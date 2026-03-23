Este sería el récord que rompería Colombia en la Semana Santa de 2026 y por el que las agencias de viajes y hoteles están felices

Cartagena es uno de los principales destinos turísticos de Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

La Semana Santa se perfila como la mayor temporada turística de Colombia para 2026, según proyecciones que apuntan a que millones de pasajaros se movilizarán por carretera y de forma aérea en el país. El flujo migratorio aumentaría alrededor del 14% respecto a 2025, y el transporte terrestre se posiciona como motor clave de la economía y del turismo.

Durante el periodo, Colombia experimenta una intensa movilización de personas tanto por motivos religiosos como de ocio, lo que impulsa la ocupación hotelera y el comercio, además de dinamizar destinos tradicionales y emergentes. Para 2026, se anticipan cifras récord de movilidad y un fuerte protagonismo del transporte terrestre, mientras el mercado aéreo doméstico enfrenta estancamiento.

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Las estimaciones marcan que en el periodo vacacional, cuatro millones de viajeros emplearán el transporte terrestre, lo que supera los niveles de 2025, mientras que el tránsito aéreo llegará a 1,9 millones de pasajeros, con un 64% en tráficos internos y 36% internacionales. El crecimiento general sería de entre 3% y 4% respecto al año pasado. Durante la temporada de 2025, 3,9 millones de pasajeros se transportaron por terminales de buses, un aumento del 9,4% ante 2024, y circularon unos diez millones de vehículos por las vías del país.

El turismo religioso es clave para Semana Santa - crédito Tolú Caribe

Según la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, “basados en el comportamiento observado en la Semana Santa del año anterior, desde Anato estimamos que para 2026 se mantendría una tendencia positiva en la movilidad de viajeros, con flujos migratorios cercanos a los 700.000 movimientos entre entradas y salidas, lo que representaría un crecimiento cercano al 14%, frente a Semana Santa 2025”.

La celebración en 2026 tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, fechas que suponen un adelanto respecto al año pasado y que obligan tanto a operadores como a viajeros a ajustar su planificación logística y comercial por la alta demanda.

Auge del transporte terrestre y transformación digital

El transporte terrestre se consolida como la alternativa preferida durante Semana Santa, por lo que desplaza al avión, en especial, en rutas tradicionales. Mientras el servicio de buses registra un crecimiento sostenido, el tráfico aéreo nacional disminuyó un 1,39% en 2025, con 32,8 millones de usuarios frente a 33,3 millones el año anterior.

Los altos precios de los tiquetes y la baja oferta de vuelos, sobre todo hacia destinos religiosos y culturales como Popayán, Ipiales, Mompox o Pasto, llevaron a la mayoría de los colombianos a optar por el bus intermunicipal durante la Semana Mayor.

El transporte por carretera se volvió una gran opción para los viajeros en Semana Santa - crédito Concesión Vía 40 Express

Al respecto, el cofundador de la plataforma digital Pinbus, Alejandro Zuluaga, resaltó que “lo que hemos identificado es que el viajero de Semana Santa planifica con mayor anticipación, compara opciones y prioriza canales digitales para asegurar su cupo. Vemos un incremento sostenido en la compra anticipada de pasajes hacia destinos religiosos, culturales y de naturaleza, lo que refleja un cambio estructural en la forma de viajar en Colombia”.

La digitalización es ya predominante:

98,42% de las reservas se realiza desde teléfonos o computadoras.

63% se gestiona con al menos un día de antelación.

Las billeteras virtuales y transferencias electrónicas encabezan los métodos de pago.

Zuluaga añadió que “la tecnología está transformando la forma en que las personas se movilizan por el país. Hoy se puede planear el viaje completo desde el celular y llegar a la terminal con todo confirmado, lo que le brinda mayor tranquilidad a los viajeros en temporadas de alta demanda”.

Impacto económico y cifras de ocupación hotelera

La Semana Santa es hoy uno de los grandes motores de la economía nacional. En marzo de 2024, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) presentó una variación positiva del 5,5%, impulsada parcialmente por esta temporada. Empresas de transporte como Expreso Brasilia y Expreso Bolivariano reportaron incrementos en ventas del 15% y 12% en 2025, respectivamente. Las reservas en plataformas digitales crecieron un 88% respecto a 2024, lo que refleja una creciente confianza en la gestión digital de los viajes.

Los destinos de sol y playa marcan preferencia por los turistas en distintas épocas del año - crédito Colprensa

La ocupación hotelera nacional rebasó el 70% durante Semana Santa de 2025, con picos del 90% en zonas de playa y del 80% en principales ciudades. Cartagena alcanzó una ocupación del 84,6%, Boyacá del 79,8% y Caldas del 65,6%.

Dicho movimiento genera ingresos y empleo en economías regionales. Solo en Cali, se registraron 51.944 visitantes en 2025, un 17% más que el año previo, con ingresos turísticos superiores a USD 8millones. En Mompox, la ocupación hotelera llegó al 100% en 2024, con un impacto económico superior a COP 23.972 millones.

Destinos religiosos y de aventura impulsan el turismo

Destinos tradicionales de turismo religioso como Buga, Popayán, Mompox, el Santuario de Las Lajas y Chiquinquirá concentran la mayor demanda en Semana Santa. Popayán, catalogada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, movilizó 134.079 pasajeros en su terminal en 2025, un alza del 18,8%.

Junto al interés por la tradición, crecen los viajes a destinos de naturaleza y aventura, en especial, entre quienes tienen entre 18 y 45 años (el 75,6% de los usuarios de plataformas digitales). Lugares como el Desierto de la Tatacoa, Cabo de la Vela, Ventanas de Tisquizoque, Nevado del Cocuy, Cerros de Mavecure y otras zonas de ecoturismo están entre las opciones más demandadas.

En 2025, el 56,8% de los desplazamientos se hizo para visitar familiares o amigos, el 25,9% por negocios y el 17,2% por ocio. Localidades como Girardot, Sogamoso, Villavicencio, Norcasia y San Gil destacan como destinos emergentes, atractivos para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.