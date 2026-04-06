Receta de acelgas con papa y zanahoria: el truco para que queden deliciosas, tiernas y saludables

La acelga fresca es una fuente destacada de vitamina K, fibra y minerales, ideales para una dieta balanceada - crédito Visuales IA Infobae - Gemini

Nada como volver a la rutina con el sabor fresco de la huerta colombiana. Después de las vacaciones, recuperar la alimentación saludable puede ser fácil si eliges ingredientes nobles y llenos de nutrientes, como la acelga.

Este vegetal es protagonista en la mesa de las familias campesinas de la región Andina y, gracias a su versatilidad, es ideal para platos ligeros, saciantes y muy coloridos. Además, es una verdura reconocida por su aporte de vitaminas, minerales y fibra, lo que la convierte en un alimento valioso para una dieta equilibrada.

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Entre sus principales beneficios, destaca el contenido de vitamina K, fundamental para la coagulación sanguínea y la salud ósea. También aporta cantidades significativas de vitamina A y vitamina C, que contribuyen al funcionamiento del sistema inmunológico y a la protección de la piel.

La acelga se caracteriza por su bajo contenido calórico y su riqueza en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y puede ayudar al control del peso corporal. Y es que en Colombia, la acelga se cultiva principalmente en tierras frías y templadas, siendo una verdura de temporada que acompaña caldos, guarniciones y platos principales.

Una olla de acero inoxidable con acelga hirviendo a fuego lento sobre una estufa de inducción moderna en una cocina luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su sabor suave y su textura la convierten en la base perfecta para una receta saludable, sencilla y reconfortante: el guiso de acelgas con papa, zanahoria y cebolla, una tradición que ayuda a retomar hábitos alimenticios sanos sin perder el gusto por la buena comida.

Receta de guiso de acelgas con papa y zanahoria

El guiso de acelgas con papa y zanahoria es un plato de preparación simple, que consiste en saltear y guisar las verduras para aprovechar al máximo su sabor y sus propiedades. Se utiliza una cocción corta que permite conservar los nutrientes y obtener una textura jugosa y apetitosa. El resultado es una mezcla suave, colorida y perfecta tanto para almuerzos como para cenas ligeras.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 manojo grande de acelgas frescas (aprox. 400g) 2 papas medianas 2 zanahorias 1 cebolla cabezona blanca 2 dientes de ajo 2 cucharadas de aceite de oliva o de girasol 1 pizca de sal Pimienta al gusto Jugo de medio limón (opcional) 1/2 taza de caldo de verduras (opcional)

La receta utiliza ingredientes básicos como acelga, papa, zanahoria, cebolla y ajo, disponibles durante todo el año - crédito Visuales IA Infobae - Gemini

Cómo hacer guiso de acelgas con papa y zanahoria, paso a paso

Lava las acelgas muy bien. Separa los tallos de las hojas y pica ambos en trozos medianos. Pela las papas y las zanahorias. Corta en cubos pequeños para que se cocinen más rápido y de manera uniforme. Pica la cebolla y los dientes de ajo finamente. Calienta el aceite en una sartén profunda o paila a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén transparentes. Agrega las papas y zanahorias. Saltéalas durante 5 minutos, removiendo constantemente para evitar que se peguen. Incorpora los tallos de acelga primero y cocina 3 minutos. Luego añade las hojas y mezcla todo muy bien. Sazona con sal y pimienta al gusto. Si lo deseas, vierte el caldo de verduras para un guiso más jugoso. Tapa y cocina durante 10 minutos, revisando que las verduras estén tiernas pero no deshechas. No sobrecocines para conservar el color y los nutrientes. Al final, exprime el jugo de medio limón y mezcla antes de servir. Este toque realza el sabor y aporta frescura. Sirve caliente. Puedes acompañar con arroz integral, quinua o una proteína ligera.

La preparación total del plato toma solo 30 minutos, facilitando su inclusión en la rutina diaria - crédito Visuales IA Infobae - Gemini

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 100 kcal aprox.

Proteína: 3g

Grasas: 4g

Carbohidratos: 15g

Fibra: 4g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el guiso en la nevera por hasta 3 días, en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura de la acelga puede cambiar.