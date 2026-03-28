Ministerio de Salud negó que cifras de mortalidad infantil presentadas por Petro estén infladas: “No implican una duplicación de datos”

Según el Gobierno Petro, entre 2022 y 2025, 6.768 niños y niñas menores de cinco años dejaron de morir en Colombia - crédito Nicolás Téllez/Colprensa

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud y Protección Social, a cargo de Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió las cifras sobre reducción de la mortalidad infantil en Colombia expuestas por el presidente Gustavo Petro, que han sido puestas en duda. De acuerdo con la cartera, los datos que presentó el primer mandatario no fueron manipulados, como han afirmado desde algunos sectores; son “reales y no están inflados”.

La controversia surgió por una publicación en X en la que el jefe de Estado indicó que, entre 2022 y 2025, 6.768 niños y niñas menores de cinco años dejaron de morir en Colombia. Comparó esta cifra con la reportada en anteriores administraciones, para demostrar una significativa mejoría.

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“Este es el número de niños y niñas que dejaron de morir al comparar los casos de mortalidad infantil de cada periodo presidencial con el último año del gobierno anterior. Refleja la eficiencia del sistema de salud en cada gobierno. Corresponde a mi gobierno el logro de haber reducido sustancialmente la mortalidad infantil de menores de 5 años en toda Colombia”, precisó el primer mandatario.

El gráfico difundido por Gustavo Petro no incluyó la fuente de los datos utilizados. - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, según el investigador Johnattan García, de la Universidad de Harvard, que habló con El Colombiano al respecto, el presidente utilizó un indicador que no está contemplado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tomó la cifra de muertes de menores de cinco años de 2022 y le restó los fallecimientos registrados en 2023, 2024 y 2025.

“Ese indicador no existe, se lo inventaron por ponerle un número, pero eso es un contrafactual porque da por cierto que en otro Gobierno la mortalidad no habría bajado, contando varias veces su reducción real”, precisó el experto al informativo citado.

Ministerio de Salud respaldó las cifras de mortalidad infantil

La cartera rechazó los señalamientos que ponen en duda la veracidad de los datos oficiales presentados por el mandatario. Explicó que el dato de mortalidad infantil de 2022 se tomó como punto de referencia para poder comparar las cifras registradas en los años posteriores. Eso quiere decir, que cada año se comparó con 2022 para determinar con claridad en cuánto disminuyeron las muertes desde el inicio del Gobierno Petro y entre años.

El Ministerio de Salud aseguró que las cifras de mortalidad infantil presentadas por Gustavo Petro tomaron como referencia 2022, para medir el progreso en su Gobierno - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

De esta manera, la administración pudo determinar que miles de menores de cinco años sobrevivieron en el país debido a la atención oportuna en salud y a la prevención de las enfermedades. Las cifras, según precisó, también permiten al Gobierno verificar el impacto real de las medidas que ha tomado en el sector de la salud.

“Las cifras mencionadas por el presidente (en 2023 murieron 1.304 niños menos que en 2022; en 2024, 2.359 menos; y en 2025, 3.105 menos) no implican una duplicación de datos, ya que cada cifra corresponde a niños diferentes”, precisó la cartera.

Ahora bien, aclaró que estos resultados se basan en datos que sí son oficiales, tomados del Registro Único de Afiliados (Ruaf). La cartera no utiliza las estadísticas aportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), puesto que estas presentan un “rezago” en su difusión.

El Ministerio de Salud no utilizó datos del Dane para medir la mortalidad infantil, debido a un "rezago" en su difusión - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Aunque estos datos son preliminares, no presentan cambios importantes y muestran una tendencia clara: cada año han disminuido las muertes en niños menores de cinco años”, indicó.

Para el ministerio, el método de medición utilizado permite identificar el progreso desde el punto de partida y determinar si la implementación de los equipos básicos de salud está sirviendo, así como las acciones de vacunación, el seguimiento a la primera infancia, el control a las mujeres gestantes y la atención en nutrición. También permite estudiar el impacto del fortalecimiento de la red pública hospitalaria y la inversión.