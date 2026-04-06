Receta de acelgas con papa y zanahoria: el truco para que queden deliciosas, tiernas y saludables

Nada como volver a la rutina con el sabor fresco de la huerta colombiana. Después de las vacaciones, recuperar la alimentación saludable puede ser fácil si eliges ingredientes nobles y llenos de nutrientes, como la acelga.
Este vegetal es protagonista en la mesa de las familias campesinas de la región Andina y, gracias a su versatilidad, es ideal para platos ligeros, saciantes y muy coloridos. Además, es una verdura reconocida por su aporte de vitaminas, minerales y fibra, lo que la convierte en un alimento valioso para una dieta equilibrada.
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Entre sus principales beneficios, destaca el contenido de vitamina K, fundamental para la coagulación sanguínea y la salud ósea. También aporta cantidades significativas de vitamina A y vitamina C, que contribuyen al funcionamiento del sistema inmunológico y a la protección de la piel.
La acelga se caracteriza por su bajo contenido calórico y su riqueza en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y puede ayudar al control del peso corporal. Y es que en Colombia, la acelga se cultiva principalmente en tierras frías y templadas, siendo una verdura de temporada que acompaña caldos, guarniciones y platos principales.
Su sabor suave y su textura la convierten en la base perfecta para una receta saludable, sencilla y reconfortante: el guiso de acelgas con papa, zanahoria y cebolla, una tradición que ayuda a retomar hábitos alimenticios sanos sin perder el gusto por la buena comida.
Receta de guiso de acelgas con papa y zanahoria
El guiso de acelgas con papa y zanahoria es un plato de preparación simple, que consiste en saltear y guisar las verduras para aprovechar al máximo su sabor y sus propiedades. Se utiliza una cocción corta que permite conservar los nutrientes y obtener una textura jugosa y apetitosa. El resultado es una mezcla suave, colorida y perfecta tanto para almuerzos como para cenas ligeras.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 manojo grande de acelgas frescas (aprox. 400g)
- 2 papas medianas
- 2 zanahorias
- 1 cebolla cabezona blanca
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva o de girasol
- 1 pizca de sal
- Pimienta al gusto
- Jugo de medio limón (opcional)
- 1/2 taza de caldo de verduras (opcional)
Cómo hacer guiso de acelgas con papa y zanahoria, paso a paso
- Lava las acelgas muy bien. Separa los tallos de las hojas y pica ambos en trozos medianos.
- Pela las papas y las zanahorias. Corta en cubos pequeños para que se cocinen más rápido y de manera uniforme.
- Pica la cebolla y los dientes de ajo finamente.
- Calienta el aceite en una sartén profunda o paila a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén transparentes.
- Agrega las papas y zanahorias. Saltéalas durante 5 minutos, removiendo constantemente para evitar que se peguen.
- Incorpora los tallos de acelga primero y cocina 3 minutos. Luego añade las hojas y mezcla todo muy bien.
- Sazona con sal y pimienta al gusto. Si lo deseas, vierte el caldo de verduras para un guiso más jugoso.
- Tapa y cocina durante 10 minutos, revisando que las verduras estén tiernas pero no deshechas. No sobrecocines para conservar el color y los nutrientes.
- Al final, exprime el jugo de medio limón y mezcla antes de servir. Este toque realza el sabor y aporta frescura.
- Sirve caliente. Puedes acompañar con arroz integral, quinua o una proteína ligera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 100 kcal aprox.
- Proteína: 3g
- Grasas: 4g
- Carbohidratos: 15g
- Fibra: 4g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar el guiso en la nevera por hasta 3 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura de la acelga puede cambiar.