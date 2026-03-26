Sandra Ramírez denunció hostigamiento por parte de falsos periodistas en el Congreso: “Urgente que se adopten medidas de seguridad”

Sandra Ramírez denunció falta de protocolos ante hostigamiento a mujeres en el Congreso - crédito @sandraramirezcomunes/Instagram

El 25 de marzo de 2026, la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez realizó un pronunciamiento en el Congreso de la República en el que denunció la presencia de personas ajenas a la institución que habrían incurrido en conductas de hostigamiento y violencia de género contra mujeres congresistas.

En su intervención, Ramírez solicitó que se investigue quiénes autorizan el ingreso de estos individuos y pidió la adopción de medidas inmediatas para proteger la labor legislativa de las mujeres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me uno a la denuncia de la honorable senadora Martha Peralta y exijo que se investigue quién o quiénes están autorizando el ingreso al Congreso de la República de personas que vienen ejerciendo actos de hostigamiento”, expresó.

El reclamo de Sandra Ramírez se sumó al de Martha Peralta, quien previamente había advertido sobre la presencia de personas externas que, bajo la apariencia de periodistas, han presuntamente incurrido en comportamientos intimidatorios y han desbordado los límites del ejercicio periodístico legítimo.

Sandra Ramírez denunció acoso y violencia de género contra congresistas en el recinto parlamentario - crédito @SandraComunes/X

Ramírez subrayó que dichas acciones no solo atentan contra la integridad de las congresistas, sino que buscan limitar la participación política de las mujeres y restringir el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.

“Estas conductas no solo afectan nuestra integridad personal, sino que también buscan deslegitimar nuestra participación política y obstaculizar el ejercicio libre de nuestras funciones”, señaló.

De acuerdo con la senadora, la situación reviste gravedad debido a la reiteración de los incidentes, que no constituirían hechos aislados.

Según sus palabras, varias legisladoras han sido objeto de hostigamiento y señalamientos de manera sistemática, tanto dentro como fuera del recinto parlamentario. Ramírez mencionó que incluso en el momento de su declaración había personas esperando fuera del salón plenario, lo que evidenciaría la persistencia del acoso.

“En este preciso momento, a las afueras de este recinto, se encuentran personas esperando para continuar con ese hostigamiento”, afirmó.

Sandra Ramírez solicitó medidas urgentes para proteger la labor de las mujeres congresistas frente al acoso - crédito Canal del Congreso/YouTube

El pronunciamiento de Ramírez dejó en evidencia la ausencia de protocolos eficaces y acciones contundentes por parte de las autoridades del Congreso para prevenir y sancionar estos episodios. La senadora sostuvo que la falta de medidas claras representa una omisión que perpetúa escenarios de violencia política de género dentro de la institución.

El Congreso de la República fue señalado como un espacio que aún no garantiza plenamente la seguridad laboral de las mujeres parlamentarias.

En su intervención, la legisladora instó a la Mesa Directiva y a las entidades responsables de la seguridad institucional a actuar con prontitud, implementando mecanismos para identificar a los responsables de los hechos y prevenir nuevas situaciones de acoso.

Ramírez reiteró su exigencia a las autoridades competentes para que adopten medidas urgentes y efectivas que permitan el desarrollo seguro y libre de la labor congresional por parte de las mujeres.

Según su exposición, la persistencia de estos hechos envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia y desprotege a quienes ejercen cargos de representación popular.

Sandra Ramírez alertó sobre patrones de violencia política de género en el Congreso de la República - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“La ausencia de medidas claras, protocolos eficaces y acciones contundentes para prevenir y sancionar estos comportamientos constituye una omisión grave que perpetúa escenarios de violencia política contra las mujeres”, declaró Ramírez.

En este contexto, la denuncia pública realizada por Sandra Ramírez adquiere relevancia al visibilizar una problemática que, según afirmó, afecta de manera sistemática a las mujeres en el Congreso de la República.

“Estos hechos no pueden seguir siendo invisibles para la @FiscaliaCol ni para el @SenadoGovCo. Urgente que se adopten medidas y protocolos de seguridad antes de que ocurra una tragedia", señaló.

La intervención de Ramírez se produjo en una sesión plenaria con asistencia de múltiples legisladores, en la que se concedieron treinta segundos adicionales para completar su exposición.

En su mensaje final, la senadora insistió en la urgencia de identificar a los responsables y garantizar un entorno laboral seguro para las mujeres congresistas.

“Reitero la exigencia a la Mesa Directiva, como lo hice en días anteriores, para que adopten de manera urgente las medidas que permitan identificar responsables, prevenir estos hechos y garantizar el ejercicio pleno, libre y seguro de la función congresional de nosotras las mujeres”, concluyó.