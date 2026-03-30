Alejandra Chamorro y Emmanuel Restrepo llevan ‘Goodbye’ al Teatro Nacional: humor negro y salud mental sobre el escenario

El Teatro Nacional de la calle 71 presenta Goodbye, una comedia negra ue explora el dolor, la depresión y la posibilidad de encontrar sentido al sufrimiento.

El Teatro Nacional de la calle 71 en Bogotá presenta en su temporada 2026 una de las apuestas más relevantes de la agenda cultural: Goodbye, una comedia negra que explora el dolor, la depresión y la posibilidad de encontrar sentido al sufrimiento desde una perspectiva honesta y sin prejuicios.

La producción, dirigida por David Moncada Varela y escrita y protagonizada por Alejandra Chamorro, vuelve a escena en el marco de los 45 años de la institución, consolidando la misión del teatro de abrir espacios para el debate sobre realidades silenciadas.

Goodbye se presenta como una experiencia escénica transformadora que invita al público a una reflexión profunda sobre la salud mental, un tema que, pese a su relevancia, permanece estigmatizado en amplios sectores de la sociedad. La obra, que ha agotado localidades en temporadas anteriores y ha vendido más de 3.800 entradas en todo el país, incorpora elementos de humor ácido y sensibilidad para conectar con jóvenes y adultos.

Goodbye se presenta como una experiencia escénica transformadora que invita al público a una reflexión profunda sobre la salud mental.

La historia gira en torno a Ernesto, interpretado por Emmanuel Restrepo, un hombre de 30 años que enfrenta una depresión severa y ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Su búsqueda de una solución definitiva lo lleva a la primera clínica de suicidio asistido en la ciudad, un escenario ficticio donde la burocracia y el absurdo se mezclan con el dolor real. Allí conoce a Viviana, la secretaria del lugar, papel a cargo de la propia Alejandra Chamorro, quien a través de conversaciones inesperadas y trámites imprevistos, desafía los límites del protagonista e intenta mostrar que la vida aún puede tener sentido.

La obra, que cuenta también con la actuación de Biassini Segura, utiliza un lenguaje directo, empático y cargado de humor para interpelar a la audiencia. El montaje ha recibido reconocimientos como el de Mejor obra de Bogotá en 2024 y menciones en los premios EstoVi 2023, lo que confirma su impacto en el circuito teatral colombiano.

La obra, que cuenta también con la actuación de Biassini Segura, utiliza un lenguaje directo, empático y cargado de humor para interpelar a la audiencia.

Alejandra Chamorro relató que la obra nació de una experiencia personal: “En pandemia, mi mejor amigo Emmanuel Restrepo tiene una depresión y va cada tanto a un edificio de un amigo de él, donde lo dejan entrar sin permiso, sube al último piso en la terraza, piso 20, y mira para abajo, todos los días, queriendo tirarse, sin tener el valor de hacerlo”.

Chamorro decidió entonces crear un espacio narrativo en el que pudiera acompañar y ayudar a su amigo, pero también abrir una conversación necesaria sobre la salud mental.

La dramaturga explicó que el personaje de Ernesto se inspira en la vivencia de Restrepo, quien, según sus palabras, buscaba una clínica donde poder despedirse dignamente. “Yo no puedo matar a Emmanuel, pero puedo hacerle una clínica para que él vaya y se muera en el escenario, al menos”, expresó Chamorro sobre el origen de la obra.

La dramaturga Alejandra Chamorro explicó que el personaje de Ernesto se inspira en la vivencia de Emmanuel Restrepo, quien, según sus palabras, buscaba una clínica donde poder despedirse dignamente.

Goodbye se estrenó en 2023 en el Teatro La Quinta Porra de Bogotá y, tras su paso por escenarios de diferentes ciudades de Colombia, consolidó su éxito con funciones agotadas y la atención tanto del público como de la crítica. Esta pieza teatral no solo entretiene, sino que también funciona como un espacio de cuidado colectivo y escucha activa, donde el arte se convierte en vehículo para la sanación y el acompañamiento.

La propuesta aborda la relación entre el amor y la muerte, mostrando cómo ambos pueden fungir como caminos hacia la libertad o la desesperación. La obra plantea preguntas incómodas sobre el sentido de la vida y el poder transformador de las relaciones humanas. “Un homenaje a todos los que han querido morirse y no han podido hacerlo porque, pues suicidarse, necesita mucho valor y es muy vergonzoso”, puntualizó Chamorro.

Esta nueva temporada de Goodbye se desarrolla en la sede de la calle 71 los martes y miércoles, a las 8:30 p.m., inicialmente hasta el 15 de abril.

Para Emmanuel Restrepo, participar en Goodbye implica un proceso de sanación personal y una reafirmación del arte como refugio. “Es una reafirmación de que el arte me ha salvado muchas veces y me sigue salvando. Es un mensaje sobre la mesa, sobre la salud mental. Es algo que hemos obviado y que hemos dejado a un lado”, señaló el actor.

Esta nueva temporada de Goodbye se desarrolla en la sede de la calle 71 los martes y miércoles, a las 8:30 p.m., inicialmente hasta el 15 de abril.