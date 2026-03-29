Emergencia en el centro de Cali: explosión generó incendio, dejando a una mujer herida y varios locales afectados

Una explosión en la madrugada del 29 de marzo causó un incendio en un restaurante y cafetería del barrio San Pedro, en el centro de Cali - crédito Bomberos Cali

Durante la madrugada del domingo 29 de marzo, la comunidad en centro de Cali, Valle del Cauca, vivió momentos de tensión y preocupación tras una emergencia.

Una explosión en el interior de un local comercial en el barrio San Pedro desató un incendio que afectó varias propiedades y movilizó a decenas de socorristas.

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El incidente se reportó hacia la 1:19 a. m., cuando la comunidad alertó a las autoridades tras escuchar un estruendo que sacudió el centro de la ciudad.

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos de Cali recibió una alerta por una emergencia médica que derivó en el envío de una ambulancia con dos paramédicos. Sin embargo, la magnitud del hecho obligó a ampliar el operativo y declarar un incendio estructural en el lugar.

El incendio afectó tres locales comerciales, incluyendo una papelería y un espacio vacío, según reportaron los bomberos de Cali - crédito Bomberos Cali

Según el informe oficial, el fuego comenzó en la cocina de un restaurante y cafetería ubicado en el primer piso de un edificio de seis niveles, propagándose a otros dos locales adyacentes: uno de ellos funcionaba como papelería, mientras que el otro estaba desocupado. Las llamas dejaron un saldo de tres establecimientos afectados.

Durante la emergencia, una mujer resultó herida y recibió atención inmediata por parte de los paramédicos presentes. Tras ser valorada en el sitio, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. No se reportaron otras víctimas.

Los equipos de Bomberos continuaron en la zona hasta después de las 6:00 a. m., ejecutando labores de control y prevención para evitar que el fuego se reactivara o que existieran nuevos riesgos para los residentes y comerciantes del sector.

Así lo explicó Giovanny Galvis Flórez, sargento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali: “El día de hoy nos llaman por la comunidad por un fuerte ruido en el barrio San Pedro. Acudimos con dos máquinas bomba, una máquina de altura, una ambulancia y posteriormente el vehículo de investigación de incendios”.

Una mujer resultó lesionada en el incendio del centro de Cali y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada - crédito Bomberos Cali

El oficial agregó que en el sitio se encontraba “un restaurante y una papelería totalmente comprometidos, sus enseres se encontraban en la parte de la vía pública. En el sitio se trabajó un control de incendio en el restaurante y control en el edificio Alcalá de vidrios sobre la fachada del mismo. Igualmente, control de vidrios en el edificio Cámara de Comercio”.

Investigación sobre el origen de la explosión

Mientras la comunidad permanece expectante, la unidad de investigación de incendios abrió una indagación para determinar con exactitud las causas del incendio. Hasta el momento, el reporte preliminar indica que el siniestro se originó en el área de la cocina del restaurante.

Versiones difundidas por medios locales apuntan a una posible acumulación de gas en una pipa como detonante de la explosión.

No obstante, el Cuerpo de Bomberos de Cali aún no ha confirmado esta hipótesis y se espera que en las próximas horas emita un reporte oficial que precise el origen del hecho y aclare si existieron fallas en los sistemas de seguridad del establecimiento.

La unidad de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos de Cali abrió una investigación para determinar la causa del siniestro - crédito Bomberos Cali

Voraz incendio consumió 41 viviendas en popular sector en Cali: hay cuatro personas lesionadas y más de 180 personas damnificadas

Las autoridades de Cali permanecieron en alerta durante la madrugada del 25 de marzo de 2026, tras un incendio que impactó directamente el asentamiento Nueva Esperanza en el barrio Los Lagos. Cuatro personas resultaron lesionadas y 41 viviendas sufrieron daños materiales, de acuerdo con el balance oficial entregado por el Cuerpo de Bomberos de Cali.

El siniestro fue reportado a las 2:30 a. m., movilizando a los equipos de emergencia hacia el oriente de la ciudad. La rápida acción permitió contener el fuego antes de que se expandiera a otras áreas vulnerables del sector.

Las labores se enfocaron en evitar que la conflagración alcanzara más viviendas en un contexto de desarrollo urbano incompleto.

En la madrugada del 25 de marzo, incendio consumió 41 viviendas en Cali - crédito Bomberos Cali

Los Bomberos desplegaron una operación con 25 unidades: 4 máquinas bombas, 3 carros tanque, 4 ambulancias y un vehículo de logística.

El comandante Cristian Ramírez detalló que la prioridad fue controlar el incendio y realizar la remoción de escombros, así como la extinción de los puntos calientes que persistían tras la emergencia.

El fuego en Nueva Esperanza dejó una huella considerable en la comunidad local. Según el reporte oficial, las víctimas recibieron atención en el sitio y las viviendas afectadas fueron censadas para coordinar los apoyos necesarios.

El hecho obligó a la intervención continua de los organismos de socorro y de las autoridades municipales, quienes permanecen en el lugar para monitorear el estado de los damnificados y gestionar la ayuda requerida.