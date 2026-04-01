Colombia

El árbitro del partido entre Jamaica y República Democrática del Congo se retiró por lesión: está en duda para el Mundial

Facundo Tello, central argentino designado para el compromiso, reportó molestias físicas durante el tiempo extra. Actualmente está en duda su presencia para el debut de Junior de Barranquilla en Copa Libertadores

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Facundo Tello sufrió una lesión muscular y abandonó el partido entre Congo Democrático y Jamaica en el minuto 114 del repechaje por el Mundial 2026 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Facundo Tello sufrió una lesión muscular y abandonó el partido entre Congo Democrático y Jamaica en el minuto 114 del repechaje por el Mundial 2026 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Facundo Tello, árbitro argentino, dejó el campo de juego en el minuto 114 del repechaje entre la República Democrática del Congo y Jamaica, disputado en Guadalajara, tras sufrir una lesión muscular. El público despidió al juez central con aplausos, en uno de los momentos destacados de la jornada.

Tello dirigía un encuentro decisivo en el camino al Mundial 2026, marcado por un ritmo físico y emocional elevado. La exigencia del partido se reflejó en su salida, que se produjo durante el tiempo suplementario.

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El equipo arbitral estuvo compuesto, además, por los argentinos Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, y Darío Herrera como cuarto árbitro. Por su parte, en el VAR participaron Hernán Mastrángelo y el venezolano Alexis Soto, todos con trayectoria internacional.

El árbitro argentino Facundo Tello fue ovacionado por el público en Guadalajara tras su inesperada salida en tiempo extra - crédito Henry Romero/REUTERS
El árbitro argentino Facundo Tello fue ovacionado por el público en Guadalajara tras su inesperada salida en tiempo extra - crédito Henry Romero/REUTERS

Tras la salida de Tello, Herrera asumió el rol de árbitro central, haciendo cumplimiento de lo estipulado por la FIFA en este tipo de casos.

Tello también fue designado para impartir orden en el partido que Junior de Barranquilla disputará ante Palmeiras en el estreno del Tiburón en la Copa Libertadores 2026, el próximo 8 de abril. Aunque se desconoce la gravedad de la lesión (que podría comprometer su presencia en el Mundial), su comparecencia para el duelo correspondiente al certamen continental quedó en duda.

El partido finalizó 1-0 a favor del Congo, que mantuvo la ventaja obtenida en el tiempo suplementario. El ganador de este repechaje se sumará al Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Jamaica accedió a esta instancia tras vencer a Nueva Caledonia, mientras que Congo clasificó por su ubicación en el ranking FIFA.

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