Ataque sicarial en Atlántico dejó dos muertos y un herido: uno de los fallecidos tenía antecedentes judiciales

Alias Corni murió en un centro asistencial en Atlántico - crédito Colprensa - Redes sociales

Durante la noche del sábado 28 de marzo de 2026, el municipio de Sabanalarga, Atlántico, fue escenario de un ataque armado que dejó dos personas muertas y una más herida.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la parroquia La Divina Misericordia, donde, según el informe de la Policía del Atlántico, sujetos armados que se desplazaban en motocicleta irrumpieron en una vivienda con la intención de atentar contra un hombre conocido con el alias Corni.

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Los responsables, tras ingresar al inmueble, dispararon varias veces contra alias Corni, quien quedó gravemente herido.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, al salir del lugar los atacantes se encontraron en la vía pública con dos sujetos y, al percatarse de que estos los habían visto, decidieron dispararles para evitar ser identificados.

Imagen de referencia. Sicarios asesinaron a alias Corni y a un testigo en violento hecho en Atlántico - crédito Colprensa

“Estas personas no tenían relación con el objetivo del ataque”, señaló la Policía durante la recolección de información preliminar.

Alias Corni fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, falleció la misma noche a causa de la gravedad de las lesiones. Uno de los hombres heridos en la calle también murió en el hospital, mientras que el otro permanece bajo atención médica especializada.

Las autoridades indicaron que alias Corni tenía antecedentes judiciales como indiciado por delitos de falsedad marcaria, porte de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

Aunque la investigación sigue en curso, los primeros hallazgos descartan que los hombres atacados en la vía pública tuvieran algún vínculo con el blanco inicial del atentado.

Un equipo especial conformado por miembros de la Policía Judicial e Inteligencia adelanta las diligencias investigativas para dar con los responsables.

Las autoridades trabajan en la verificación de datos, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a personas del sector con el fin de esclarecer la identidad y el paradero de los implicados en el crimen.

Policía investiga doble homicidio tras atentado dirigido en sector residencial de Sabanalarga - crédito Policía Nacional de Colombia

“La Policía Nacional rechaza estos hechos de violencia que afectan la tranquilidad ciudadana y reitera que las otras personas afectadas no tenían relación con el objetivo del ataque”, manifestó la institución a través de un comunicado oficial.

El llamado de la Policía se extiende a la ciudadanía para que aporte cualquier dato relevante que permita avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido. Para ello, habilitaron la línea 123 y los canales institucionales, garantizando la confidencialidad de la información suministrada.

Hombre fue asesinado en su vivienda en Soledad, Atlántico

La noche del sábado 28 de marzo de 2026, el barrio Ferrocarril fue escenario de un homicidio que generó alarma entre los residentes. Gary Enrique Padilla Insignares, de 45 años, perdió la vida tras recibir seis disparos en su vivienda.

El ataque se produjo alrededor de las 6:20 p. m., cuando Padilla Insignares se encontraba en la terraza junto a su pareja sentimental.

Según el informe policial, dos sujetos armados llegaron al lugar, ingresaron y, “sin mediar palabra”, abrieron fuego contra el hombre. El cuerpo de Padilla Insignares quedó tendido en el suelo, con heridas en la cabeza, cuello, espalda y hombro.

La víctima fue identificada como Gary Enrique Padilla Insignares - crédito Policía Nacional - Día y Noche 24 Horas

Las autoridades confirmaron que la víctima presentaba cuatro anotaciones judiciales por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y hurto calificado agravado.

De acuerdo con versiones de vecinos, los presuntos responsables serían conocidos como alias Chino y alias Parrafico. Hablan de una posible relación entre el crimen y el hurto de una bicicleta. Además, se investiga si tanto la víctima como los agresores tenían vínculos con el grupo delincuencial organizado Los Costeños, bajo el mando de alias Junior Guerra, considerado jefe de zona.

La escena fue atendida por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron los actos urgentes y recolectaron evidencias. Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis, entre ellas posibles disputas internas en la estructura criminal y ajustes de cuentas.

Por el momento, las investigaciones continúan para esclarecer el móvil exacto y capturar a los responsables, mientras la comunidad exige respuestas y mayor seguridad en el sector.