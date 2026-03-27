Colombia

Durante el operativo en caravana de WestCol para entrevistar a Gustavo Petro atropellaron a un policía

La circulación se tornó compleja cuando un motociclista perdió el control del vehículo y provocó lesiones al funcionario, situación que generó debate sobre la autenticidad del video compartido en plataformas digitales

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La situación requirió atención médica para el funcionario, y mantuvo a la opinión pública a la expectativa de una declaración oficial que confirme la gravedad de los hechos ocurridos en el centro de la capital - crédito Colombia Oscura/X

Un uniformado de la Policía resultó herido tras ser atropellado durante un operativo para controlar una caravana de motociclistas que acompañaba la llegada de WestCol a la Casa de Nariño.

El video, difundido por la cuenta de X, antes Twitter, Colombia Oscura, muestra el momento en que el agente es embestido y lanzado varios metros por el violento impacto, situación que obligó a su traslado de urgencia a un hospital.

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Decenas de motociclistas se congregaron en una caravana que buscaba acompañar el recorrido del influenciador, generando un despliegue policial para intentar controlar el tránsito y evitar desmanes en el centro de Bogotá.

Durante el operativo, hubo varias confrontaciones entre motociclistas y uniformados de la Policía, según lo visto en el video.

- crédito captura de pantalla Colombia Oscura / X
Un clip difundido en X muestra el dramático momento en que un agente es arrollado. Las hipótesis no tardaron en aparecer y la espera por un informe policial crece - crédito captura de pantalla Colombia Oscura / X

La escena fue registrada por testigos y rápidamente generó reacciones en X, donde algunos usuarios especularon sobre la autenticidad de las imágenes, sugiriendo que podría tratarse de una recreación con inteligencia artificial.

Dudas sobre la autenticidad y ausencia de pronunciamiento oficial

A pesar de los comentarios que ponen en duda la veracidad del video, el registro audiovisual muestra detalles coherentes con un hecho real, de acuerdo con la secuencia y el entorno visible en la grabación.

Hasta el momento, la Policía de Bogotá no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto al incidente ni ha confirmado si el agente herido pertenece a sus filas.

En la misma línea, no se conocen detalles sobre la identidad del uniformado ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas tras el atropello. Los usuarios de X continúan debatiendo sobre la autenticidad del material, mientras que la expectativa se mantiene ante un posible comunicado de las autoridades locales.

Así fue la transmisión de WestCol y Petro

La singular transmisión entre el presidente Gustavo Petro y el streamer Westcol —nombre real, Juan Villa—, realizada el 27 de marzo de 2026, marcó un hito en la convergencia entre política y cultura digital al emitir en directo desde la plataforma Kick.

El formato, explícitamente orientado a acercar asuntos de política nacional a jóvenes audiencias digitales, buscó romper las barreras tradicionales del debate público y subrayó la relevancia de la educación y la participación juvenil para el futuro político de Colombia.

Gustavo Petro habla de la importancia de los jóvenes en su campaña - crédito Kick
Gustavo Petro habla de la importancia de los jóvenes en su campaña - crédito Kick

Durante la conversación, resaltó el dato de que el espacio no fue concebido como una entrevista política convencional, sino como un ejercicio de diálogo con marcada impronta de entretenimiento digital.

Westcol, advirtió que su condición al aceptar el encuentro fue no tomar partido ni por la izquierda ni por la derecha, reafirmando que la conversación: “no va a ser un espacio enfocado en favorecer a un lado u otro... La intención es otra: alejarnos de esos polos y generar una conexión real entre la juventud y la política”, remarcó.

Política, redes y nuevas audiencias: el objetivo de comunicar desde otro lenguaje

En su primera aparición en la transmisión, Juan Villa declaró ante su audiencia que no es experto en política, pero delineó el objetivo central: acercar la agenda nacional a quienes no consumen las noticias por canales tradicionales. De hecho, la transmisión fue anunciada con la propuesta de vivir la “experiencia simbólica de presidente por un día”, una fórmula que evitó toda oficialidad y privilegió la cercanía con el lenguaje propio de las plataformas.

El encuentro se transmitió en vivo directamente desde la Casa de Nariño, y provocó miles de reacciones y seguimiento masivo en tiempo real.

Los detalles del ambiente relajado, incluyendo anécdotas distendidas como el comentario del presidente Petro sobre los supuestos “fantasmas” y “diabluras” en la residencia presidencial.

Encuentro de Gustavo Petro y Westcol - crédito Kick
Encuentro de Gustavo Petro y Westcol - crédito Kick

A su vez, en su primer contacto presencial, Westcol le comentó a Gustavo Petro que lo había hecho esperar, a lo que el mandatario respondió en tono de broma, generando interacción instantánea con el público digital.

En un pasaje destacado del diálogo, Westcol planteó el papel preponderante de las mujeres colombianas en plataformas como OnlyFans. El presidente Petro, inicialmente en tono humorístico, adjudicó el fenómeno a que en el país “hay mujeres lindas”, lo que provocó risas entre los participantes.

No obstante, de inmediato profundizó señalando causas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades económicas, factores que llevan a muchas personas a buscar ingresos en entornos digitales y que, según sus palabras, “modifican la manera en la que los jóvenes se relacionan con el trabajo y los medios”.

Un bloque explicativo del encuentro respondió de manera directa a los interrogantes centrales del evento: Juan Villa, conocido como Westcol, entrevistó en vivo al presidente Gustavo Petro mediante una conversación atípica para la esfera política típica, usando códigos y formatos propios de la cultura digital.

La emisión no solo buscó sortear los formalismos de la política tradicional, sino también acercar la figura del mandatario nacional a una generación acostumbrada a consumir contenido en nuevas plataformas. Este formato permitió que miles de jóvenes pudieran acceder en tiempo real a las ideas, opiniones y anécdotas del presidente, propiciando un inédito ejercicio de transparencia y cercanía en la comunicación política en Colombia.

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