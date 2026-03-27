Colombia

Los mejores memes tras la transmisión de Westcol con Gustavo Petro: “Tiene más pinta de presidente Westcol”

En la noche del 26 de marzo, el famoso ‘streamer‘ se reunió con el presidente colombiano, dejando cientos de reacciones en redes sociales

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El encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro generó numerosas reacciones en redes sociales, incluidos comentarios humorísticos por parte de los usuarios - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram
El encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro generó numerosas reacciones en redes sociales, incluidos comentarios humorísticos por parte de los usuarios - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram

El presidente Gustavo Petro se reunió con el creador de contenido Westcol en la Casa de Nariño para una conversación transmitida en vivo a través de la plataforma de Kick.

El encuentro, que superó el millón de espectadores, tuvo como objetivo central acercar la política a los jóvenes mediante un formato más cercano y espontáneo.

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Durante la charla, se abordaron temas como la situación política del país, seguridad, educación y los desafíos que enfrenta la juventud colombiana. Westcol trasladó al presidente las inquietudes de sus seguidores, quienes manifestaron temor y desconfianza hacia la política. Petro, por su parte, respondió a las preguntas del streamer y profundizó en la importancia de fortalecer el acceso a la educación y generar oportunidades reales para los jóvenes.

La transmisión incluyó un recorrido por la Casa de Nariño y buscó fomentar el diálogo entre el gobierno y las nuevas generaciones, utilizando canales y lenguajes más cercanos al público juvenil.

Aunque el encuentro, que se extendió por más de una hora y media, generó debates en redes sobre las respuestas del presidente respecto a la situación del país, también circularon memes y publicaciones que resaltaron momentos humorísticos de la transmisión, incluyendo comentarios sobre la vestimenta de ambos protagonistas.

El atuendo que usó Westcol y Petro en su encuentro fue cuestionado en redes sociales - crédito redes sociales / X
El atuendo que usó Westcol y Petro en su encuentro fue cuestionado en redes sociales - crédito redes sociales / X

Una de las primeras publicaciones que se hizo viral con más de 19 mil interacciones fue una en la que un usuario aseguró: “Tiene más pinta de presidente Westcol que Petro”, esto porque el streamer vistió un traje de gala negro, mientras el presidente se mostró con un atuendo más despreocupado que complementó con una gorra.

Otro comentario popular sugería que la entrevista habría sido más divertida con el creador de contenido JuanDa en lugar de Westcol - crédito redes sociales / X
Otro comentario popular sugería que la entrevista habría sido más divertida con el creador de contenido JuanDa en lugar de Westcol - crédito redes sociales / X

Otra de las publicaciones con más de 73 mil interacciones aseguraba que la reunión con el presidente debió darse con el creador de contenido JuanDa, esto con el fin de que la reunión tuviera momentos más cómicos, según detalló la usuaria. “Me quedé pensando... Quien realmente debía estar en la Casa de Nariño era JuanDa, no Westcol”.

Los usuarios también bromearon sobre lo que ocurrió tras el cierre de la transmisión, utilizando imágenes humorísticas para ilustrar sus comentarios - crédito redes sociales / X
Los usuarios también bromearon sobre lo que ocurrió tras el cierre de la transmisión, utilizando imágenes humorísticas para ilustrar sus comentarios - crédito redes sociales / X

Otros incluso bromearon con lo que pasó luego de que el en vivo acabó y apagaron la cámara. “Petro y Westcol cuando apaguen las cámaras”, escribió un internauta junto a una famosa imagen en redes sociales de dos hombres tomándose una botella de whisky.

El final de la charla fue calificado como “realismo mágico” en redes, tras el intercambio de obsequios - crédito redes sociales / X
El final de la charla fue calificado como “realismo mágico” en redes, tras el intercambio de obsequios - crédito redes sociales / X

Algunos usuarios calificaron el momento como “realismo mágico”, ya que al final de la transmisión ambos intercambiaron obsequios: el presidente cerró la entrevista con una gorra de la marca de Westcol y el streamer lució un sombrero vueltiao. “Realismo mágico: Gustavo Petro con la gorra de Westcol de la W Merch y Westcol con un sombrero vueltiao (ni cuando estaba con Aida se puso uno)“, al comentario se unieron otros como: “PETRO SE PUSO UNA GORRA DE WESTCOL Es la mayor payasada de la historia de este país”.

En redes sociales no solo circularon memes, sino también fragmentos de la transmisión considerados cómicos por los usuarios, como el instante en que Westcol le reprochó a Petro el retraso en el inicio del encuentro. En el momento en que el mandatario le da la mano a Westcol le dice: “Uy está frío”, “Pues es que allá afuera me dejó esperando como una hora y media”, respondió Westcol, comentario que fue pasado por alto por el mandatario.

Algunos usuarios comentaron que era la primera vez que veían un contenido de Westcol, motivados por el interés en el desarrollo del encuentro con el presidente. “Qué gonorrea que mi primer vez mirando a Westcol sea por CULPA DE PETRO”, escribió un internauta.

La manera en que Westcol le habló a Petro fue celebrada en redes sociales - crédito redes sociales / X
La manera en que Westcol le habló a Petro fue celebrada en redes sociales - crédito redes sociales / X

Por otro lado, una de las características que fueron celebradas en redes sociales fue la manera en que Westcol le habló a Petro como si fuera uno más de sus invitados. “Lo que más disfruto es que Westcol le hable a Petro con puros coloquialismos viva la diversidad lingüística de este país mano”, escribió un usuario.

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