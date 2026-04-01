Semana Santa en 2026 dispara los precios de vuelos y hoteles en Colombia: esto cuesta viajar a Medellín, Santa Marta y Cartagena

Durante la Semana Santa 2026, aeropuertos y terminales de transporte en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena registran gran movimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Semana Santa en 2026, que se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, llena de actividad los aeropuertos y terminales de transporte del país. Muchos colombianos ya se encuentran en ruta hacia sus destinos de descanso, combinando tradiciones religiosas con turismo, lo que genera un aumento notable en los precios de tiquetes y alojamiento en ciudades como Medellín, Santa Marta y Cartagena.

Cabe destacar que esta temporada religiosa tiene un significado importante en Colombia, donde la fe y la tradición se entrelazan en cada región del país. No se trata solo de conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino de vivir costumbres que reflejan la identidad cultural: procesiones, misas y actos de penitencia conviven con música, gastronomía típica y expresiones artísticas propias de cada territorio.

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Además, la Semana Santa se consolida como un motor importante del turismo interno y regional. Millones de colombianos aprovechan los días de descanso para viajar, descubrir destinos históricos, disfrutar de playas y recorrer paisajes naturales; la alta demanda en transporte, alojamiento y actividades culturales refleja cómo esta temporada no solo refuerza la religiosidad, sino que impulsa la economía local.

La Semana Santa, una época en la que se eleva la fe en varias ciudades de Colombia, también se vacacionar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Santa Marta: precios y paquetes para todos los presupuestos

En Santa Marta, la ciudad ofrece opciones para distintos presupuestos. Hospedarse en zonas como El Rodadero resulta más económico, mientras que resorts de gama media-alta, como el Irotama, presentan paquetes completos de vuelo, el hotel con servicios adicionales y desayuno incluido.

Los tiquetes aéreos adquiridos con anticipación en aerolíneas low-cost (bajo costo) comienzan en $132.500 solo ida, pero los vuelos de última hora pueden alcanzar hasta $600.000”. Un paquete de tres noches en un hotel de gama media-alta puede costar entre $1.800.000 y $2.500.000 por persona, de acuerdo con lo reportado en Google.

Más allá de la playa, los visitantes aprovechan excursiones a la Sierra Nevada y al Parque Tayrona, sumando naturaleza y aventura a la experiencia.

Santa Marta se llena de visitantes que buscan playas, naturaleza y actividades culturales - crédito Parque Tayrona

Cartagena: turismo histórico y tarifas que suben por la demanda

En Cartagena, la alta demanda refleja tarifas más elevadas durante la Semana Santa. La ciudad amurallada combina historia, playas y turismo internacional, lo que se traduce en tiquetes desde Medellín o Bogotá entre $450.000 y $800.000.

Los hoteles económicos en Bocagrande por tres noches pueden rondar los $1.350.000, de acuerdo con la información conocida en las búsquedas de Google, mientras que alojamientos de gama media o alta, como Estelar o Las Américas, alcanzan entre $1.900.000 y $2.600.000 por persona.

También se encuentra la alternativa de viajar por tierra desde Medellín, con paquetes que incluyen transporte y hospedaje en hoteles sencillos por $730.000 a $880.000. Cartagena ofrece recorridos por la ciudad amurallada, el Castillo de San Felipe y sus playas cercanas, lo que permite combinar patrimonio histórico y recreación.

Cartagena ofrece un panorama donde la historia y el ocio se encuentran; turistas nacionales aprovechan los días de descanso para recorrer la ciudad amurallada - crédito Ricardo Maldonado/EFE

Medellín: turismo urbano y escapadas cercanas más accesibles

Medellín, por su parte, ofrece una experiencia urbana diferente; con vida nocturna, gastronomía y excursiones cercanas, como el tour a Guatapé, resulta más accesible que los destinos de la costa. Los tiquetes aéreos desde otras ciudades oscilan entre $300.000 y $550.000, mientras que hospedarse en barrios como El Poblado o Laureles cuesta entre $250.000 y $450.000 por noche por habitación.

De acuerdo con la información encontrada en Google, la alimentación resulta más económica que en Cartagena o Santa Marta, y los tours cercanos tienen un precio aproximado de $120.000 por persona.

Medellín se consolida como un destino urbano atractivo, con recorridos por la ciudad, vida nocturna y excursiones cercanas como Guatapé, combinando ocio y cultura - crédito Diego Pineda/Colprensa

El presupuesto por persona durante cuatro días varía según el destino y el tipo de experiencia; en Santa Marta, un viaje económico ronda los $1.200.000 y uno de gama media llega a $2.200.000. Cartagena presenta rangos entre $1.500.000 y $2.800.000, mientras que Medellín se mantiene más accesible, con valores entre $1.100.000 y $1.900.000; cabe destacar que estos precios pueden variar, con la época encima, pueden estar elevados a los costos que se informaron.

Con la demanda en pleno auge, quienes ya se encuentran viajando deben tener presente que los precios se mantienen altos. La planificación previa garantiza mayor disponibilidad, comodidad y la posibilidad de aprovechar tarifas más competitivas.