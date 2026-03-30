Alias Calarcá ordenaba asesinatos mientras participaba en la “paz total”, y así reaccionó el país político: “El criminal que maneja con un dedo al Gobierno Petro”

María Fernanda Cabal, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila lanzaron pullas al Gobierno Petro por nuevos detalles sobre alias Calarcá - crédito Colprensa

La detención de varios miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, liderados por Alexander Díaz, alias Calarcá, en Antioquia, ha generado fuerte controversia en Colombia.

Noticias Caracol reveló recientes mensajes que vinculan a alias Calarcá con asesinatos y reclutamiento de menores, mientras participaba en diálogos con el Gobierno nacional.

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La Fiscalía General de la Nación reabrió investigaciones tras conocer chats que evidencian crímenes cometidos durante el proceso de negociación, incluido el homicidio de un firmante de paz y el ingreso forzoso de una niña de 14 años a la organización.

En una conversación fechada el 6 de enero de 2024, Calarcá habría ordenado a alias Chalá ejecutar a Juan Gabriel Hurtado Betancour, excombatiente y firmante del acuerdo, acusado de hablar en su contra. “Maten a ese tipo... mátenlo y lo dejan por ahí”, se lee en el mensaje difundido por el noticiero.

La Fiscalía reabrió la investigación contra alias 'Calarcá' tras la aparición de pruebas sobre crímenes cometidos en medio de los diálogos con el Gobierno nacional - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

Otro chat muestra el reclutamiento de una menor en Meta. Alias Mueco informa sobre el ingreso de Yurelli, de 14 años, a filas guerrilleras.

El 23 de julio de 2024, siete líderes disidentes fueron detenidos en Anorí, pero liberados después por su condición de “gestores de paz”.

Tras lo anterior, la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó la reapertura del proceso contra Calarcá, argumentando que usó el proceso de paz para fortalecer estructuras ilegales y ordenar crímenes. “Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación”, declaró Camargo.

Reacciones sobre alias Calarcá: “Petro los defiende a capa y espada”

El exsenador y excandidato presidencial Juan Manuel Galán calificó la situación como “una vergüenza”, y afirmó: “El gobierno le abrió la puerta al crimen y ahora el país paga las consecuencias”.

En su mensaje, el exaspirante subrayó que “el periodismo terminó haciendo lo que el Estado no quiso: gracias a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, hoy la Fiscalía admite que alias Calarcá usó la ‘paz total’ para traquetear y asesinar”.

Juan Manuel Galán criticó al Gobierno por permitir fortalecimiento criminal de alias Calarcá bajo la “paz total” - crédito @juanmanuelgalan/X

Galán agregó: “Más de un año con la información y el gobierno prefirió sostener el discurso mientras los criminales se fortalecían y se infiltraban en la institucionalidad”. El exsenador pidió autoridad real, inteligencia y “cero concesiones con el crimen”.

El exconcejal de Bogotá y representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño cuestionó la seguridad de la oposición tras los señalamientos de infiltración.

“La Fiscal de Petro confirma que alias Calarcá y las Disidencias de las Farc tienen infiltrada la Dirección Nacional de Inteligencia de la presidencia de Petro”, publicó el dirigente en X.

Briceño interrogó: “¿Qué garantías tiene la oposición si la inteligencia está en manos de la guerrilla?”.

Daniel Briceño advirtió sobre infiltración de inteligencia estatal por disidencias de las Farc - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila fue enfática al señalar la relación entre el líder disidente y el Gobierno.

“Alias Calarcá, el criminal que maneja con un dedo el Gobierno Petro para su beneficio”, escribió en X. Dávila subrayó: “La Fiscal de Petro le dio la razón a Ricardo Calderón y a su equipo de investigación sobre los hechos denunciados”.

Añadió: “Las disidencias de las Farc infiltraron las Fuerzas Armadas. Calarcá ha planeado crímenes siendo gestor de paz”. La comunicadora cuestionó la postura del Gobierno: “¿Y qué dice Petro? A esta hora sigue siendo protegido por la paz total”.

Vicky Dávila denunció que alias Calarcá opera a favor propio bajo protección del Gobierno Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Enrique Gómez, abogado y excandidato presidencial, sostuvo que las revelaciones confirman alianzas entre estructuras criminales y el Estado.

“Resulta entonces que todo lo investigado, revelado y difundido sobre las alianzas criminales de Calarcá, junto a la infiltración al interior de este desgobierno por parte de dicho narcoterrorista, sí era cierto”, escribió en X.

Gómez añadió: “La fiscal de bolsillo le toca salir a corroborar, cómo será de delicado el asunto que ya no tienen más que pedir que vuelvan a pedir las órdenes de captura contra esos cabecillas de las Farc. Todo mal, mientras Petro los defiende a capa y espada”.

Enrique Gómez afirmó que revelaciones validan alianzas criminales entre alias Calarcá y el Estado - crédito @Enrique_GomezM/X

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal apuntó al nivel de corrupción y riesgo institucional. “Ambas noticias revelan el nivel de corrupción y peligro de infiltración por parte de la criminalidad en las entidades del Estado ante la mirada pasiva de Petro”, señaló.

Cabal mencionó vínculos financieros entre campañas y estructuras ilegales: “Papá Pitufo el mismo que le aportó a la campaña de Petro $500 millones de pesos y alias Calarcá con el que está negociando la mal llamada paz total”.

María Fernanda Cabal denunció corrupción e infiltración criminal en el Estado durante el gobierno de Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Por último, José Manuel Restrepo, exministro y fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, advirtió sobre el impacto de los hechos para el Gobierno.

“Lo revelado sobre alias Calarcá es gravísimo, pero también es una radiografía del fracaso de este Gobierno en la llamada ‘paz total’”, dijo Restrepo.

José Manuel Restrepo calificó revelaciones sobre alias Calarcá como prueba del fracaso de la “paz total” - crédito @jrestrp/X

Restrepo remarcó: “Donde debía haber autoridad, hubo permisividad e impunidad. En nuestro gobierno no habrá ambigüedad frente al crimen”. Prometió “autoridad legítima, control territorial, acciones efectivas de la Fuerza Pública y respaldo total a la justicia para proteger a los colombianos”.