaciones sociales, participaron en una nueva fase de búsqueda en el capo santo de Santa Helena del Opón, donde se presume fueron enterrados sus seres queridos durante el conflicto armado

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La UBPD intervino el cementerio de La Aragua en Santander en busca de dos campesinos desaparecidos desde 1988 - crédito UBPD
La UBPD intervino el cementerio de La Aragua en Santander en busca de dos campesinos desaparecidos desde 1988 - crédito UBPD

La historia de dos familias campesinas de Santander se sigue escribiendo entre la incertidumbre y la esperanza.

Desde 1988, han recorrido caminos y despachos en busca de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, que desaparecieron tras enfrentarse a actores armados en el corregimiento de La Aragua, en el municipio de Santa Helena del Opón.

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Según reconstruyó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm), los hechos ocurrieron cuando un grupo armado los forzó a abandonar sus tierras. Ambos campesinos lucharon por su hogar y sus cultivos, pero sus nombres engrosaron la lista de desaparecidos y asesinados en el conflicto armado colombiano.

El caso retoma fuerza con la intervención de la Ubpd

El paso de los años no apagó el reclamo de justicia ni el trabajo de organizaciones sociales. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), encargada de esclarecer el destino de miles de víctimas del conflicto, reactivó la investigación en respuesta a una solicitud del Pdpmm.

Familias de Santa Helena del Opón esperan respuestas tras 38 años de incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos en el conflicto armado - crédito UBPD
Familias de Santa Helena del Opón esperan respuestas tras 38 años de incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos en el conflicto armado - crédito UBPD

Inicialmente, la búsqueda se centraba en una persona; sin embargo, la labor humanitaria y extrajudicial permitió establecer que en realidad eran dos las víctimas asociadas al mismo hecho, según confirmó la entidad.

Para delimitar el área de interés, la Ubpd se apoyó en testimonios de familiares y habitantes del corregimiento. El cementerio de La Aragua emergió como el posible lugar de inhumación clandestina.

En el proceso, la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Cimitarra y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado solicitaron medidas cautelares a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre este sitio, aunque la intervención de la Ubpd llevó a que el tribunal suspendiera esa decisión.

Tres días de intervención y cuatro sitios descartados

Durante tres jornadas, un equipo forense compuesto por un antropólogo, una criminalista y un topógrafo de la Ubpd en Santander intervino el camposanto. Trabajaron junto a las familias y testigos que conocieron los hechos, acotando cuatro puntos señalados como lugares posibles de enterramiento.

La intervención de la Unidad de Búsqueda en La Aragua permitió descartar cuatro sitios forenses señalados como posibles lugares de inhumación clandestina - crédito UBPD
La intervención de la Unidad de Búsqueda en La Aragua permitió descartar cuatro sitios forenses señalados como posibles lugares de inhumación clandestina - crédito UBPD

Tras las labores de prospección, la entidad descartó los cuatro sitios de interés forense priorizados durante la investigación. Aunque en esta fase no se hallaron los cuerpos, la Ubpd subrayó que estos avances contribuyen a acotar el universo de búsqueda y consolidar nuevas rutas investigativas.

La intervención se dio dentro del Plan Regional de Búsqueda Yariguíes, que incluye al municipio de Santa Helena del Opón en un registro de 876 personas desaparecidas y al menos 166 solicitudes activas de búsqueda.

La búsqueda, un proceso de largo aliento

El trabajo humanitario en La Aragua no termina con el cierre de la jornada forense. Por el contrario, la información recolectada y la consolidación de lazos con la comunidad permiten trazar nuevas rutas de investigación, explicó la Ubpd. “Cada lugar descartado representa un avance hacia el encuentro definitivo”, indicaron voceros de la entidad.

El Plan Regional de Búsqueda Yariguíes abarca 876 personas desaparecidas en Santa Helena del Opón, con 166 solicitudes activas de búsqueda - crédito UBPD
El Plan Regional de Búsqueda Yariguíes abarca 876 personas desaparecidas en Santa Helena del Opón, con 166 solicitudes activas de búsqueda - crédito UBPD

Las familias, luego de más de tres décadas de espera, mantienen la esperanza de hallar a sus esposos, hijos y amigos. A través de la Ubpd, las personas con información sobre desaparecidos pueden aportar datos y contribuir a cerrar heridas abiertas por décadas. La entidad reiteró que seguirá acompañando a las víctimas en el proceso de reconstrucción de la verdad.

Canales de contacto para familiares de desaparecidos

Las personas que tengan información sobre desaparecidos en el conflicto armado pueden comunicarse con la Ubpd al teléfono 3160174567 o escribir al correo gittsantander@unidadbusqueda.gov.co. Además, la oficina de la entidad en Bucaramanga está ubicada en la calle 47 #29-65, barrio Sotomayor, Edificio Leo.

En Santa Helena del Opón, la búsqueda de desaparecidos sigue activa y representa una causa común para cientos de familias. El trabajo de la UBPD, junto a las comunidades y organizaciones sociales, mantiene encendida la esperanza de hallar respuestas después de 38 años de silencio.

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