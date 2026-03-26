Colombia

Marcela Reyes sorprende con un viaje a Miami y genera rumores de una nueva entrevista sobre B King: esto es lo que se sabe

La DJ, creadora de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ subió algunas fotografías en redes sociales que apuntarían a su participación en un programa de televisión

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Marcela Reyes anunció que está en Miami, y concretamente en las oficinas de la cadena Univisión - crédito @marcelareyes/Instagram
Marcela Reyes anunció que está en Miami, y concretamente en las oficinas de la cadena Univisión - crédito @marcelareyes/Instagram

Marcela Reyes vio marcado su 2025 por su polémica con su expareja, el cantante B-King, en medio de acusaciones de que este le fue infiel con Karina García, por esos días participante de La casa de los famosos Colombia. En medio de las declaraciones cruzadas, el propio B-King expresó en redes sociales que recibió amenazas de muerte que atribuyó a alias Pichi, la supuesta pareja actual de la DJ.

Meses después, B King y su socio Regio Clown fueron asesinados en México, aparentemente por una deuda relacionada con drogas contraída con un narcotraficante conocido como El Pantera. Mientras se adelantaban las investigaciones, Reyes fue señalada como responsable del crimen, debido a que en su video B King hizo culpable a la influenciadora si algo llevaba a sucederle.

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Meses después del crimen, Marcela Reyes habló ampliamente del tema en el pódcast Más allá del silencio y aseguró que no tenía intenciones de volver a hablar del caso en público.

Desde entonces, la DJ hizo una breve aparición en La casa de los famosos Colombia, renunciando a las pocas semanas de su inicio por la supuesta filtración de videos íntimos suyos que la obligaron a volver a su casa. Ahora, la quindiana sorprendió a sus seguidores al confirmar que se encontraba en Miami, en las oficinas de la cadena Univisión.

En las fotografías que compartió, Reyes aparece en lo que sería el plató del programa Siéntese quien pueda, sin dar detalles sobre el motivo de su presencia allí. Lo que sí compartió fue un mensaje donde manifestó que “tengo tanto por dar que ser bonita es lo de menos. Se siguen abriendo puertas que yo ni siquiera toque”, haciendo referencia a las oportunidades profesionales que surgen más allá de la apariencia.

En la publicación aparecen algunos detrás de cámaras mientras Reyes es entrevistada por Álex Rodríguez, miembro de Siéntese Quien Pueda en lo que sería una charla informal y ligada a su faceta como celebridad de redes sociales.

La DJ celebró las oportunidades que le llegan sin buscarlas, al compartir momentos de su visita a la cadena - crédito @marcelareyes/Instagram
La DJ celebró las oportunidades que le llegan sin buscarlas, al compartir momentos de su visita a la cadena - crédito @marcelareyes/Instagram

Sin embargo, otra versión sobre la causa de la visita y de la entrevista surgió unas horas después de la publicación de Marcela Reyes. En La Corona TV del canal City TV, el presentador Ariel Osorio afirmó que la DJ iba a hablar sobre los hechos relacionados con la muerte de B King, pese a que había prometido no volver a referirse al tema en público, en un nuevo formato que estaba por salir al aire con Rodríguez como presentador.

“Univisión está llevando a cabo un nuevo proyecto que no ha salido al aire, pero que promete sacudir obviamente el entretenimiento. Se llama Investigación Abierta y esto es un formato liderado por el periodista español Álex Rodríguez, que se ha visto con una condición internacional, con contenidos judiciales, con verdades incómodas. Y ojo con esto, porque una de las historias que toca directamente es a Marcela Reyes. Señores, va a grabar la entrevista con Marcela Reyes”, afirmó el presentador.

Segun Ariel Osorio, Marcela Reyes fue entrevistada por Alex Rodríguez y habló nuevamente del caso de asesinato de su expareja, B King - crédito @marcelareyes/Instagram
Segun Ariel Osorio, Marcela Reyes fue entrevistada por Alex Rodríguez y habló nuevamente del caso de asesinato de su expareja, B King - crédito @marcelareyes/Instagram

Osorio no dejó pasar la oportunidad de lanzar una pulla a Reyes por sus comentarios pasados. “Marcela había dicho que ella no quería volver a referirse al tema, ¡pero claro!, cuando la llama Univisión es una cosa muy distinta. Porque claro, ahí va a tener cámara y exposición internacional, audiencia global y explosión total. Ahí la historia cambia. Ahí acepta la entrevista“, comentó Osorio, añadiendo que este mismo miércoles se estaban adelantando las grabaciones del citado formato.

De momento, ni Marcela Reyes ni Alex Rodríguez han dado detalles en plataformas digitales sobre su encuentro, por lo que habrá que esperar unos días antes de saber el motivo de la entrevista.

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