Alcalde de Bogotá rechazó ataque a TransMilenio durante protestas de trabajadores del metro: anunció denuncia penal y despido del trabajador involucrado

Un video viral muestra a un trabajador del Metro lanzando una piedra contra un bus de TransMilenio durante las manifestaciones - crédito X

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció con firmeza frente a los disturbios registrados en la mañana del lunes 6 de abril de 2026, cuando funcionarios de la Empresa Metro de Bogotá protagonizaron protestas que derivaron en caos vehicular y trancones en la avenida Primero de Mayo.

El episodio alcanzó un punto crítico luego de que un video captara el momento en que un trabajador, en medio de la manifestación por retrasos en los pagos, lanzó una piedra directamente contra un bus del sistema troncal de Transmilenio.

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El hecho, ampliamente difundido en redes sociales, generó indignación entre la ciudadanía y reacciones inmediatas de distintos sectores políticos y de la opinión pública. La concejala Diana Diago señaló que a los trabajadores se les debe pagar de manera puntual, y advirtió que quienes subcontratan y no cumplen con sus obligaciones deben ser sancionados.

Las protestas y bloqueos ocasionaron caos vehicular, obligando a TransMilenio a implementar desvíos para mantener parte de su servicio en Bogotá - crédito Ana Teresa Bernal/X

“A los trabajadores hay que pagarles cumplidamente, como debe ser; el que subcontrata está incumpliendo una de sus obligaciones y por eso debe recibir una sanción. Ahora bien, el trabajador que le lanza una piedra a Transmilenio no tiene derecho a afectar los bienes de los ciudadanos”, precisó la cabildante.

A la par, la concejala Ana Teresa Bernal denunció: “Bogotá colapsada otra vez. Miles de personas caminando por bloqueos en el sur, Transmilenio paralizado y trabajadores del metro protestando por incumplimientos. Esto es el reflejo de una mala gestión y de un gobierno que no está sabiendo responder ante las crisis de la ciudad”.

Ante la presión ejercida por varios concejales y la viralización del video, el alcalde Galán se pronunció desde su cuenta de X: “Esto es inaceptable. Es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad. El hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. Así mismo, fui informado de que ya fue despedido por el contratista del Metro. No vamos a permitir que nadie que trabaje para la ciudad la ataque o la violente”.

El alcalde Carlos Fernando Galán condena los disturbios protagonizados por trabajadores del Metro de Bogotá en la avenida Primero de Mayo - crédito Carlos Fernando Galán/X

Desde la alcaldía se enfatizó que no se tolerarán conductas que atenten contra la ciudad o sus bienes, especialmente por parte de quienes están vinculados a proyectos estratégicos como la construcción del Metro, una de las obras más importantes para el futuro de la movilidad en Bogotá.

Contexto de la protesta

Durante la jornada de manifestaciones, más de 15.000 usuarios de transporte público resultaron afectados debido a los bloqueos realizados por trabajadores del metro de Bogotá en la avenida Primero de Mayo con NQS, a la altura de la estación de Transmilenio Sena, según indicó la empresa Transmilenio.

El sistema debió implementar desvíos en ambos sentidos: norte-sur a través del sector de Matatigres y sur-norte por el costado oriental en la calle 30 sur, con el objetivo de mitigar el impacto en la movilidad y con el fin de garantizar el servicio.

El Concesionario Metro Línea 1 (ML1) precisó que los bloqueos estuvieron relacionados con demoras en los pagos salariales por parte de un subcontratista de Inacar, identificado como Gragontec. Para atender la situación, se realizaron mesas de diálogo en el punto afectado y se tomó la lista de trabajadores involucrados con el fin de buscar una solución concertada.

El concesionario Metro Línea 1 identificó que los atrasos salariales provinieron de un subcontratista de Inacar, Gragontec, responsable directo de los pagos a obreros - crédito Metro de Bogotá

En el comunicado, la gerencia del Metro de Bogotá aclaró que los desembolsos realizados por ML1 pasan por un estricto control de calidad, y que los pagos a los obreros subcontratistas son responsabilidad directa de los contratistas principales, quienes deben garantizar el cumplimiento de salarios y prestaciones.

No obstante, la Empresa Metro aseguró que mantiene un seguimiento constante para que los compromisos laborales sean respetados, priorizando la dignidad y el bienestar de cada trabajador.