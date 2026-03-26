Ocho funcionarios del Inpec fueron imputados por fiesta en pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá

La Procuraduría detectó autorización irregular de bebidas alcohólicas, cigarrillos, dinero en efectivo y equipos de sonido durante las celebraciones en la cárcel - crédito Camila Díaz/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación inició un pliego de cargos contra ocho funcionarios del Inpec por presuntas irregularidades detectadas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota, ocurridas entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 en el pabellón de alta seguridad de extraditables.

La investigación apunta a que, en esas fechas, se realizaron actividades no autorizadas como conciertos y el ingreso de objetos prohibidos, fechas en las que se habrían celebrado conciertos sin autorización durante el día de la Virgen de las Mercedes.

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La medida afecta a varios funcionarios, entre ellos Carlos Hernán Camacho, quien ejercía como director encargado del centro carcelario, así como a un capitán de prisiones y seis dragoneantes.

El Ministerio Público sostiene que los disciplinados habrían facilitado el acceso de bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido, dispositivos de comunicación, dinero en efectivo y sustancias alucinógenas, además de permitir juegos de azar y conciertos con artistas reconocidos en el pabellón reservado para internos extraditables.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en La Picota entre el 19 y 26 de septiembre de 2022 - crédito Uspec/Facebook

Detalles de los hechos y responsables señalados

Durante las festividades religiosas en el recinto penitenciario, la presencia de elementos prohibidos y la realización de espectáculos sin autorización vulneraron los protocolos de seguridad establecidos para pabellones de alta seguridad.

El informe señala que estos actos no solo contravienen el reglamento interno, sino que constituyen una grave omisión en los controles que exige el régimen penitenciario.

El grupo de funcionarios implicados está compuesto por el entonces director encargado, un capitán y seis dragoneantes. Todos enfrentan una investigación disciplinaria por posibles faltas graves al permitir la entrada de objetos y la realización de eventos no autorizados.

La Procuraduría resaltó que estos actos afectan la integridad del sistema de seguridad y la confianza pública en las instituciones responsables del control penitenciario.

La Procuraduría detectó autorización irregular de bebidas alcohólicas, cigarrillos, dinero en efectivo y equipos de sonido durante las celebraciones en la cárcel - crédito Colprensa

De acuerdo con la Procuraduría, el control sobre los objetos permitidos y la vigilancia de las actividades internas deben regirse estrictamente por el Código General Disciplinario y las normas internas del sistema penitenciario, obligaciones que, según la investigación, no se cumplieron en este caso.