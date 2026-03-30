Hugo Ospina, líder de los taxistas, criticó a Álvaro Uribe por prometer beneficios a los mototaxistas en un gobierno de Paloma Valencia: “No engañemos a la gente”

Ospina exige coherencia a la candidata Paloma Valencia y rechaza propuestas de flexibilización que perpetuarían el transporte ilegal en Colombia - crédito Colprensa/Reuters

Hugo Alberto Ospina Agudelo, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax), expresó su molestia ante la propuesta expuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez que beneficiaría al sector de los mototaxistas en Colombia.

Según lo expresado por el exmandatario colombiano, el gremio motero tendría planes de formación técnica y acceso facilitado a financiamiento, subrayando la importancia económica del sector para más de medio millón de personas que usan este medio de transporte como forma de empleo.

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Sin embargo, el líder del gremio de transporte público recordó que la crisis de informalidad en el sector se asocia directamente al uso incontrolado de motocicletas, lo que, según sus palabras, complica la supervisión estatal frente a esta actividad.

Incluso, rememoró que, durante el mandato del líder natural del partido Centro Democrático (2002 - 2010), se crearon dos antecedentes normativos que buscaban regular el transporte informal en Colombia tras una crisis sectorial.

El respaldo político de Álvaro Uribe a los mototaxistas genera críticas por contradecir los decretos restrictivos firmados durante su gobierno - crédito Suministrado a Infobae Colombia

“Doctor Álvaro Uribe Vélez, yo sé que usted no se acuerda de todo lo que firmó en el año 2006 y en el 2008, pero yo sí tengo en mi memoria muy presente lo que usted firmó después de que tuvo la reunión con todo el gremio transportador de pasajeros, que en su momento, en el 2006, estaba en una profunda crisis”, expresó el líder de los amarillos.

Las normas a las que hace referencia Hugo Ospina son el decreto 2961 de 2006, firmado por Álvaro Uribe y el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, al igual que el decreto 4116 de 2008, que otorgó a las autoridades competencia directa para inmovilizar los vehículos usados en servicios informales y aplicar correctivos establecidos en el Código Nacional de Tránsito.

El líder taxista enfatizó la importancia de una disposición incluida en ese segundo decreto, al establecer que “el que maneja la moto es el que tiene que ser el propietario de la misma”, advirtiendo sobre el fenómeno contemporáneo de motocicletas arrendadas, práctica que, según Ospina, perjudica laboralmente a los conductores.

Imagen de referencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, Ospina recordó que la legislación impulsada por Uribe permitía imponer la restricción del “parrillero” (acompañante) durante un año, prorrogable por otro más, con excepciones previstas solo para servicios de domicilio, Fuerzas Militares, Policía Nacional y Ejército.

“Fue determinante en su decreto”, resaltó Ospina, subrayando el contraste entre ese enfoque legalista y el respaldo electoral ofrecido ahora a los mototaxistas.

Sin embargo, reconoció que en esa época, no existían los avances tecnológicos, por lo que reclamó coherencia política a Uribe y solicitó a la candidata Paloma Valencia abstenerse de legislar en favor de una flexibilización que, según él, contribuiría a perpetuar una problemática de accidentalidad en Colombia.

Mototaxismo ilegal contribuye al aumento de muertes y accidentalidad vial, según Hugo Ospina - crédito Colprensa

“Y en ese entonces, señor expresidente, no hay lo que tenemos hoy, que cualquiera coge un celular y se vuelve mototaxista y es más difícil de controlar. Anteriormente, tenían sus centros de acopio y terminalitos, que llamábamos. Hoy es más grave aún, más todavía. Por eso hoy, señor expresidente, el 65 % de la accidentalidad en Colombia está incluido un motociclista. Las víctimas fatales del transporte ilegal en mototaxis están desbordadas hoy en Colombia”, precisó.

Por último, Hugo Ospina invitó a los líderes políticos del Centro Democrático a no promover ciertas propuestas que, en sus palabras, solo buscan consolidar los respaldos ciudadanos en las urnas.

“Yo lo invito, por favor, a la coherencia, doctor Álvaro Uribe Vélez. No engañemos a la gente hoy por estar pensando en ganarnos un voto. Hoy hay miles de muertos por estar promoviendo el transporte ilegal en vehículos particulares y motocicletas en Colombia”, puntualizó.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

Propuesta de Uribe a los mototaxistas

En un video publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe presentó un conjunto de propuestas dirigido al gremio de los mototaxistas.

Como parte de las iniciativas, Uribe sugirió equiparar a los mototaxistas jóvenes con el grupo conocido como “ninis” (jóvenes que no estudian ni trabajan), proponiendo que el Estado les brinde formación técnico-tecnológica en ciclos cortos para facilitar su inserción en actividades económicas mejor remuneradas.

“Asimilar el mototaxista joven al nini, al joven que no estudia ni trabaja, y ofrecerle esa formación técnica, tecnológica, en ciclos acumulativos cortos, que le permitan también tener otra actividad económica bien remunerada”, indicó el exmandatario.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se dirige a los más de medio millón de colombianos que trabajan como mototaxistas. En este mensaje, presenta las propuestas de la candidata Paloma Valencia para ofrecerles formación técnica, acceso a créditos masivos y abrir un diálogo nacional para mejorar sus condiciones - crédito @AlvaroUribeVel/X

Además, planteó la creación de un sistema de crédito popular respaldado por garantías estatales, donde “la Nación da una garantía de 20 pesos y se desembolsa por las entidades financieras un crédito de 100”, con la posibilidad de ampliar la garantía para reducir tasas de interés.

El exjefe de Estado también abogó por instalar un canal de diálogo permanente entre los mototaxistas y el eventual nuevo gobierno.

“Paloma (Valencia) quiere abrir un gran espacio de diálogo con ustedes en todas las ciudades de Colombia, queridos compatriotas mototaxistas, para que la actividad de ustedes también tenga otras perspectivas, sea más amable y los saludo con todo cariño”, expresó Uribe.