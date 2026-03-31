Colombia

Omar Murillo abrió su página en OnlyFans y desató reacciones en redes sociales: “A punto de salir a escena”

En medio de especulaciones y comentarios en redes sociales, el actor compartió imágenes promocionales de su nuevo proyecto digital y defendió su derecho a mostrarse sin prejuicios, invitando a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa

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Omar Murillo debuta en OnlyFans en medio de rumores sobre su orientación sexual - crédito @bola8actor/ Instagram
Omar Murillo debuta en OnlyFans en medio de rumores sobre su orientación sexual - crédito @bola8actor/ Instagram

Omar Murillo vuelve a captar la atención del público, esta vez por la apertura de su propia página azul en Only Fans, una decisión que llega en medio de rumores y comentarios sobre su orientación sexual.

El actor, conocido por su trayectoria en la televisión colombiana y su papel en producciones populares, utilizó sus historias de Instagram para anunciar que su página ya está disponible, invitando a sus seguidores a sumarse y dejar sus opiniones en una encuesta sobre si están listos para acompañarlo en esta nueva etapa.

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La noticia llega pocos meses después de que Murillo y Koral Costa confirmaran el fin de su matrimonio, una separación que sorprendió al mundo del espectáculo, ya que la pareja era vista como una de las más sólidas en la farándula nacional. Tras la ruptura, han circulado versiones sobre la orientación de Murillo, alimentadas por imágenes y publicaciones en las que el actor posa junto a otros hombres o aparece vestido de mujer.

Frente a estas especulaciones, Murillo ha insistido en que no hay nada de malo en mostrarse en compañía de cualquier persona y ha defendido su derecho a explorar distintas facetas artísticas en redes sociales.

El actor Omar Murillo sorprende a sus seguidores con la apertura de su página azul tras su separación - @bola8actor/ Instagram
El actor Omar Murillo sorprende a sus seguidores con la apertura de su página azul tras su separación - @bola8actor/ Instagram

En su reciente aparición, el actor compartió la portada de su nueva página, mostrando varias imágenes en las que destaca su físico. Añadió la frase “a punto de salir a escena” y habilitó una encuesta para que sus fans respondieran si están listos para este nuevo contenido. El lanzamiento de la página fue interpretado por algunos internautas como una estrategia para generar conversación y aumentar el interés sobre su figura en redes sociales, especialmente después del revuelo causado por los rumores en torno a su vida privada.

Murillo se pronunció sobre las especulaciones, señalando que: “no tenía nada de malo posar en una foto con otro hombre”, y sugirió que quienes comentan sobre su vida deberían involucrarse menos en los asuntos personales de otros. Con estas declaraciones, el actor no confirmó ni desmintió los rumores, dejando abierta la conversación respecto a los comentarios sobre su orientación.

Omar Murillo estrena OnlyFans y aviva el debate sobre su orientación y su imagen pública - crédito captura de pantalla @bola8actor/ Onlyfans
Omar Murillo estrena OnlyFans y aviva el debate sobre su orientación y su imagen pública - crédito captura de pantalla @bola8actor/ Onlyfans

Desde hace semanas, Murillo ha publicado fotografías y mensajes ambiguos, alimentando el debate y el interés de sus seguidores.

Aunque no ha dado detalles específicos sobre el tipo de contenido que compartirá en su página azul, el actor dejó claro que está listo para enfrentar una nueva etapa, tanto en su carrera como en su vida personal, y que seguirá compartiendo con su audiencia los aspectos que considere importantes, independientemente de la opinión pública.

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