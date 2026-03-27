Fiscalía definió pautas para determinar si reactiva o no las órdenes de captura contra alias Calarcá, luego de una reunión con el comisionado de Paz

La fiscal General Luz Adriana Camargo verificará si habrá méritos o no para reactivar órdenes de captura contra alias Calarcá - crédito Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

La Fiscalía General de la Nación anunció que evaluará en los próximos días si reactiva las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc. La revisión urgente responde a recientes acciones violentas atribuidas a la estructura dirigida por Calarcá y a graves evidencias recolectadas durante investigaciones formales.

El procedimiento fue definido tras una reunión entre la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el comisionado de Paz, José Otty Patiño, que acordaron una metodología de seguimiento, apoyada en la Ley 2272 de 2022 y en cumplimiento de la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional. Y de la que se conocieron detalles por parte del ente, que está presto para llevar a cabo un proceso fiel de comprobación.

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Este fue el pronunciamiento de la Fiscalía tras la reunión de la titular del órgano investigador con el comisionado para la Paz, Otty Patiño - crédito @FiscaliaCol/X

La verificación del cumplimiento de los requisitos para mantener la suspensión de las órdenes de captura se hará de manera periódica y con la participación de instituciones responsables en la materia.

Fiscal General le puso la lupa a las conductas de alias Calarcá

El encuentro se registró luego de conocerse las declaraciones de la titular del órgano investigador, que explicó en Blu Radio que el caso de “Calarcá” se agravó tras el hallazgo de dispositivos electrónicos en un retén donde fue interceptado el líder insurgente. Los peritajes permitieron extraer y analizar mensajes que vinculan directamente al cabecilla con delitos posteriores a su designación como vocero en el proceso de paz.

En julio de 2024, alias Calarcá ya había sido detenido, cuando se movilizaba en una caravana armada en Antioquia, en camionetas de la Unidad Nacional de Protección - crédito Fuerzas Militares

“Encontramos el asesinato de un líder social. Y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado”, declaró la fiscal al medio citado; con lo que contradijo por completo el compromiso requerido a quienes son nombrados voceros en la mesa de negociación.

Frente al caso, la fiscal indicó que este tipo de hallazgos son graves y añadió que la oficina del comisionado ha sido plenamente informada sobre estas pruebas y las consecuencias penales que acarrean. Sobre todo, cuando los registros de aplicaciones de mensajería indicarían que dicha muerte se ejecutó por orden directa de Díaz Mendoza, al que también se le ha sindicado de otros hechos delictivos que ponen en riesgo el proceso.

Otty Patiño respalda el proceso de paz entre el Gobierno y el Embf de las disidencias de las Farc - crédito Javier Andrés Rojas/REUTERS

A esto se suma que las actividades delictivas por parte de Calarcá también incluirían extorsiones en el sur del país y la conducción de disputas internas con un saldo de al menos 20 muertos en los Llanos Orientales. Calarcá, de hecho, es disidente del antiguo Estado Mayor Central (EMC), originado de las extintas Farc y cuyo cabecilla es Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, que comanda en el surocidente.

Estos elementos han llevado a Camargo a advertir que, de no actuar el Ejecutivo de inmediato, la entidad procederá “a reactivar la orden de captura contra alias ‘Calarcá’”. Con esta determinación, la Fiscalía busca establecer que el cese de hostilidades es un requisito básico e ineludible en los procesos de diálogo, por encima de los formalismos legales, como estaría ocurriendo en uno de los casos más controversiales.

En este orden de ideas y según la versión oficial, el procedimiento acordado, que se aplicará al caso del cabecilla de las disidencias de las Farc, vinculará a diversas instituciones competentes. Así pues, el análisis de la Fiscalía sobre la continuidad de la suspensión o la eventual reactivación de la orden contra alias Calarcá marcará un punto de inflexión en el futuro de las negociaciones de paz con esta organización armada.