Autoridades colombinas identifican 20 tramos críticos con más accidentes y refuerzan controles en Semana Santa

La Policía de Tránsito fortalece los operativos en Semana Santa para reducir accidentes en las carreteras más críticas del país - crédito Alcaldía de Bogotá

La atención de las autoridades en esta Semana Santa no solo está en el aumento de viajeros, sino en un grupo específico de carreteras donde históricamente se registran más accidentes y congestiones. Allí se concentrará buena parte del operativo de movilidad que la Policía de Tránsito puso en marcha para esta temporada.

Tras revisar el comportamiento de la movilidad y la accidentalidad de los últimos cinco años, la Dirección de Tránsito y Transporte identificó 20 tramos considerados críticos en el país. En estos corredores, según las autoridades, se repiten problemas como exceso de velocidad, fallas mecánicas en pendientes pronunciadas, alto flujo vehicular y maniobras peligrosas.

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Las autoridades identifican 20 corredores viales con alto índice de accidentalidad y congestión, concentrando allí los controles de movilidad - crédito Ministerio de Transporte

Para responder a ese panorama, se instalaron 140 zonas de prevención y control en diferentes carreteras del país. Desde estos puntos se hará seguimiento en tiempo real al tráfico, se realizarán controles de velocidad, revisión de documentos y acompañamiento a los viajeros en los momentos de mayor flujo.

Entre las vías que tendrán mayor vigilancia durante la Semana Santa aparecen corredores estratégicos en varias regiones del país. En Antioquia, por ejemplo, habrá controles especiales en la vía Medellín – Hatillo. También estarán bajo monitoreo los corredores Bogotá – Girardot y Bogotá – Tunja, dos de las rutas con mayor salida de vehículos desde la capital. En el Valle del Cauca, la atención estará en el tramo Cali – Palmira – Andalucía, mientras que en Santander uno de los puntos críticos será la vía Puente Nacional – San Gil.

En la región Caribe, el llamado corredor Barranquilla – Ciénaga – Santa Marta, pasando por sectores como Gaira y Mamatoco, también tendrá presencia permanente de las autoridades por el alto flujo turístico hacia la costa. En varios de estos tramos se aplicará el llamado Plan Freno, un operativo enfocado especialmente en carreteras con pendientes largas y pronunciadas, donde suelen presentarse accidentes por recalentamiento de frenos o fallas mecánicas en vehículos de carga y buses.

Además del personal en carretera, el operativo contará con apoyo de unidades de inteligencia y de policía judicial, con el fin de reforzar la seguridad en los principales ejes viales y prevenir delitos que suelen aumentar en temporadas de alta movilidad. El objetivo del plan, según las autoridades, es reducir la siniestralidad, evitar congestiones graves y garantizar que los millones de viajeros que se movilizan en esta temporada puedan llegar a sus destinos sin contratiempos.

Se han instalado 140 zonas de prevención y control para el monitoreo en tiempo real del tráfico y la revisión de documentos en todo el país - crédito Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional

Por eso, la Policía reiteró el llamado a los conductores para que revisen el estado mecánico de los vehículos antes de viajar, respeten los límites de velocidad, no adelanten en zonas prohibidas y eviten conducir con cansancio o bajo efectos del alcohol. En temporadas de alto flujo vehicular, insisten, la prevención termina siendo la principal herramienta para evitar tragedias en las carreteras.

Recomendaciones para viajar por carretera

Si usted va a viajar por carretera, la recomendación principal es planear el viaje con anticipación. Revise la ruta que va a tomar, consulte el estado de las vías y procure viajar en horarios de menor congestión para evitar trancones y reducir el estrés al conducir.

Antes de salir, verifique el estado mecánico del vehículo. Es importante revisar frenos, llantas, luces, limpiaparabrisas, niveles de aceite y agua, así como llevar los documentos del vehículo al día. Una revisión preventiva puede evitar accidentes o quedarse varado en carretera. Durante el viaje, respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Muchas de las vías nacionales tienen curvas, pendientes y zonas de adelantamiento restringido, por lo que conducir con prudencia puede hacer la diferencia entre un viaje seguro y un accidente.

Planear la ruta, viajar en horarios de menor congestión y hacer pausas periódicas son claves para evitar la fatiga y aumentar la seguridad vial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También es recomendable hacer pausas cada dos o tres horas, especialmente si el recorrido es largo. Detenerse a descansar, estirar las piernas y mantenerse hidratado ayuda a evitar la fatiga, una de las principales causas de accidentes en carretera. Si viaja en temporada alta, tenga paciencia en los peajes, mantenga la distancia con otros vehículos y evite maniobras riesgosas como adelantar en doble línea o en curvas.

Por último, si conduce bajo lluvia o neblina, reduzca la velocidad, encienda las luces y aumente la distancia de frenado. La seguridad en carretera depende en gran parte de la prevención y de una conducción responsable.