Hombre que fue viral por supuestamente terminar en la UCI tras ingerir una botella de licor desmitió esa versión: “Estaba loco”

El hombre reconoció sus problemas de alcohol y que los que lo retaron eran sus amigos - crédito Diario Tolima/Facebook

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a un hombre en un establecimiento comercial de Purificación (Tolima) bebiendo una botella completa de licor, tras aceptar un reto y la promesa de dinero ofrecida por otros presentes.

Las imágenes, en las que se escucha a los presentes que lo incitan y le advierten que si se detenía perdería el premio, lo que generó preocupación y rumores sobre el estado de salud del protagonista tras cumplir el arriesgado reto.

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Pues bien, en las últimas horas, un hombre que se identificó como Carlos, alias La Firma, publicó un video para responder a los comentarios sobre su situación, ya que en redes sociales surgió el rumor que debido al consumo ininterrumpido de la bebida alcohólica había terminado internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico del municipio.

“Muy buenas noches, soy Carlitos, alias La Firma, y la verdad, pues me encuentro bien de salud”, comentó el hombre a través del video.

Un hombre en Purificación, Tolima, bebió una botella entera de licor en un bar tras un reto y promesa de dinero, generando alarma en redes sociales - crédito Fotomotnaje Infobae (Diario Tolima/Facebook-@ColombiaOscura/X)

El ciudadano solicitó que cesaran los comentarios y críticas contra los que le impusieron el reto, al asegurar que se trataban de sus “amigos” y habrían resultado perjudicados a raíz de los comentarios.

“Y los muchachos que aparecen ahí en el video, no les echen la culpa de nada, porque ellos nunca tuvieron la culpa de nada. Ellos son amigos míos que siempre que me ven siempre me botan la liga. Yo me quedé por ahí botado y me pasó lo que me pasó fue porque a mí me pasan otras cosas, estaba trasnochado, estaba loco, estaba mal. Yo no estaba en ninguna UCI, yo estaba era allí en el hospital antes comiendo. Miren, no me ven gordo (sic)”, afirmó el joven en la grabación.

De esta manera, negó haber estado internado en una unidad de cuidados intensivos, como se había afirmado en redes sociales y algunos medios.

El polémico video de alias La Firma

Durante el reto, el joven mostró signos de incomodidad física: comenzó a mover las manos y a jalarse la camiseta, aparentemente por dolor. “Si para, pierde (...) Se va a morir (sic)”, se escucharon las voces que lo alentaban.

Algunas versiones indicaron que terminó en la UCI por haber cumplido la peligrosa hazaña - crédito @ColombiaOscura/X

Luego de terminar de ingerir todo el contenido de la botella, sus gestos evidenciaron malestar y, minutos después, se desplomó. De hecho, en una foto que circuló posteriormente se observaba al joven acostado, aparentemente inconsciente, en un andén.

El video provocó debate sobre el impacto de estos retos. Pruebas similares han tenido consecuencias fatales, como el caso de María José Ardila, de 23 años, que murió en Cali tras ingerir grandes cantidades de alcohol en poco tiempo durante un desafío en un bar. Ardila perdió el conocimiento y, al vomitar inconsciente, sufrió un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno.

Riesgos de los retos con alcohol

El toxicólogo Miguel Tolosa, consultado en Noticias Caracol, advirtió sobre el peligro de estas prácticas: “No tiene ningún sentido, justificación ni raciocinio este tipo de retos. Es una práctica potencialmente mortal. No es la primera persona a la que le pasa eso”.

Tolosa explicó que el alcohol es la sustancia psicoactiva que más muertes produce en el mundo y alertó sobre el riesgo de proponer estos desafíos sin equipos de emergencia presentes.

El hombre reconoció que en ese momento estaba "loco" - crédito Diario Tolima/Facebook

Sobre la combinación de diferentes tipos de licor, Tolosa añadió que “cada trago viene con una concentración definida de alcohol. La OMS establece como una bebida estándar a aquella que contenga 14 grados, como una cerveza o un trago de whisky, pero cuando tomamos shots pequeños, con alta concentración de licor, el cuerpo genera una serie de picos de alcohol que hace que llegue rápidamente al cerebro y produce somnolencia, alteración de la consciencia y pérdida de la coordinación”.

Además, la experta advirtió que el alcohol debilita los reflejos protectores, aumentando el riesgo de broncoaspiración o paro respiratorio.