Eduardo Pizarro: “Fuerzas Militares están debilitadas y Paz Total ha sido un fracaso”

Eduardo Pizarro alerta sobre la pérdida de capacidad y moral de la fuerza pública en Colombia. - crédito Asocapitales

Eduardo Pizarro Leongómez, profesor emérito de la Universidad Nacional y expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), sostuvo que las Fuerzas Militares están debilitadas y la estrategia de Paz Total no ha tenido resultados positivos en Colombia. Así lo manifestó en entrevista con El Tiempo, donde analizó el estado actual de la fuerza pública, las causas del deterioro de la seguridad y el impacto de las recientes decisiones gubernamentales.

Según información publicada por el medio ya mencionado, Pizarro coincidió con la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre la reducción de la capacidad operacional de la Fuerza Pública, pero precisó que el deterioro se profundizó durante la actual administración. De acuerdo con el académico, la disminución del pie de fuerza, el deterioro de la capacidad aérea y la falta de recursos para helicópteros han comprometido seriamente el desempeño militar.

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“Las Fuerzas Militares se han debilitado dramáticamente bajo este gobierno. Colombia es un país de enorme complejidad geográfica: bioceánico, atravesado por tres cordilleras y con fronteras muy difíciles. Eso exige un volumen muy alto de hombres, armas y recursos”, afirmó Pizarro. El experto subrayó que el debilitamiento de la capacidad aérea, particularmente la reducción de helicópteros, afecta directamente la operatividad en el conflicto armado interno. Además, advirtió que hoy cerca del 60% de los helicópteros militares están en tierra, lo que limita aún más la capacidad de respuesta ante escenarios de conflicto y emergencia.

Pizarro también señaló la importancia de los aviones Kfir en la operatividad militar del país. Explicó que la sustitución de estos aviones debió acelerarse hace tiempo, pues los Kfir no solo cumplían funciones de defensa nacional, sino que también eran clave en operativos contra grupos armados ilegales. La demora en su reemplazo ha debilitado la capacidad de la Fuerza Aérea y, junto al deterioro de los helicópteros, ha dejado a Colombia en una situación de desventaja frente al crecimiento del conflicto.

Las Fuerzas Militares enfrenta reducción de personal, helicópteros inoperativos y retrasos en modernización de aviones Kfir.- crédito prensa Fuerzas Militares

El debate sobre la responsabilidad histórica y la Paz Total

Durante un reciente Consejo de Ministros, Petro atribuyó el deterioro de la fuerza pública a los últimos quince años. Sin embargo, Pizarro señaló que, aunque pudo existir una tendencia previa, la situación “se profundizó radicalmente bajo este gobierno”. El académico explicó que la estrategia de Paz Total se basó en la creencia de que grupos como el ELN y las disidencias de las FARC aceptarían la paz por afinidad política con el nuevo gobierno.

“Fue la creencia equivocada en que esos grupos estaban al borde de la paz la que llevó, entre otros factores, al debilitamiento de las Fuerzas Militares”, sostuvo Pizarro en la entrevista. El investigador resaltó que la convicción de una paz inminente llevó a desestimar la necesidad de mantener o aumentar el gasto militar, decisión que consideró un error estratégico.

Cambios recientes en la estrategia de seguridad

El Tiempo documentó que, desde mediados del último año, el gobierno colombiano implementó cambios en su política de seguridad, como la reanudación de bombardeos y la compra de aviones. Sobre este giro, Pizarro consideró que, aunque representa un cambio relevante, llegó tarde y resultó insuficiente, ya que los grupos armados ilegales habían fortalecido su presencia en las fronteras del país.

El exmiembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional también vinculó estos cambios a la relación de Colombia con Estados Unidos: “Ante la descertificación y el aislamiento financiero que conlleva su inclusión en la lista de la OFAC, Petro puede estar buscando puentes de entendimiento con Washington”, indicó Pizarro.

La disminución de recursos y el fortalecimiento de grupos armados ilegales generan riesgos críticos para el país. - crédito Colprensa

Fracaso de la Paz Total y crisis en la moral militar

Para Pizarro, la Paz Total “ha sido un fracaso total, porque no hay un solo éxito”. Según lo expuesto por El Tiempo, el caso de Comuneros del Sur, en Nariño, refleja el deterioro de las negociaciones, ya que surgieron nuevas organizaciones criminales y no se lograron avances concretos. El experto advirtió que, además del deterioro operacional, la moral de la fuerza pública está profundamente afectada por la percepción de que algunos ascensos se estarían realizando por motivos políticos y no por méritos profesionales.

“Cuando una fuerza militar empieza a ascender a su oficialidad por lealtad al partido de gobierno y no por hoja de vida, se pone en riesgo su profesionalismo. Eso terminó muy mal en Venezuela. Ojalá que eso no esté ocurriendo en Colombia”, enfatizó Pizarro en sus declaraciones para El Tiempo. El académico alertó sobre la salida de generales con experiencia acumulada, reemplazados por oficiales sin la trayectoria necesaria, lo que podría afectar el funcionamiento institucional.

La estrategia gubernamental en la Paz Total no logró consolidar acuerdos con grupos armados y provocó consecuencias negativas en la capacidad militar. - crédito César Carrión/Presidencia

Escenarios y prioridades para el próximo gobierno

El profesor sostuvo que el próximo gobierno deberá analizar con rigor la situación de la fuerza pública y el control territorial, señalando que Colombia se encuentra en un punto crítico ante el avance de los grupos al margen de la ley. Entre los factores que podrían modificar el escenario, Pizarro mencionó el posible cambio de política en Venezuela, que afectaría la retaguardia de organizaciones como el ELN, y el eventual fin de la Revolución cubana, que influiría en el panorama regional.

Pizarro precisó que, si el ELN es expulsado de Venezuela, podría significar el principio del fin de esa organización. Sobre Cuba, indicó que el fin de la revolución tendría un impacto profundo en toda América Latina y obligaría a los grupos armados ilegales a replantear su proyecto de sociedad.

En la entrevista Pizarro subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, en particular con Estados Unidos y la Unión Europea, para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico. Explicó que la ubicación geopolítica de Colombia, como único país de Sudamérica con acceso a los dos océanos, la hace especialmente vulnerable al tráfico de drogas hacia Norteamérica, Europa y Asia.

El experto insistió en que Colombia requiere reorganizar las Fuerzas Militares, mejorar el control del territorio y debilitar las fuentes de financiamiento ilegal de los grupos armados. “Si esas tres tareas se asumen con decisión, Colombia puede empezar a corregir el rumbo”, concluyó Pizarro para El Tiempo.