Sendero peatonal de Monserrate no abrirá un día clave de Semana Santa: fecha de reapertura y alternativas para llegar al templo

El Idrd estableció horarios restringidos y medidas especiales para el ascenso al cerro de Monserrate en Semana Santa 2026 - crédito IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció los horarios y disposiciones especiales para el ascenso al cerro de Monserrate durante la Semana Santa 2026, una de las temporadas de mayor afluencia de visitantes en Bogotá.

La entidad confirmó que el sendero peatonal de Monserrate permanecerá cerrado al público los martes, día reservado para mantenimiento, y reiteró que durante el resto de la semana operará bajo un esquema de control de horarios, cupos y recomendaciones estrictas para garantizar la seguridad de los fieles y turistas.

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La importancia de Monserrate como epicentro del turismo religioso en la capital se refleja en las cifras: solo en el Domingo de Ramos, el cerro recibió 30.120 visitantes, y se espera que el Viernes Santo la cifra se aproxime a 60.000 personas ascendiendo por el sendero.

Para atender esta demanda, el Idrd estableció que el ascenso estará habilitado entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m., mientras que el descenso podrá realizarse hasta las 4:00 p. m. Después de esa hora, el regreso solo estará permitido a través del teleférico o el funicular.

Se habilitó el ascenso a Monserrate entre las 5:00 a. m. y 1:00 p. m., con descenso hasta las 4:00 p. m. en temporada alta de turismo religioso - crédito Idiger

El director del Idrd, Daniel García Cañón, señaló que “la invitación es a planear la visita con anticipación y acatar las indicaciones del personal en el sendero”, enfatizando que el ingreso podrá cerrarse antes del horario establecido si se alcanza la capacidad máxima permitida, una medida clave para evitar aglomeraciones y riesgos en el camino. Además, el sendero del Pico del águila continúa clausurado de manera preventiva por riesgo de desprendimiento de material.

Disposiciones y recomendaciones para el ascenso

Para preservar la seguridad y facilitar la operación del sendero, el Idrd dispuso una serie de restricciones y recomendaciones:

No se permite el ingreso de coches, caminadores, animales de compañía ni dispositivos de amplificación de sonido.

Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante todo el recorrido.

No se autoriza el ingreso de niños con estatura inferior a un metro.

Se recomienda a personas mayores de 75 años utilizar el teleférico o funicular.

El sendero está cerrado todos los martes por mantenimiento.

El ingreso puede ser restringido antes de la hora de cierre si se alcanza el cupo máximo de visitantes.

El ascenso peatonal podrá ser cerrado antes del horario si se alcanza el cupo máximo de visitantes para evitar aglomeraciones - crédito Colprensa

La entidad también solicitó a los asistentes utilizar ropa y calzado cómodo, mantenerse hidratados, registrar a niños y niñas en los puntos de control, no tomar atajos ni rutas no autorizadas y estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la ciudad se encuentra en la primera temporada de lluvias.

Alternativas de ascenso y descenso: teleférico y funicular

Quienes no puedan o no deseen utilizar el sendero peatonal tienen la opción del teleférico o el funicular, cuyos horarios de operación durante la Semana Santa son:

Lunes a sábados: 6:30 a. m. a 10:00 p. m. (taquilla hasta las 10:00 p. m.)

Domingos: 5:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)

Festivos: 6:30 a. m. a 5:00 p. m. (taquilla hasta las 5:00 p. m.)

Las tarifas para ida y regreso son de $35.000 para adultos y $21.000 por trayecto. Adultos mayores de 62 años pagan $29.500. El transporte de mascotas no estará habilitado los domingos ni festivos debido al alto flujo de visitantes.

Personas mayores de 75 años y niños menores de un metro deben usar alternativas como el teleférico o el funicular para acceder a Monserrate - crédito Santiago Mesa/REUTERS

Operativo de seguridad y atención

El Distrito desplegó un operativo especial con cerca de 200 personas de atención y seguridad en Monserrate, así como cuatro puntos de atención a lo largo del recorrido. Entidades como Bomberos Bogotá, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército Nacional, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad, Gobierno, Salud, y el Idiger trabajan de manera articulada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) para responder a cualquier eventualidad.

El director del Idiger, Guillermo Escobar, recordó que toda la administración distrital está articulada para cuidar la integridad de turistas y visitantes en los principales puntos de congregación religiosa, como Monserrate, el mirador de la Virgen de Guadalupe y el sector del Niño Jesús del 20 de Julio, que en Domingo de Ramos recibieron en total más de 73.000 visitantes.