Colombia

“Sin cuerpo, no hay confirmación”: Ministerio de Defensa pone en duda la muerte de alias Zarco Aldinever

El Gobierno insiste en la ausencia de pruebas sobre la muerte del segundo cabecilla de la Segunda Marquetalia, señalado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

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La postura de las entidades gubernamentales sostiene que hasta el momento no existen evidencias suficientes para dar por muerto al segundo comandante de la Segunda Marquetalia, implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito @PedroSanchezCol / X

La supuesta muerte de José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, segundo cabecilla de la Segunda Marquetalia y uno de los hombres más buscados de Colombia, permanece sin confirmación oficial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, subrayó que sin la recuperación del cuerpo, no es posible confirmar el fallecimiento de este líder disidente, que figura como uno de los principales responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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Declaraciones oficiales y dudas persistentes

Durante una intervención desde el Hospital Militar Central de Bogotá, y una publicación en X, Sánchez Suárez reiteró la postura del Gobierno: “Si no hay cuerpo, no hay confirmación de muerte”.

El Gobierno colombiano no ha confirmado la muerte de 'Zarco Aldinever' al no haberse recuperado su cuerpo, según el ministro de Defensa - crédito @PedroSanchezCol / X
El Gobierno colombiano no ha confirmado la muerte de 'Zarco Aldinever' al no haberse recuperado su cuerpo, según el ministro de Defensa - crédito @PedroSanchezCol / X

El ministro recordó que en agosto de 2025, tras la difusión de un comunicado de la Segunda Marquetalia que aseguraba la muerte del cabecilla en una disputa con el ELN en Venezuela, las autoridades advirtieron sobre la falta de pruebas concluyentes. “Estas son personas sobre las cuales no se pueden confiar”, enfatizó Sánchez, al referirse a la autenticidad de la información proveniente de grupos criminales.

El funcionario agregó que, a pesar de que existen “indicios de inteligencia técnica” que podrían apuntar a la muerte de Sierra Sabogal, la ausencia de un cuerpo impide cerrar el caso. “La Fiscalía ha dicho que estaría vivo. Todas las capacidades institucionales se mantienen activas para ubicarlo”, señaló Sánchez.

Avances en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El nombre de “Zarco Aldinever” cobró relevancia nuevamente tras los avances en la investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y excandidato presidencial del Centro Democrático. El 7 de junio de 2025, Uribe fue atacado mortalmente en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá. Según la Fiscalía General de la Nación, “Aldinever” habría ordenado el crimen junto con otros altos mandos de la Segunda Marquetalia.

El Zarco, jefe militar de la Segunda Marquetalia, y el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado que ha puesto en alerta la seguridad de líderes políticos en Colombia - crédito Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram
'Zarco Aldinever' es señalado por la Fiscalía como principal responsable del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay ocurrido en junio de 2025 - crédito Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram

La Fiscalía reportó la captura de nueve personas vinculadas al caso y la emisión de siete órdenes de captura adicionales. Entre los señalados figuran Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez), Géner García Molina (alias John 40), Alberto Cruz Lobo (alias Enrique Marulanda) y Diógenes Medina (alias Gonzalo o Chalo). Las autoridades mantienen vigentes millonarias recompensas para quienes aporten información sobre el paradero de los implicados.

El historial criminal de ‘Zarco Aldinever’ y su rol en la Segunda Marquetalia

José Manuel Sierra Sabogal posee un extenso prontuario que incluye masacres, asesinatos, reclutamientos forzados y atentados en distintas regiones de Colombia. Su trayectoria lo llevó a convertirse en el segundo hombre al mando de la Segunda Marquetalia, organización disidente de las Farc, bajo el liderazgo de “Iván Márquez”.

El propio Sánchez Suárez recordó que Sierra Sabogal “logró ser designado como negociador de paz en representación de la Segunda Marquetalia”, aunque posteriormente fue retirado de la mesa por el Gobierno. Su influencia dentro del grupo armado ha sido determinante en múltiples acciones violentas y decisiones estratégicas.

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El historial criminal de José Manuel Sierra Sabogal incluye masacres, asesinatos, reclutamientos y atentados en diversas regiones de Colombia- crédito Ejército Nacional / X

Contradicciones y versiones enfrentadas sobre su muerte

La versión sobre la presunta muerte de “Zarco Aldinever” surgió a raíz de un comunicado de la Segunda Marquetalia divulgado en agosto de 2025. El documento señalaba que el cabecilla habría muerto en territorio venezolano en un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivado por una disputa relacionada con el narcotráfico.

“Al parecer, entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se desató una pugna criminal entre carteles”, indicó Sánchez Suárez en su momento.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación desestimó el rumor e insistió en que “no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el ELN”. La entidad confirmó la vigencia de la orden de captura y la reactivación de los protocolos de búsqueda.

Estado actual de la persecución y recompensas

Las autoridades colombianas ofrecen recompensas millonarias para obtener información sobre el paradero de los implicados en el crimen de Uribe Turbay, incluido 'Zarco Aldinever' - crédito @PedroSanchezCol / X
Las autoridades colombianas ofrecen recompensas millonarias para obtener información sobre el paradero de los implicados en el crimen de Uribe Turbay, incluido 'Zarco Aldinever' - crédito @PedroSanchezCol / X

La fuerza pública mantiene los operativos para localizar a los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia.

La captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, considerado pieza clave en la organización del magnicidio, permitió a los investigadores fortalecer la hipótesis sobre la participación de Zarco Aldinever. El testimonio de Pérez Marroquín lo señala como quien habría dado la orden de asesinar a Uribe Turbay.

El Gobierno insiste en el llamado a la ciudadanía para aportar información que conduzca a la localización de Sierra Sabogal, independientemente de si se encuentra vivo o muerto.

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