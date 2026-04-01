El peso colombiano lideró la revaluación de las monedas latinoamericanas frente al dólar en marzo de 2026: a qué se debió

El dólar en Colombia se ha mantenido cerca de la línea de los $3.700 durante 2026 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En marzo de 2026, el peso colombiano se consolidó como la moneda latinoamericana de mejor desempeño frente al dólar estadounidense, con una apreciación del 2,31 %, el índice mensual de Valora Analitik. El avance ocurrió en un contexto de alta volatilidad vinculada a la crisis en Oriente Medio, crecientes presiones sobre los precios del petróleo y movimientos relevantes en los mercados de divisas internacionales.

La moneda repuntó principalmente gracias al aumento del precio internacional del petróleo y los flujos vendedores de dólares, a pesar del deterioro del panorama político y fiscal local. En contraste, el real brasileño, el peso mexicano, el sol peruano y el peso chileno se depreciaron durante el mismo mes, en un entorno marcado por la aversión global al riesgo y la fortaleza del dólar.

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Durante marzo, la moneda colombiana inició por encima de $3.740 frente al dólar y se estabilizó cerca de los $3.700 por dos semanas. Hacia el cierre del mes, inició una tendencia bajista y finalizó en $3.675. Por su parte, el real brasileño descendió 0,8% (de 5,126 a 5,180), mientras que el peso mexicano y el sol peruano retrocedieron 4,1% cada uno (17,92 a 18,12 y 3,48 a 3,50, respectivamente). El peso chileno mostró la mayor depreciación, cayendo 6,3 % (928,28 a 932,46).

El peso colombiano se vio beneficiado por el debilitamiento global del dólar - crédito Luisa González/Reuters

Factores que impulsaron el valor del peso colombiano

El desempeño positivo del peso colombiano respondió a una combinación de fuerzas internas y externas que compensaron riesgos relevantes. Según Credicorp Capital, “el balance para Colombia estuvo dominado por un deterioro en el entorno político, fiscal y jurídico, que elevó la percepción de riesgo país, aunque con impactos mixtos en los mercados”. La firma explicó además que el ajuste a la baja del tipo de cambio en los últimos días del mes fue resultado de un aumento en ventas de dólares y, particularmente, del fuerte repunte semanal del precio del petróleo, lo que ayudó a mitigar las presiones cambiarias provocadas por la coyuntura política.

De acuerdo con Investing, la trayectoria de las monedas regionales dependió de factores como la crisis geopolítica, cambios en los flujos comerciales y escenarios macroeconómicos nacionales:

Real brasileño: mantuvo cierta estabilidad pese al aumento de los costos logísticos afectados por la guerra Irán - Estados Unidos y la reconfiguración de rutas comerciales hacia China.

Peso mexicano: vivió una fuerte volatilidad debido a expectativas de recortes de tasas y la percepción de sobrevaloración.

Sol peruano: mostró mayor calma gracias a la entrada de capitales hacia activos en soles.

Peso chileno: fue el más afectado por su elevada sensibilidad a shocks externos y la incertidumbre interna derivada de nuevas políticas antimigratorias y tensiones con socios comerciales.

El peso colombiano está entre las monedas más valorizadas del mundi - crédito @Finxard/X

El dólar y las monedas latinas ante la volatilidad internacional

El dólar estadounidense evidenció un marcado fortalecimiento global en marzo. Según el índice de Valora Analitik, la divisa aumentó su valor frente a seis grandes monedas, entre ellas el euro, yen, libra esterlina y franco suizo. El índice DXY, que mide el dólar a nivel global, pasó de 97,4 a 100,3 puntos y promedió 99,9 puntos en el mes, lo que representa un incremento del 2,8 % respecto a febrero y su mejor desempeño desde mayo del año anterior.

Al respecto, el responsable de negocios de Global66, Rodrigo Lama, indicó que “la liquidez global sigue siendo el factor central que explica el comportamiento del dólar, pero el shock energético y el consecuente reajuste de expectativas de tasas han generado condiciones que sostienen al billete verde mientras persista la incertidumbre geopolítica”.

La presión del dólar también se trasladó a monedas emergentes de Asia, como el won coreano, el yen y la rupia india, que registraron depreciaciones históricas a raíz de la persistencia de tasas altas en Estados Unidos y la reducción de expectativas sobre recortes de la Reserva Federal (FED).

Las decisiones de la FED son claves para los mercados - crédito Ken Cedeno/Reuters

Qué esperar de las monedas latinoamericanas en las próximas semanas

Las perspectivas para las monedas latinoamericanas siguen ligadas a la evolución del conflicto en Medio Oriente y al impacto de los precios energéticos. Rodrigo Lama señaló que “la variable clave para las próximas semanas continúa siendo la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios del petróleo”.

Agregó que “el peso colombiano muestra mayor resiliencia relativa, apoyado por los elevados precios del petróleo que favorecen su balanza comercial, pero la aversión al riesgo global y el dólar fuerte limitan su capacidad de apreciación”.

Credicorp Capital coincidió en que la dirección futura de las divisas dependerá de si el conflicto geopolítico se atenúa o se intensifica. Una resolución favorable podría reducir la demanda de dólar como refugio y aliviar la presión sobre las monedas emergentes, mientras que una prolongación de las tensiones mantendrá la volatilidad en niveles altos y condicionará el margen para movimientos en los tipos de interés de la Reserva Federal.