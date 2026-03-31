Deiby Ruiz se refirió a sus hijos tras separación de La Blanquita: “La presencia de los niños es notoria”

El creador de contenido dijo que nota muchísimo la ausencia del menor cuando no lo tiene cerca - crédito @letengoelchisme/IG

La ruptura entre Katy Cardona, conocida como La Blanquita, y Deiby Ruiz se transformó en una controversia pública, marcada por diferencias sobre la manutención de su hijo y el uso de la imagen del menor en publicidad digital.

A través de redes sociales, los creadores de contenido protagonizaron una serie de discusiones con ires y venires cargados de indirectas y frustración, lo que ocasionó que el menor quedara en custodia de la madre -La Blanquita-.

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La creadora de contenido se pronunció en sus redes y dejó un contundente mensaje para Deiby Ruiz - crédito @katy_carrdona/IG

Recientemente, Deiby a través de su cuenta de Instagram y en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, respondió a una inquietud de uno de sus seguidores.

La pregunta tenía que ver con la ausencia de su hijo en casa, pues en diferentes publicaciones se podía ver que el niño compartía bastante con el creador de contenido; sin embargo, al irse a vivir del todo con la influencer, es menos el tiempo que están juntos.

“¿Extraña mucho tener al bebé todo el tiempo en casa?“, fue la pregunta que dejó un seguidor.

La respuesta de Deiby fue emotiva, pues reveló que su hijo sí le hace falta: “Porque mira, o sea, las personas que han tenido bebés o sobrinos, niños, bueno, que han tenido niños en sus casas, saben que la presencia de los niños, de los bebés en una casa es muy notoria, demasiado notoria. O sea, la única manera de que uno no note que un niño está en la casa es que esté durmiendo o esté haciendo caca o una maldad. Eso sí, se quedan calladitos".

Deiby Ruiz y La Blanquita dieron por terminada su relación de más de 10 años en medio de polémicas por su cuota alimentaria - crédito @deibyruiz/IG

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que dejaron mensajes como: “De acuerdo, dejan muchos recuerdos cuando ya no están”; “antes de decir eso, lo hubiera pensado antes de hacer lo que hizo”; “qué más niño que usted que sigue pegado a las enaguas de su mamá”; “bueno, arrepentido si se ve”, entre otros más.

Qué pasó con Deiby y La Blanquita

Uno de los puntos de mayor tensión ha sido el desacuerdo sobre la cuota de manutención.

Cardona rechazó el monto ofrecido por Ruiz y dejó claro que no permitirá que su hijo vuelva a aparecer en campañas publicitarias junto a su expareja.

“A mi hijo no lo vuelven a sacar en ningún trabajo ni en ninguna publicidad”, advirtió la creadora de contenido, quien también cuestionó el valor asignado por el padre para los gastos mensuales del menor.

En el contexto de esta disputa, Cardona expuso su decisión de proteger la imagen de su hijo: la influencer fue explícita al señalar que, si no se reconoce la cifra que considera adecuada para la manutención, tampoco permitirá que se obtengan ingresos comerciales vinculados al niño. Esta postura responde tanto a preocupaciones económicas como al bienestar del menor.

El mensaje del creador de contenido para su hijo con motivo de la separación con La Blanquita - crédito @letengoelchisme/IG

La separación se produjo después de más de una década de relación. Cardona manifestó que la decisión no estuvo motivada por terceras personas, sino por una acumulación de decepciones y falta de atención de parte de Ruiz.

“La decisión de dejarte no fue por amigas”, señaló en una transmisión en vivo, subrayando que su malestar se debía a situaciones emocionales no resueltas.

Por su parte, Ruiz utilizó también sus redes sociales para defenderse y aseguró que cumple con sus responsabilidades económicas. Expresó que, aunque no está de acuerdo con la suma solicitada, mantiene su compromiso de garantizar el bienestar de su hijo.

La controversia ha puesto en discusión la exposición de menores en redes sociales y publicidad digital, así como los límites en acuerdos económicos tras una separación. Ambos manifestaron que las diferencias legales entre ellos prevalecerán sobre cualquier intento de diálogo directo.