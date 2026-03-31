Urólogo fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una paciente en su consultorio

La Justicia de Caquetá impuso una pena de 12 años a un urólogo hallado culpable de abuso sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un tribunal de Florencia, Caquetá, condenó a 12 años de prisión a un urólogo por abuso sexual a una paciente durante una consulta en noviembre de 2020. La jueza que dictó la sentencia también lo inhabilitó para ejercer funciones públicas y emitió una orden de captura, que solo se hará efectiva cuando la decisión sea definitiva.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el urólogo Elías Rojas Falla fue hallado culpable de abusar sexualmente de una mujer en el interior de su consultorio, aprovechándose de su posición profesional. La condena corresponde a una decisión de primera instancia y puede ser apelada, por lo que no es definitiva mientras existan recursos legales pendientes.

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Las pruebas del caso indicaron que el 23 de noviembre de 2020 la paciente asistió a una cita de control para el seguimiento de un tratamiento en el consultorio del especialista en Florencia. Durante la consulta, el médico le pidió ponerse una bata y ubicarse en la camilla; luego, utilizó el ambiente clínico para realizar tocamientos inapropiados y cometer el abuso sexual.

La paciente acudió por un procedimiento de rutina y terminó abusada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sanciones e impacto legal del caso en la carrera del urólogo

La juez determinó que, además de la condena carcelaria, el profesional estará inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal: 12 años. Esta prohibición busca impedir que Rojas Falla acceda a cargos públicos mientras esté vigente la condena.

El fallo judicial también incluye una orden de captura contra el urólogo. Sin embargo, esta solo podrá ejecutarse una vez se hayan resuelto todos los recursos de apelación y la sentencia adquiera el carácter de firme.

Según la información emitida por la Fiscalía durante la jornada del 30 de marzo de 2026, esta sentencia fue emitida en primera instancia, lo que significa que el condenado puede presentar los recursos previstos por la ley. Mientras estos recursos estén vigentes, la orden de captura permanecerá suspendida.

Del mismo modo, el ente judicial aseguró que el caso se convierte en ejemplo de la disposición de la justicia colombiana para sancionar delitos de abuso sexual perpetrados por profesionales de la salud y reitera la importancia de proteger a las víctimas en contextos de atención médica, por lo que piden a las pacientes denunciar cualquier tipo de acto indebido por parte del personal de salud.

El proceso abre un espacio de análisis sobre cómo los sistemas legales y sanitarios previenen y sancionan el abuso profesional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por más casos de violencia sexual por parte de urólogos

Un grupo de mujeres de Antioquia denunció al urólogo Alberto Posada ante la Fiscalía de Medellín por presuntos abusos sexuales cometidos durante consultas médicas. La acusación colectiva, conformada formalmente en las últimas semanas con el apoyo de entidades como la Secretaría de las Mujeres de la ciudad, reaviva una controversia que se extiende por casi tres décadas y evidencia carencias graves en los protocolos de control institucional en el sector salud.

En el caso de Posada solo existe una sanción institucional registrada en casi 30 años: el Tribunal de Ética Médica de Antioquia impuso en su momento una suspensión de 6 meses.

Según explicó Clara Cossio, presidenta del tribunal, a Blu Radio, dicha sanción representa el castigo máximo al que puede acceder la entidad; sin embargo, la medida no fue cumplida por el médico, quien continuó ejerciendo. La Clínica Las Vegas reportó en 2017 que, a pesar de la inhabilitación, Posada seguía atendiendo pacientes.

El proceso legal y el debate público abierto por el caso ponen en el centro la urgencia de fortalecer los mecanismos de denuncia y la respuesta de las instituciones de salud - crédito Colprensa

Las denuncias contra Alberto Posada suman cerca de 50 víctimas, de las cuales 35 son de Medellín y 14 del área metropolitana, de acuerdo con el balance recolectado por la Fiscalía Seccional de la capital antioqueña y la Secretaría de las Mujeres. Esta institución municipal acompañó la consolidación de cada testimonio, lo que permitió estructurar una presentación formal ante las autoridades judiciales.

Valeria Molina, secretaria de las mujeres de la capital antioqueña, detalló en entrevista con Blu Radio: “Nosotros con cada una de ellas hicimos todo ese proceso para hacer entrevista, para hacer pues todo el proceso para pasárselo a la Fiscalía. Ahí tenemos una articulación muy clara”.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, la presidenta del Tribunal de Ética Médica de Antioquia confirmó a Blu Radio que en los últimos nueve años “no hay ningún reporte o denuncia contra Posada” en esa instancia. El único precedente documentado data de 2006 y se tornó público recién en 2008. Aquel proceso se cerró en 2011 sin ninguna consecuencia para el médico.

Ese mismo año, también sin éxito, Posada intentó denunciar a colegas que habían cuestionado sus prácticas profesionales, pero el tribunal descartó la queja al no considerar los comentarios como un “acto médico”.