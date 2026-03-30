Despliegue militar internacional permitió interceptar dos embarcaciones cargadas de droga avaluadas en 28 millones de dólares

La operación Zeus Caribe I consolidó una histórica colaboración internacional en el Caribe contra el delito transnacional y el narcotráfico - crédito prensa FAC

La región del Caribe fue el escenario de una acción conjunta que marcó un nuevo hito en la cooperación internacional contra el delito transnacional.

Bajo el liderazgo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la operación Zeus Caribe I permitió la detección e incautación de dos embarcaciones rápidas cargadas con 851 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

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La primera embarcación fue localizada a unos 315 kilómetros al sur de Santo Domingo; la segunda, a 20 kilómetros al suroeste de Barahona, ambas en territorio de la República Dominicana.

El saldo de la intervención incluyó la captura de siete personas y la incautación de droga cuyo valor supera los 28 millones de dólares, según estimaciones de las autoridades participantes. La operación logró afectar directamente las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes en la región.

Fuerza Aeroespacial Colombiana y República Dominicana incautaron 851 kilogramos de cocaína en dos embarcaciones durante la operación conjunta - crédito prensa FAC

Coordinación aérea y marítima sin precedentes

El despliegue de aeronaves, tripulaciones y capacidades de defensa aérea integradas a sistemas de vigilancia, comando y control, fue el núcleo de la estrategia. Además de Colombia y República Dominicana, participaron Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Trinidad y Tobago, junto con el respaldo de 12 agencias de inteligencia del continente americano.

Esta articulación permitió una respuesta inmediata y coordinada frente a las amenazas detectadas en la zona.

Desde 2019, la FAC lidera la estrategia Zeus, que apuesta por el entrenamiento y la transferencia de conocimiento entre países, con el objetivo de robustecer las capacidades operativas y elevar los niveles de interoperabilidad.

Las autoridades recalcaron que estos ejercicios conjuntos elevaron el estándar de vigilancia y contribuyen a que naciones como República Dominicana desarrollen su propia capacidad de interdicción aérea y marítima.

La operación Zeus Caribe I impulsó el desarrollo de la capacidad de interdicción autónoma de República Dominicana a nivel aéreo y marítimo - crédito prensa FAC

Impacto directo al narcotráfico y fortalecimiento regional

El teniente coronel Luis Carlos Segura, subdirector de Operaciones Defensa Aérea y Antimisil de la FAC, valoró los resultados obtenidos.

“En el marco de la Operación Zeus Caribe, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, aunando esfuerzos con la Fuerza Aérea y la Armada de la República Dominicana, ha logrado realizar operaciones de interdicción aérea y marítima, contrarrestando con esto el flagelo del narcotráfico y afectando la economía de las organizaciones ilícitas en la región”, afirmó el oficial.

Segura también destacó los avances derivados de la capacitación y transferencia de conocimiento a los controladores de armas y oficiales de vigilancia dominicanos. “De la misma manera, la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha realizado capacitaciones a controladores de armas, oficiales de vigilancia, lo cual ha permitido que la República Dominicana realice operaciones autónomas de interdicción tanto marítima como aérea, logrando muy buenos resultados en la región”, subrayó.

Las autoridades de los países involucrados insisten en que estos logros consolidan el compromiso de actuar de manera integrada y aprovechar las capacidades de cada nación para fortalecer la seguridad del espacio aéreo y marítimo del hemisferio.

El despliegue integró capacidades aéreas, marítimas y de inteligencia de seis países y 12 agencias, elevando el estándar de vigilancia regional - crédito prensa FAC

El futuro de la cooperación hemisférica

La operación Zeus Caribe I se inscribe en una serie de ejercicios que buscan optimizar la respuesta ante los desafíos del narcotráfico y otros delitos transnacionales. El oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantó que la estrategia Zeus continuará desarrollándose y ampliando su alcance, con énfasis en la capacitación conjunta y el perfeccionamiento de protocolos de acción coordinados.

El resultado reciente refuerza la apuesta por una cooperación internacional robusta para preservar la estabilidad y la seguridad regional, en un contexto donde las rutas ilícitas buscan adaptarse a los esfuerzos de control estatal.

“De esta manera, se reafirma el compromiso para actuar de manera integrada, empleando las capacidades de cada uno, para fortalecer la cooperación internacional y contribuir a la estabilidad y seguridad del espacio aéreo y marítimo del hemisferio”, indicó la institución castrense en su comunicado.