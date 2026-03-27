Leszli Kálli, secuestrada en un avión de Avianca, denunció a Gustavo Petro: “No permitan que la política colombiana tape lo que la justicia de EE. UU. ya investiga”

El presidente Gustavo Petro fue denunciado por Leszly Kálli y elevó su caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes - créditos @LeszliKalliL/X | Catalina Olaya/Colprensa

Luego de las reacciones que ha dejado la entrevista que el streamer antioqueño Luis Fernando Villa, más conocido en redes sociales como Westcol, al presidente colombiano Gustavo Petro, y en una transmisión en línea que alcanzó el millón de vistas desde el Palacio de Ñariño, se conoció una denuncia en contra del mandatario.

Así lo hizo saber el 26 de marzo mediante un mensaje desde su cuenta de X la escritora y excandidata Leszli Kálli, recordada por ser una de las 41 pasajeras del vuelo 9463 de Avianca que el 12 de abril de 1999, y que iba en el avión Fokker 50 de Avianca (5 tripulantes) que fue secuestrado por seis guerrilleros del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

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“Denuncié a @petrogustavo ante la Comisión de Acusaciones por delitos graves. (NARCOTRAFICO, lavado de activos, etc)”, inicia la publicación en la que además de etiquetar al jefe de Estado, también lo hizo con las cuentas del secretario del Departamento de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, el subsecretario de Estado, Christopher Landau (que visitó Colombia en agosto de 2025 para asistir a las exequias de Miguel Uribe Turbay) el exsecretario Anthony Blinken y al presidente Donald Trump.

En el mismo mensaje, Kálli les hizo una petición al jefe de estado norteamericano y dos de sus funcionarios más importantes: “No permitan que la política colombiana tape lo que la justicia de EE. UU. ya investiga”.

La escritora le pidió al presidente Donald Trump que no cesen las investigaciones - crédito @LeszliKalliL/X

Lo anterior, destacó la escritora, hace alusión a la investigación que se reveló el 20 de marzo de 2026 por parte del New York Times, y en las que señalan que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una investigación penal dirigida por fiscales federales estadounidenses que exploran eventuales vínculos con narcotraficantes y posibles donaciones ilícitas a su campaña.

Esta pesquisa, desarrollada por las oficinas de la fiscalía federal en Manhattan y Brooklyn, se conoció en medio de la carrera presidencial con miras a la realización de la primera vuelta de los comicios, programada para el domingo 31 de mayo de 2026.

La imagen del documento que la excandidata al Senado presentó adjunto en su mensaje en X, y remitida a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, fue radicada por parte de la representante del Pacto Histórico por el departamento de Valle del Cauca, Gloria Elena Arizabaleta.

"La Comisión suele ser un seguro de vida para presidentes delincuentes. Pido vigilancia extrema sobre quienes la integran. ¡La impunidad en Colombia afecta la seguridad del hemisferio!" resaltó más adelante en el mismo mensaje Kálli, que al final de su publicación también etiquetó al senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Al final, otro de los dirigentes políticos mencionados fue el candidato presidencial Roy Barreras (La Fuerza), que fue calificado por la escritora como “quien lidera la investigación” y “es la ex esposa del defensor número uno de Petro”.

Este fue el documento radicado en la Comisión Legal de Investigación y Acusación - crédito @LeszliKalliL/X

Durante las primeras etapas de la investigación, los procedimientos legales se desarrollan de forma independiente y, de acuerdo con el mismo medio estadounidense, no está definido si desembocarán en cargos formales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han divulgado pruebas que impliquen a la Casa Blanca en el inicio de las pesquisas.

Sin embargo, el clima político ha estado marcado por las tensiones entre los líderes de ambos países, y que luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela (3 de enero de 2026) marcó un tono más amable y conciliador entre los presidentes, que incluso llevaron a cabo una reunión bilateral en Washington el 3 de febrero de 2026.

Según personas consultadas por el diario norteamericano, los investigadores han puesto especial atención en la posibilidad de que la campaña presidencial de Petro en 2022 recibiera fondos ilícitos vinculados al narcotráfico.

Esta línea de análisis se ve reforzada por antecedentes recientes, por ejemplo que fiscales colombianos revelaron declaraciones en las que el hijo del presidente (Nicolás Petro) admitió el ingreso de dinero ilegal a la campaña, aunque hasta hoy no existen cargos penales contra Petro.

Mientras que el mandatario niega cualquier relación irregular y atribuye las acusaciones a motivaciones políticas.

La escritora vivió el flagelo del secuestro a finales de la década del 90 - crédito archivo Colprensa

También denunció a Gustavo Petro y Verónica Alcocer por acoso y abuso sexual

En otra publicación que Kálli dejó la mañana del viernes 27 de marzo, recordó que denunció al hoy presidente colombiano y la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer por un caso de acoso y abuso sexual.

Todo por cuenta de la ola de testimonios que se han conocido en X por parte de varias periodistas que han pasado por algunos de los principales medios de comunicación del país, y que se destaparon gracias al comunicado que Caracol Televisión emitió el viernes 20 de marzo, por cuenta del proceso que se abrió dentro del canal a raíz de una serie de casos (conductas y comportamientos inapropiados), y que cuatro días después (mientras avanzan las pesquisas), terminó con la salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

“En 2012 denuncié el acoso laboral y sexual del que fui víctima por parte de @petrogustavo y Verónica Alcocer. Pese a tener audios, correos y testimonios, las denuncias en @FiscaliaCol, @CGR_Colombia y @DefensoriaCol se durmieron”, señaló Kálli, que cuestionó el papel en ese entonces de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo.

“Mi verdad quedó plasmada en mi libro ‘En las entrañas del poder’. ​Incluso el Gaula identificó a responsables de amenazas en mi contra. Escribir fue un acto de salud mental impulsado por Alberto Donadío", explicó en el segundo mensaje que difundió la mujer que vivió de cerca el conflicto armado.

Kálli también recordó una denuncia en contra de Gustavo Petro y Verónica Alcocer - crédito @LeszliKalliL/X

Más adelante, la escritora recordó que “en ese entonces”, la hoy representante a la Cámara y elegida como senadora por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, la señaló por haber alzado su voz.

“@MafeCarrascal me atacó brutalmente para defender al poder (bien le pagaron), pero muchas otras mujeres me rodearon y sostuvieron”, relató Kálli, que al final destacó la labor de las periodistas del medio Brava News (Paula Bolívar y Laura Palomino), Juanita Gómez y Laura Fonseca “unidas contra el abuso me llena de esperanza”.

“La unión es la única forma de tumbar comportamientos tan arraigados. Gracias por alzar la voz. No estamos solas! #NoMásSilencio”, cierra la publicación.