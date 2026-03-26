Colombia

Resultados Baloto y Revancha 25 de marzo: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Guardar
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este miércoles 25 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: miércoles 25 de marzo de 2026.

Números ganadores: 3 9 13 14 19 16.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta 365 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

¿Cuál es la diferencia entre Baloto y Revancha?

Como todos los miércoles, se llevó a cabo un sorteo de la Baloto (Pixabay)
Como todos los miércoles, se llevó a cabo un sorteo de la Baloto (Pixabay)

Baloto y Revancha son dos modalidades de juegos de azar que se ofrecen en Colombia, sin embargo presentan diferencias importantes en cuanto a su funcionamiento y premios. El Baloto consiste en seleccionar seis números de un total de 43 y el objetivo es acertar la mayor cantidad posible para ganar premios, incluyendo un acumulado mayor que crece si nadie acierta los seis números. Este juego es muy popular por los grandes montos que puede alcanzar el premio mayor.

Por otro lado, Revancha es una modalidad que está vinculada directamente a Baloto y consiste en una segunda oportunidad para ganar. Cada boleto de Baloto incluye un número adicional para participar en Revancha, que funciona como un sorteo independiente pero que se realiza simultáneamente con Baloto. En esta modalidad se seleccionan cinco números de un total de 34 y el premio se basa en acertar la mayoría de ellos.

La principal diferencia entre ambos juegos de azar radica en la cantidad de números y el tipo de sorteo. Mientras Baloto es un sorteo principal con seis números y premios acumulados grandes, Revancha es un sorteo complementario con menos números y generalmente premios más pequeños pero adicionales, lo que ofrece a los jugadores una mayor oportunidad de ganar algún monto aunque no acierten en Baloto.

¿Cómo se gana en Baloto?

La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)
La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

Para jugar al Baloto tiene que comprar un tiquete con un valor de 5.700 pesos, ya sea en el puesto de loterías o en la página web.

Posteriormente necesita escogersu apuesta, es decir, cinco números sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16. Si no sabe qué números elegir, no se preocupes, deja que la terminal de lotería genere sus números al azar.

Baloto cuenta con un acumulado multimillonario inicial de 4 mil millones de pesos los cuales se irán acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, hasta poder entregarlo a un nuevo multimillonario.

Para ganar el gran acumulado debe de acertar a los seis números, sin embargo, puede hacerte de premios atinando a solo uno.

Si obtiene alguno de los premios de Baloto no necesita la ayuda de ningun tercero para cobrarlo, sin importar el monto debes de cobrarlo directamente en un punto de venta o en la fiduciaria.

El premio es pagado al portador del tiquete original, es decir, a la persona que lo muestre en el punto de venta o en la fiduciaria, como ya se ha dicho anteriormente, el tiquete debe de estar en perfecto estado.

Para reclamar su premio únicamente necesita presentar el tiquete y tu documento de identificación.

Es importante mencionar que en ningún caso Baloto solicita dinero o cualquier tipo de remuneración para hacer efectivo el premio.

En cuanto a premios, Baloto asegura haber entregado más de 1.8 billones de pesos en premios a más de un centenar de colombianos ganadores.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Baloto terminan en asistencia pública. En este sentido, Baloto presume haber entregado 1.4 billones de pesos al sector salud en Colombia.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaResultado Baloto revancha

Más Noticias

Inician obras del corredor Verde de la Séptima: cierres y cambios en la movilidad desde el 30 de marzo en Bogotá

Las intervenciones comenzarán en el tramo entre calles 121 y 119, donde se restringirá un carril durante siete meses. Las autoridades definieron desvíos, traslado de un paradero y medidas de manejo de tránsito para mantener la circulación mientras avanzan las obras

Inician obras del corredor Verde de la Séptima: cierres y cambios en la movilidad desde el 30 de marzo en Bogotá

Resultados Lotería de Manizales 25 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Manizales 25 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

El partido entre Colombia y Croacia será el escenario del reencuentro entre dos figuras que pasaron por el Real Madrid en su mejor momento

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Abogada de Hollman Morris se pronunció sobre denuncias de presunto acoso y el estado del proceso judicial

La defensa aseguró que no existen sanciones ni procesos vigentes contra el gerente de Rtvc y explicó que el caso en curso corresponde a una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por él mismo

Abogada de Hollman Morris se pronunció sobre denuncias de presunto acoso y el estado del proceso judicial

Abogado de la denunciante de Nicolás Rodríguez aseguró que la joven reconoció al futbolista después del presunto abuso

El jurista Francisco Bernate indicó que la joven asegura haber perdido el conocimiento y que horas más tarde despertó en la misma cama con el extremo de Nacional

Abogado de la denunciante de Nicolás Rodríguez aseguró que la joven reconoció al futbolista después del presunto abuso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Exmodelo Ingrid Karina fue vista en lamentable estado por un taxista en Bogotá y realizó conmovedora petición

Marcela Reyes sorprende con un viaje a Miami y genera rumores de una nueva entrevista sobre B King: esto es lo que se sabe

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

Deportes

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Alberto Gamero tendría su primera experiencia internacional como técnico: este sería el equipo que lo buscaría

Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali