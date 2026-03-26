Colombia

Pico y placa en Bucaramanga se suspende durante Semana Santa y regresará con nueva rotación el 6 de abril

Durante el periodo festivo, la circulación de automóviles particulares no tendrá restricción para facilitar el desplazamiento, fomentar la asistencia a actividades religiosas y culturales, y garantizar mayor accesibilidad para propios y turistas

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La medida facilita la movilidad de residentes y visitantes y fomenta la participación en eventos religiosos y culturales en la ciudad - crédito Dirección de Tránsito de Bucaramanga
La medida facilita la movilidad de residentes y visitantes y fomenta la participación en eventos religiosos y culturales en la ciudad - crédito Dirección de Tránsito de Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció la suspensión temporal del pico y placa para vehículos particulares durante la Semana Santa, medida que estará vigente desde el lunes 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril de 2026.

La decisión busca facilitar la movilidad para residentes y visitantes en el escenario de la celebración religiosa más importante del año, así como estimular la participación en la agenda cultural y los eventos organizados por la Alcaldía de Bucaramanga.

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Según informó el director de Tránsito, Jhair Manrique, “la medida no regirá durante la Semana Mayor con el objetivo de facilitar la movilidad de propios y visitantes e incentivar la participación en los eventos religiosos y culturales liderados por la administración municipal”. La restricción habitual para vehículos retornará el lunes 6 de abril, fecha en la que se implementará la nueva rotación trimestral de dígitos para los siguientes tres meses.

La restricción de pico y placa se reanudará el 6 de abril con nueva rotación trimestral de dígitos para vehículos particulares - crédito Dirección de Tránsito de Bucaramanga
La restricción de pico y placa se reanudará el 6 de abril con nueva rotación trimestral de dígitos para vehículos particulares - crédito Dirección de Tránsito de Bucaramanga

El esquema del pico y placa para el trimestre abril-junio funcionará así: los lunes no podrán circular vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0; los martes, en 1 y 2; los miércoles, en 3 y 4; los jueves, en 5 y 6, y los viernes, en 7 y 8. Respecto a los sábados, la restricción será rotativa: el 11 de abril para los dígitos 7 y 8; el 18 de abril, para 9 y 0; el 25 de abril, para 1 y 2, y así sucesivamente cada semana.

El horario de aplicación del pico y placa se mantendrá entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. La Dirección de Tránsito reiteró que infringir esta disposición puede acarrear sanciones económicas de 52,28 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalentes a $633.111, así como la inmovilización del vehículo.

Durante la Semana Santa, los ciudadanos y visitantes podrán desplazarse sin la restricción del pico y placa, facilitando así el acceso a los actos litúrgicos, procesiones y actividades culturales programadas en la ciudad. La administración municipal exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respeto a las normas, para contribuir a una movilidad segura y ordenada durante estos días de alta afluencia de personas y vehículos en Bucaramanga.

La medida temporal libera a los viajeros de la tradicional restricción, acercando a la comunidad a los actos litúrgicos y festivales sin las preocupaciones habituales de circulació - crédito Dirección de Tránsito de Bucaramanga
La medida temporal libera a los viajeros de la tradicional restricción, acercando a la comunidad a los actos litúrgicos y festivales sin las preocupaciones habituales de circulació - crédito Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Medidas para motocicletas y restricción nocturna

El comunicado oficial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no especificó cambios para conductores de motos durante la Semana Mayor. Cabe recordar que desde el 20 de marzo de 2026 volvió a regir la restricción nocturna para motocicletas, establecida mediante la Resolución 152 de 2026. Esta medida prohíbe la circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos y cuatrimotos en la ciudad desde la medianoche hasta las 4:00 a. m., de viernes a lunes y en días festivos.

La restricción nocturna tiene como objetivo principal reforzar la seguridad vial y combatir el transporte informal en Bucaramanga. La decisión fue adoptada tras la anulación de la norma anterior y responde a disposiciones judiciales, alineándose con el Acuerdo Metropolitano 023 de 2013, que prioriza la protección de la vida de los motociclistas y demás actores viales.

Quienes deban movilizarse en motocicleta por motivos laborales durante el horario restringido solo podrán hacerlo sin acompañante. La medida busca reducir los índices de siniestralidad asociados a la circulación nocturna y controlar el uso irregular de estos vehículos en actividades de transporte no autorizadas.

La restricción busca combatir el transporte informal y proteger la vida de motociclistas y demás actores viales en Bucaramanga - crédito Tránsito Bucaramanga
La restricción busca combatir el transporte informal y proteger la vida de motociclistas y demás actores viales en Bucaramanga - crédito Tránsito Bucaramanga

Sanciones y control en la ciudad

El incumplimiento de la restricción nocturna para motocicletas implica una multa de 52,28 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalente a $633.111, y la inmovilización del vehículo. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga adelantó una fase pedagógica y de socialización de la norma entre el 13 y el 19 de marzo; desde el día 20, las sanciones ya se están aplicando.

Para consultar las excepciones y detalles específicos de la medida, los ciudadanos pueden acceder a la Resolución 152 de 2026 disponible en el sitio web oficial www.transitobucaramanga.gov.co. De acuerdo con la Dirección de Tránsito, la restricción nocturna implementada en 2025 permitió una reducción de 10 víctimas fatales en siniestros viales, lo que respalda la efectividad de la disposición en términos de seguridad.

La restricción también está dirigida a contener el transporte ilegal, fenómeno que suele incrementarse en horarios nocturnos. El director Manrique indicó que el control será reforzado a través de operativos de inspección y acompañamiento policial en puntos críticos de la ciudad, a fin de garantizar el cumplimiento de la norma y salvaguardar la seguridad de todos los actores viales.

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