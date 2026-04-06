Colombia

Receta de acelgas con papa y zanahoria: el truco para que queden deliciosas, tiernas y saludables

Este plato destaca por su aporte de vitaminas, fibra y bajo contenido calórico, lo que lo convierte en una alternativa ideal para una dieta equilibrada

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La acelga fresca es una fuente destacada de vitamina K, fibra y minerales, ideales para una dieta balanceada - crédito Visuales IA Infobae - Gemini
La acelga fresca es una fuente destacada de vitamina K, fibra y minerales, ideales para una dieta balanceada - crédito Visuales IA Infobae - Gemini

Nada como volver a la rutina con el sabor fresco de la huerta colombiana. Después de las vacaciones, recuperar la alimentación saludable puede ser fácil si eliges ingredientes nobles y llenos de nutrientes, como la acelga.

Este vegetal es protagonista en la mesa de las familias campesinas de la región Andina y, gracias a su versatilidad, es ideal para platos ligeros, saciantes y muy coloridos. Además, es una verdura reconocida por su aporte de vitaminas, minerales y fibra, lo que la convierte en un alimento valioso para una dieta equilibrada.

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Entre sus principales beneficios, destaca el contenido de vitamina K, fundamental para la coagulación sanguínea y la salud ósea. También aporta cantidades significativas de vitamina A y vitamina C, que contribuyen al funcionamiento del sistema inmunológico y a la protección de la piel.

La acelga se caracteriza por su bajo contenido calórico y su riqueza en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y puede ayudar al control del peso corporal. Y es que en Colombia, la acelga se cultiva principalmente en tierras frías y templadas, siendo una verdura de temporada que acompaña caldos, guarniciones y platos principales.

Vista cenital de una olla de acero inoxidable destapada con acelga verde hirviendo en agua sobre una placa de inducción gris en una cocina moderna.
Una olla de acero inoxidable con acelga hirviendo a fuego lento sobre una estufa de inducción moderna en una cocina luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su sabor suave y su textura la convierten en la base perfecta para una receta saludable, sencilla y reconfortante: el guiso de acelgas con papa, zanahoria y cebolla, una tradición que ayuda a retomar hábitos alimenticios sanos sin perder el gusto por la buena comida.

Receta de guiso de acelgas con papa y zanahoria

El guiso de acelgas con papa y zanahoria es un plato de preparación simple, que consiste en saltear y guisar las verduras para aprovechar al máximo su sabor y sus propiedades. Se utiliza una cocción corta que permite conservar los nutrientes y obtener una textura jugosa y apetitosa. El resultado es una mezcla suave, colorida y perfecta tanto para almuerzos como para cenas ligeras.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 1 manojo grande de acelgas frescas (aprox. 400g)
  2. 2 papas medianas
  3. 2 zanahorias
  4. 1 cebolla cabezona blanca
  5. 2 dientes de ajo
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva o de girasol
  7. 1 pizca de sal
  8. Pimienta al gusto
  9. Jugo de medio limón (opcional)
  10. 1/2 taza de caldo de verduras (opcional)
La receta utiliza ingredientes básicos como acelga, papa, zanahoria, cebolla y ajo, disponibles durante todo el año - crédito Visuales IA Infobae - Gemini
La receta utiliza ingredientes básicos como acelga, papa, zanahoria, cebolla y ajo, disponibles durante todo el año - crédito Visuales IA Infobae - Gemini

Cómo hacer guiso de acelgas con papa y zanahoria, paso a paso

  1. Lava las acelgas muy bien. Separa los tallos de las hojas y pica ambos en trozos medianos.
  2. Pela las papas y las zanahorias. Corta en cubos pequeños para que se cocinen más rápido y de manera uniforme.
  3. Pica la cebolla y los dientes de ajo finamente.
  4. Calienta el aceite en una sartén profunda o paila a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén transparentes.
  5. Agrega las papas y zanahorias. Saltéalas durante 5 minutos, removiendo constantemente para evitar que se peguen.
  6. Incorpora los tallos de acelga primero y cocina 3 minutos. Luego añade las hojas y mezcla todo muy bien.
  7. Sazona con sal y pimienta al gusto. Si lo deseas, vierte el caldo de verduras para un guiso más jugoso.
  8. Tapa y cocina durante 10 minutos, revisando que las verduras estén tiernas pero no deshechas. No sobrecocines para conservar el color y los nutrientes.
  9. Al final, exprime el jugo de medio limón y mezcla antes de servir. Este toque realza el sabor y aporta frescura.
  10. Sirve caliente. Puedes acompañar con arroz integral, quinua o una proteína ligera.
La preparación total del plato toma solo 30 minutos, facilitando su inclusión en la rutina diaria - crédito Visuales IA Infobae - Gemini
La preparación total del plato toma solo 30 minutos, facilitando su inclusión en la rutina diaria - crédito Visuales IA Infobae - Gemini

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 100 kcal aprox.
  • Proteína: 3g
  • Grasas: 4g
  • Carbohidratos: 15g
  • Fibra: 4g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el guiso en la nevera por hasta 3 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura de la acelga puede cambiar.

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