En conmovedora imagen, víctimas de falsos positivos abrazaron a exmilitar que habría ordenado la muerte de su familiar: “Como muestra de nuestro perdón real y sincero”

Familia de víctima de falsos positivos abrazó a uno de los responsables en espacio de la JEP - crédito JEP

En la ciudad de Medellín, la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se vio marcada por una escena que pocos esperaban: una familia víctima de los falsos positivos abrazó al exmilitar señalado de ordenar la muerte de su ser querido.

“Eso se lo debemos gracias a Dios y a todos esos procesos espirituales que hemos podido vivir. Y queremos transmitirle eso a usted”, expresó una de las familiares, aludiendo a la dimensión profunda de su decisión de perdonar.

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Frente a los presentes, las palabras de la víctima tomaron fuerza al dirigirse al exmilitar: “De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea”.

El militar, visiblemente afectado, respondió entre lágrimas: “Perdón, por favor”, gesto que encontró eco inmediato: “Le perdono a vos”, afirmaron desde la familia.

No solo hubo espacio para el perdón, sino también para la gratitud y la esperanza de un futuro distinto. “Gracias a usted por habernos contado la verdad y por haber estado frente a nosotros. Muchas gracias a usted. Esperamos que siga colaborando en muchas cosas para que muchas familias puedan tener esta sanación”, manifestaron los familiares durante la sesión.

En un acto de inmensa valentía, familiares de una víctima de los 'falsos positivos' en Colombia ofrecen su perdón a un exmilitar responsable. Este conmovedor encuentro, ocurrido durante una audiencia de la JEP, culmina en un abrazo que simboliza un paso crucial hacia la reconciliación y la sanación - crédito JEP

La respuesta del exmilitar sumó al acto de responsabilidad: “Claro que sí, yo, mi posición y, y todo mi ser está acá para tratar de reparar todo este sufrimiento y todo este daño que causamos. De parte mía y yo sé que de todos los muchachos, vamos a estar en alma y de corazón el resto de nuestras vidas para ustedes”.

El padre de la víctima, concluyó con la aceptación del proceso de reconciliación: “Aceptamos el perdón”, subrayando el carácter sanador del momento. Por su parte, el magistrado de la JEP, Jessica, remarcó el propósito de esta jurisdicción: “Para actos así, para momentos así, es que existe la Jurisdicción Especial para la Paz, para propiciar esa, esa reconciliación que tanto necesitamos como colombianos”.

La JEP adelantó procesos de reparación de cuatro hechos de “falsos positivos” en Antioquia

El hijo de una de las mujeres asesinadas por el Ejército le indicó al exuniformado que estaba "arrodillado ante Dios", como una muestra de que aceptaba su arrepentimiento por lo registrado - crédito JEP

El 25 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo en Antioquia una audiencia decisiva en la que 31 exmilitares aceptaron su responsabilidad en casos de “falsos positivos”, una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la reciente historia de Colombia, que dejó al menos 19 víctimas entre 2002 y 2004.

La reparación y reconocimiento público del daño marcan una nueva etapa para las comunidades afectadas, como lo demostró un exsoldado al pedir perdón de rodillas a los familiares de las víctimas, en un hecho que busca sentar precedentes de verdad y reconciliación.

Durante la sesión, los comparecientes detallaron cuatro sucesos registrados en San Luis, Cocorná y Granada, en el oriente antioqueño, mientras integraban el Batallón de Artillería número cuatro Coronel Jorge Eduardo Sánchez.

Uno de los exmilitares afirmó que asesinaban a cualquiera que fuera señalado como colaborador de un grupo armado - crédito JEP

Uno de los elementos más contundentes aportados durante la jornada fue la declaración pública de Édgar de Jesús Sánchez Restrepo, que se arrodilló ante Marino Antonio Mazo Gómez para pedirle perdón por el asesinato de su madre, Blanca Olivia Gómez, cometido el 20 de mayo de 2004 en la vereda Santa Bárbara de San Luis. La respuesta del hijo de la víctima fue directa: “Señor Édgar, no se tiene que arrodillar. Si está de rodillas, está ante Dios. Yo lo he perdonado y no le guardo rencor. He orado por usted”.

El objetivo de la jurisdicción es que las víctimas, sus familias y la sociedad colombiana tengan acceso a la verdad y reciban garantías de no repetición. El proceso judicial continuará con medidas de reparación colectiva e individual para las personas afectadas, así como la determinación de nuevas responsabilidades sobre casos aún sin esclarecer en Antioquia y otras regiones del país.