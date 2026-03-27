Oleada de denuncias por acoso sexual sacude a la prensa en Colombia: Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios exigió acciones urgentes

Las organizaciones firmantes señalaron que el acoso sexual, laboral y el abuso de poder constituyen violaciones a los derechos humanos - crédito ilustración de Sara Agustina/VICE Colombia y Camila Díaz/Colprensa

La Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios, integrada por la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Fundación Karisma, la asociación Consejo de Redacción y Colnodo, expresó públicamente su respaldo a las periodistas y comunicadoras que han denunciado violencias basadas en género en medios de comunicación del país, y exigió la adopción de medidas urgentes por parte de empresas, academia y autoridades.

En un comunicado fechado el 27 de marzo de 2026 en Bogotá, las organizaciones señalaron que las denuncias recientes evidencian problemáticas estructurales dentro del ejercicio periodístico. “Respaldamos a las periodistas y comunicadoras que han denunciado las violencias que persisten en los medios de comunicación colombianos”, indicaron las entidades firmantes.

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Asimismo, enfatizaron que estos hechos trascienden el ámbito individual. “El acoso sexual, el acoso laboral y el abuso de poder no son asuntos privados ni hechos aislados, son violaciones a los derechos humanos”, afirmaron, al tiempo que advirtieron que estas conductas afectan la libertad de expresión al limitar la participación de las mujeres en el periodismo.

Exigencias a medios, academia y autoridades

Las organizaciones solicitaron la activación inmediata de protocolos de prevención, atención y sanción frente a estos casos - crédito Secretataría de la Mujer

La alianza solicitó la implementación de medidas concretas y verificables frente a los casos denunciados. En particular, exigió la activación inmediata de rutas de protección y protocolos para prevenir, atender y sancionar las violencias basadas en género dentro de los espacios laborales del sector.

También planteó la necesidad de fortalecer la transparencia editorial y la responsabilidad institucional de los medios de comunicación, mediante la adopción de mecanismos claros y accesibles para la denuncia. “Es indispensable que adopten, implementen y socialicen protocolos claros, con canales de denuncia externos, independientes y seguros”, se lee en el documento.

Las organizaciones subrayaron que dichos canales deben garantizar que las víctimas no enfrenten estructuras donde los presuntos agresores mantengan posiciones de poder. En esa línea, insistieron en la importancia de una reparación integral con enfoque de género. “Las mujeres deben poder alzar la voz sin temor a despidos, vetos o cualquier forma de castigo encubierto por su valentía”, agregaron.

El comunicado también hizo referencia a las obligaciones del Estado colombiano en esta materia, señalando que las violencias basadas en género deben ser prevenidas, atendidas, investigadas y sancionadas conforme al ordenamiento jurídico y a los compromisos internacionales adquiridos por el país.

Aumento de denuncias tras la campaña “Yo te creo colega”

Me Too Colombia es una iniciativa que surgió para visibilizar y denunciar casos de acoso sexual, abuso y violencias basadas en género - crédito @JuanitaGomezL/X

En paralelo al pronunciamiento de las organizaciones, continúan registrándose nuevas denuncias de acoso y abuso en el sector. La periodista Juanita Gómez, que hizo público su caso, informó que el canal habilitado junto a otras comunicadoras ha recibido un número significativo de testimonios.

La iniciativa, denominada “Yo te creo colega”, fue creada tras la difusión de denuncias el pasado 20 de marzo, que involucraron a Caracol Televisión. Según Gómez, el volumen de reportes evidencia la magnitud del fenómeno.

A través de su cuenta en la red social X, la periodista indicó: “200 CORREOS ME TOO COLOMBIA: Gracias a la valentía de las mujeres que han alzado la voz a través de nuestro canal oficial. Cada uno de sus testimonios está siendo procesado con el rigor, el respeto y la confidencialidad que la verdad merece”.

Inspecciones del Ministerio de Trabajo

El ministro Antonio Sanguino explicó que las inspecciones buscan fortalecer los protocolos internos de las empresas - crédito @AntonioSanguino/X

Como parte de las investigaciones que se adelantan, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la puesta en marcha de un plan nacional de inspecciones preventivas en medios de comunicación, con el fin de revisar las condiciones laborales y los mecanismos de atención frente a denuncias de acoso.

El funcionario explicó en entrevista con Caracol Radio que la estrategia no tiene como objetivo inicial la imposición de sanciones, sino la verificación y fortalecimiento de los protocolos internos de las empresas, en concordancia con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia en 2025.

“Este protocolo constituye un nuevo marco que obliga a esos ajustes, no solo en los medios de comunicación, sino en el mundo del trabajo en Colombia y a nivel global”, señaló Sanguino durante el diálogo.

El ministro agregó que los casos de acoso laboral y sexual han adquirido mayor visibilidad y que existe un marco normativo que permite su sanción tanto en el ámbito social como institucional. No obstante, precisó que las inspecciones también tendrán un componente correctivo, orientado a evaluar la respuesta de las empresas frente a las denuncias internas.

Según indicó, el ministerio verificará la existencia de protocolos de prevención y atención, así como su implementación en los entornos laborales del sector mediático.