Colombia

CNE abrió investigación a AtlasIntel y a algunos medios por publicar encuestas electorales sin registro ni ficha técnica

La autoridad electoral indaga la divulgación de estudios sobre aprobación presidencial y evaluación del Gobierno, realizados sin cumplir con los estándares legales y metodológicos exigidos por la ley

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El Consejo Nacional Electoral adelanta investigación a AtlasIntel S.A.S., El País y El Colombiano por la difusión de encuestas políticas - crédito Pares y AtlasIntel
El Consejo Nacional Electoral adelanta investigación a AtlasIntel S.A.S., El País y El Colombiano por la difusión de encuestas políticas - crédito Pares y AtlasIntel

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició un proceso administrativo contra la encuestadora AtlasIntel S.A.S. y los medios de comunicación El País y El Colombiano por presuntas infracciones a la legislación vigente sobre encuestas electorales durante los comicios de 2026.

La autoridad busca determinar si estas entidades publicaron y difundieron estudios de opinión política sin cumplir los requisitos legales, lo que podría derivar en sanciones económicas de hasta 204 millones de pesos o incluso en la suspensión de la actividad encuestadora, según la resolución del 25 de febrero de 2026.

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La investigación se centra en que AtlasIntel S.A.S. operó sin inscripción activa en el Registro Nacional de Encuestadoras durante la difusión de los estudios denominados LatAm Pulse: Colombia entre agosto y diciembre de 2025. El nuevo registro se otorgó únicamente el 28 de enero de 2026, según consta en el expediente oficial revisado por la autoridad electoral.

Durante el periodo en que la encuestadora no contaba con habilitación legal, El País publicó el 28 de agosto de 2025 un artículo basado en datos de AtlasIntel y Bloomberg, en el que se señalaba que “la encuesta reveló un 34,1 % de aprobación para Gustavo Petro y un 61,6 % de desaprobación”.

Posteriormente, El Colombiano replicó el 2 de diciembre de 2025 un reporte en el que afirmaba que “el 52,7 % de los consultados calificó como malo o muy malo al gobierno nacional”. Ambos medios divulgaron resultados de estudios desarrollados sin el aval legal requerido.

El CNE sostiene que estos contenidos incluían indicadores como aprobación presidencial, evaluación del Gobierno, imagen de líderes políticos, riesgo político y percepción económica, lo que los ubica claramente dentro del concepto de opinión política de carácter electoral.

Según la autoridad, estudios de esta naturaleza deben someterse a las regulaciones establecidas para garantizar transparencia y confiabilidad en la información que llega al electorado.

El expediente también señala falencias técnicas y metodológicas. La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE advirtió que los estudios fueron presentados como encuestas probabilísticas, pero en realidad eran sondeos, sin advertir su carácter no representativo.

Asimismo, carecían de ficha técnica completa, información sobre la fuente de financiación, definición precisa del universo representado, tamaño de la muestra, margen de error y nivel de confidencialidad, todos requisitos obligatorios según la Ley 130 de 1994 y la Ley 2494 de 2025.

Respecto a la responsabilidad por la ejecución de los estudios, el representante legal de AtlasIntel, Thiago Rodríguez Barros Costa, aseguró que “no hemos tenido participación directa ni indirecta en su elaboración o divulgación, ni recibido contraprestación económica alguna”.

Según su versión, la investigación corresponde a un proyecto internacional, LatAm Pulse – Bloomberg, gestionado exclusivamente por la filial brasileña. La autoridad evaluará esta declaración, dado que la marca utilizada sigue estando bajo supervisión en Colombia.

Los últimos resultados de la encuesta

Más allá del proceso administrativo, AtlasIntel publicó recientemente una nueva encuesta sobre intención de voto presidencial en Colombia, la primera tras las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas celebradas el 8 de marzo de 2026.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
La más reciente encuesta de AtlasIntel muestra a Iván Cepeda liderando la intención de voto presidencial con 36,4 %, seguido por Abelardo de la Espriella (27,9 %) y Paloma Valencia (17,5 %) - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Según los resultados divulgados por la revista Semana el 12 de marzo, Iván Cepeda lidera con un 36,4 % de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella (27,9 %) y Paloma Valencia (17,5 %).

Detrás de estos tres principales contendientes, Sergio Fajardo alcanza un 7,8 % de intención de voto, mientras que el voto en blanco figura en un 3,4 %. Claudia López obtiene un 1,7 %, Clara López un 1,2 %, y el resto de los aspirantes incluidos en la medición no supera el uno por ciento.

La encuesta se realizó entre el 10 y el 12 de marzo, con 4.291 encuestados y un nivel de confianza del 95 %, empleando un método de reclutamiento aleatorio digital que busca minimizar sesgos demográficos y evitar el impacto psicológico de la interacción directa entre encuestador y encuestado.

Colombianos se preparan para las elecciones presidenciales de 2026, mientras los principales candidatos definen sus estrategias tras los comicios legislativos - crédito Colprensa
Colombianos se preparan para las elecciones presidenciales de 2026, mientras los principales candidatos definen sus estrategias tras los comicios legislativos - crédito Colprensa

Los escenarios de segunda vuelta también muestran variaciones según los candidatos que se enfrenten. En un posible cruce entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, Valencia alcanzaría el 45,7 % frente a 38,4% de Cepeda.

En otro escenario, Abelardo de la Espriella sumaría un 43,5 % mientras Cepeda obtendría 39,2%. Por su parte, en un hipotético enfrentamiento entre Cepeda y Fajardo, la diferencia sería mínima: 36,9 % frente a 36,7%.

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