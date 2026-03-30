Este es el video viral de un hombre robándose las canecas de basura en Bogotá: “Y ni un policía”

Un hombre fue grabado mientras se llevaba una caneca de basura y entraba sin pagar a una estación de Transmilenio en la calle 26, un hecho que generó indignación y debate en redes sociales tras difundirse el video acompañado de la canción Macondo de Los Hispanos - crédito denunciasciudadanas1 / TikTok

El usuario denunciasciudadanas1 en TikTok, captó el instante en que un hombre cargó con dificultad una caneca de basura instalada en la vía pública, justo en la estación de la calle 76 de Transmilenio en Bogotá.

Mientras avanzaba hacia la estación, aparentemente el sujeto optó por ingresar por las puertas sin pagar el pasaje, lo que desató la reacción del testigo: “Mire, pues vea. No solo lleva las canecas de la basura de nosotros del distrito, sino que se hace subir a Transmilenio gratis. ¿Quién controla eso? Mire, nadie. No hay un policía, no hay nada. Mire eso, vea. Vea. Vea. Pa’ adentro con las canecas”.

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Las reacciones no tardaron en aparecer en la misma publicación. Varias personas reprocharon la actitud de quien graba, señalando: “La gente solo hace videitos nadie se mete por eso estamos como estamos” y “El celular sirve para llamar a la policía”. Otros defendieron la acción de grabar como forma de denuncia: “Hacer un video también es exponer a los implicados”.

El ambiente surrealista del momento no pasó inadvertido, pues la canción Macondo de Los Hispanos sonaba de fondo. En palabras de un usuario: “Nadie va a hablar de la canción de fondo?” y otra intervención resumió el desconcierto: “Se llevaron las canecas pa’ Macondo”.

El momento en el que el hombre se lleva las canecas quedó registrado en video - crédito denunciasciudadanas1 / TikTok

Las consecuencias del hurto masivo de canecas de basura en Bogotá han generado un impacto económico sin precedentes para el distrito y los ciudadanos. Con pérdidas que superan los $65.000 millones de pesos hasta noviembre de 2025, el fenómeno ha alcanzado cifras récord, deteriorando la calidad del espacio público y la percepción de seguridad.

De acuerdo con reportes oficiales, más de 30.806 cestas de basura fueron hurtadas en 2025, lo que representa un aumento de más del 800% en comparación con 2023, cuando se registraron 3.387 robos. El valor económico de este delito ronda los $56.681 millones de pesos solo por las cestas, consolidándolas como el elemento más afectado dentro del mobiliario urbano.

El concejal Andrés Onzaga advirtió que el robo de mobiliario público se ha convertido en una problemática “que este año (2025) ha alcanzado niveles históricos, generando pérdidas estimadas en más de $65 mil millones de pesos y afectando directamente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”.

Habitantes de calle desmontan estructuras de cestas para vender sus materiales en recicladoras ilegales, recibiendo hasta $7.000 pesos por cada objeto hurtado - crédito Concejo de Bogotá

La explicación principal detrás de estos hurtos radica en la comercialización ilegal de los materiales. Los delincuentes, en su mayoría habitantes de calle, desmontan las estructuras para venderlas a recicladoras clandestinas.

El valor de cada caneca, que puede pesar hasta 10 kilogramos, oscila entre $800 y $1.000 pesos por kilo, según denunció la concejal Diana Diago: “Los habitantes en condición de calle presuntamente se están robando el mobiliario público de la ciudad, específicamente la estructura de las canecas de basura, las cuales son responsabilidad de la Uaesp”.

El incentivo inmediato para los autores del delito es notorio: por cada objeto robado pueden recibir hasta $7.000 pesos, aunque el costo de reposición para la ciudad alcanza los $4.000.000 de pesos por unidad nueva. Este margen explica la frecuencia de los hurtos y la persistencia del problema.

Las autoridades alertan sobre el crecimiento del hurto de mobiliario urbano, que incluye cestas, luminarias y tapas de alcantarilla, alimentando un mercado ilegal difícil de controlar - crédito Alcaldía de Bogotá

El análisis de las autoridades muestra que el fenómeno no se limita a las cestas: el robo de luminarias, tapas de alcantarilla, láminas de puentes peatonales y medidores de agua también se incrementa. El concejal Onzaga subrayó que “la receptación sigue siendo el eslabón olvidado de esta problemática”, pues los materiales sustraídos, en especial el metal, terminan en chatarrerías y bodegas que operan sin control, perpetuando un circuito delictivo con alta rentabilidad y baja persecución.

Las autoridades recuerdan que para quienes sean testigos o víctimas de hurto de mobiliario urbano ya sea bancas, cestas o postes, existen canales de denuncia como la plataforma virtual A Denunciar de la Policía Nacional y la Fiscalía. Adicionalmente, en Bogotá se puede reportar a través de Bogotá Te Escucha, la línea 195 o los números de emergencia 123 y 122.