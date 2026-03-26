Colombia

Medicina Legal elevó a 37 las víctimas identificadas del accidente aéreo en Putumayo

La entidad informó que avanza el proceso forense mientras las autoridades trasladan los cuerpos de los uniformados fallecidos para rendirles honores en distintas regiones del país

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Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE
Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá para procesos técnico-científicos de identificación - crédito MiPutumayo.com.co/EFE

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identificación de 37 cadáveres correspondientes a las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que estuvo involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

La entidad informó que la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro fue trasladada a Bogotá para adelantar los procedimientos técnicos de identificación.

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De acuerdo con el reporte oficial, los trabajos forenses se desarrollan mediante un despliegue institucional que incluye equipos especializados encargados de garantizar la identificación de las víctimas y la posterior entrega a sus familiares. Este proceso se realiza en paralelo con las acciones adelantadas por las Fuerzas Militares para trasladar los restos de los uniformados a diferentes zonas del país.

Identificación de víctimas y trabajo forense

Se dispusieron 12 equipos forenses con 57 especialistas para adelantar las labores - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Se dispusieron 12 equipos forenses con 57 especialistas para adelantar las labores - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que dispuso 12 equipos forenses interdisciplinarios conformados por 57 funcionarios, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. Estos equipos trabajan de manera articulada en los procedimientos de análisis científico que permiten establecer la identidad de las víctimas.

En el comunicado oficial, la entidad informó que “se recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación”.

Como resultado de los análisis adelantados hasta el momento, Medicina Legal confirmó la identificación de 37 personas. Entre ellas se encuentran Villota Guevara Ariel Leonardo, Fernández Camargo Jaime Alexander, Otavo Yaima Yeferson Fabián, Moreno Chávez Andrés Javier, Martínez Varón Marco Tulio, Quintero Aquite Juan Ernesto, Blanco Hernández Luis Eduardo, Herrera López Mateo, Noreña Andica Luis Andrés, Solís Torres Jaider Alexis y Pérez Torres Benjamín Esteban.

La lista continúa con González Herrera Julián David, González Hernández Luis Eduardo, Baza Tordecilla Cristian Camilo, Pinzón Reyes Jhonathan Stid, Rojas Velandia Natalia, Guerra Almeida Rafael Santos, Chiquillo Miranda Jesús Enrique, Arias Pérez Daniel Esteban, Tordecilla Warnes Arley Camilo, Contreras Astroza Cristian Camilo, Mena Hurtado Jeison, Ocampo Tenorio Giovanny, Hernández Hernández Jesús Eduardo y Pérez Ramírez José Alfredo.

Asimismo, fueron identificados Moreano Canticus Anderson Steven, Vargas Silva Romer, Arias Pérez Santiago Andrés, Díaz Reyes Leandro, Varón Reyes Hugo Mario, Libreros Tarapuez Jhon Jairo, Obando Rengifo Edier Enrique, Otavo Tique Wilson Daniel, Argel Villadiego Camilo Andrés, Tabaco Franco Carlos Andrés, Mendoza Caicedo José Marco y Céspedes Arias Julián David.

El Instituto indicó que continuará con los procesos de identificación de las demás víctimas y precisó que estas labores se desarrollan bajo criterios técnicos y científicos. Además, señaló que se garantiza el acompañamiento institucional a los familiares durante todas las etapas del proceso.

Traslado de cuerpos y balance oficial

El accidente dejó 69 uniformados fallecidos: 61 soldados, seis aviadores y dos policías - crédito Zuma Press
El accidente dejó 69 uniformados fallecidos: 61 soldados, seis aviadores y dos policías - crédito Zuma Press

En paralelo al trabajo forense, el comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez Herrera, informó desde el Congreso de la República que se inició el traslado de los cuerpos de los uniformados fallecidos hacia diferentes regiones del país.

El oficial explicó que el proceso comenzó en la madrugada del jueves 26 de marzo de 2026, una vez avanzaron las primeras identificaciones. Según indicó, el objetivo es rendir honores y acompañar a cada uno de los fallecidos hasta su destino final.

En sus declaraciones, Gómez Herrera señaló: “Ya empezó la identificación de cuerpos y desde el día de hoy en las primeras horas de la mañana ya estamos trasladando los diferentes cuerpos a distintas partes del país para rendirles honores y acompañarlos hasta su última morada”.

El balance oficial entregado por la comandancia del Ejército estableció que en el accidente murieron 69 uniformados, entre ellos 61 soldados, seis aviadores y dos policías. De acuerdo con la información suministrada, los militares habían cumplido misiones de seguridad durante las elecciones del 8 de marzo y se disponían a iniciar su periodo de descanso tras finalizar esas labores en el sur del país.

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X
Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

La tragedia se produjo cuando la aeronave Hércules de la FAC se estrelló poco después de despegar en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas del siniestro.

Adicionalmente, se informó que el accidente dejó 57 uniformados heridos, quienes reciben atención médica en centros hospitalarios de la región. Mientras avanzan las labores de identificación, traslado y entrega de los cuerpos, las instituciones involucradas mantienen activos los protocolos de acompañamiento a las familias de las víctimas.

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