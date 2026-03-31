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Cómo recuperar aportes pensionales sin cumplir semanas mínimas en Colombia: guía, requisitos y tiempos del trámite en 2026

Quienes alcanzan la edad de retiro sin completar el tiempo exigido pueden solicitar la devolución de su dinero. El procedimiento varía según el régimen y tiene efectos definitivos sobre el acceso a una pensión

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Afiliados que alcanzan la edad de retiro sin completar las semanas exigidas pueden solicitar la devolución de sus aportes en Colpensiones o en fondos privados- crédito VisualesIA
Afiliados que alcanzan la edad de retiro sin completar las semanas exigidas pueden solicitar la devolución de sus aportes en Colpensiones o en fondos privados- crédito VisualesIA

En Colombia, las personas que cumplen la edad de jubilación —57 años para mujeres y 62 para hombres— sin alcanzar el número de semanas requeridas no pierden los aportes realizados. El sistema contempla mecanismos para reclamar esos recursos, aunque el resultado y las condiciones dependen del régimen al que esté afiliado el trabajador.

El primer paso consiste en identificar la figura legal aplicable. En el régimen público administrado por Colpensiones, el reconocimiento se denomina indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

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En este caso, se entrega un monto equivalente a los aportes ajustados con base en la inflación. En contraste, en los fondos privados —como Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia— el beneficio se conoce como devolución de saldos, que incluye aportes, rendimientos financieros y, si corresponde, bono pensional.

Para acceder al dinero es obligatorio cumplir tres condiciones: haber alcanzado la edad mínima, no contar con las semanas exigidas (1.300 en el sistema público y 1.150 para garantía de pensión mínima en el privado) y declarar bajo juramento la imposibilidad de continuar cotizando. Para 2026, el requisito en semanas para mujeres en el régimen público inició una reducción progresiva hacia 1.250.

Un adulto mayor recibe 460.000 pesos del programa Colombia Mayor, subsidio dirigido a personas sin pensión en condición de pobreza. El plazo para cobrarlo vence el 25 de marzo- crédito Visuales IA
El trámite para recuperar el dinero incluye verificación de historia laboral, radicación de documentos y un proceso de estudio que puede tardar hasta cuatro meses- crédito Visuales IA

El trámite comienza con la preparación de documentos. Se requiere la cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%), la historia laboral actualizada, una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días, el formulario de solicitud correspondiente y la declaración de imposibilidad de seguir aportando. La revisión de la historia laboral es clave: si faltan semanas registradas, el monto final puede ser inferior al esperado.

Luego se realiza la radicación. El proceso puede hacerse de manera presencial o virtual, dependiendo de la entidad. Tras la entrega de documentos, se asigna un número de radicado que permite hacer seguimiento. La etapa de estudio tarda entre dos y cuatro meses, periodo en el que se validan los datos del afiliado y su situación pensional.

La decisión se comunica mediante un acto administrativo o resolución. Si la solicitud es aprobada y el solicitante acepta el valor reconocido, el pago se realiza en un plazo aproximado de 15 a 30 días hábiles mediante consignación bancaria.

Con el Concepto 000452, la DIAN unificó el criterio sobre cómo declarar los seguros de pensión voluntaria y descartó que las reservas técnicas de las aseguradoras deban incluirse en la declaración de renta del ahorrador- crédito VisualesIA
En fondos como Porvenir o Protección, la devolución incluye rendimientos financieros acumulados durante los años de ahorro- crédito VisualesIA

El monto a recibir varía significativamente entre regímenes. En Colpensiones, el cálculo responde a una fórmula que combina el promedio salarial, las semanas cotizadas y un factor legal, lo que da como resultado una suma ajustada por inflación.

En los fondos privados, en cambio, se entrega el total acumulado en la cuenta individual, incluyendo rendimientos, lo que suele representar cifras más altas cuando hubo largos periodos de ahorro o buenos resultados en las inversiones.

El contexto de 2026 introduce diferencias adicionales. Quienes al 1 de julio de 2025 tenían 750 semanas (mujeres) o 900 (hombres) permanecen bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y pueden recibir el dinero en un solo pago. Los demás ingresan al nuevo esquema de pilares.

El aumento histórico del salario mínimo obligó a recalcular miles de mesadas en el régimen privado de pensiones- crédito VisualesIA/Adobe Stock
Recibir la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos implica renunciar de forma definitiva al derecho a una pensión de vejez con esas cotizaciones- crédito VisualesIA/Adobe Stock

En el pilar semicontributivo, quienes superen las 300 semanas pero no alcancen el mínimo obtendrán una renta periódica, mientras que aquellos con menos de 300 semanas podrán acceder a una devolución en un solo desembolso.

Antes de iniciar el trámite, existen alternativas. Una de ellas es la pensión familiar, que permite sumar semanas con la pareja. Otra opción es trasladar los recursos a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), programa que otorga pagos bimestrales e incluye un incentivo del 20% sobre el ahorro. También es posible continuar cotizando si faltan pocas semanas, lo que puede resultar más conveniente a largo plazo.

Solicitar la devolución implica que una vez recibido el dinero, se pierde la posibilidad de acceder a una pensión de vejez con esos aportes. Si la persona vuelve a cotizar en el futuro, deberá iniciar nuevamente la acumulación de semanas.

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