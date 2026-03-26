Colombia

Incautan ocho cangrejos azules y un armadillo durante un operativo contra el tráfico de fauna en la Terminal de Cali

Las autoridades ambientales interceptaron un cargamento ilegal de especies silvestres provenientes de Nariño, destinado a la comercialización en la capital del Valle. El operativo incluyó decomiso, acciones pedagógicas y advertencias sobre sanciones penales

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Las autoridades incautaron ocho cangrejos azules vivos y un armadillo ahumado en la Terminal de Transporte de Cali durante un operativo de control ambiental - crédito Alcaldía de Cali
Las autoridades incautaron ocho cangrejos azules vivos y un armadillo ahumado en la Terminal de Transporte de Cali durante un operativo de control ambiental - crédito Alcaldía de Cali

Un operativo de inspección y control realizado el jueves 26 de marzo en la Terminal de Transporte de Cali culminó con la incautación de ocho cangrejos azules (Cardisoma crassum) vivos y un armadillo ahumado, ejemplares que habían salido del departamento de Nariño con destino a la capital del Valle.

Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la intervención se llevó a cabo en conjunto con la Policía Ambiental, como parte de los controles previos a Semana Santa.

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De acuerdo con la información recopilada, el hallazgo se produjo durante una revisión rutinaria de equipajes en la terminal, donde los funcionarios detectaron los animales, algunos de los cuales permanecían en condiciones inadecuadas de transporte, dentro de una nevera de icopor.

Estado y destino de los animales incautados

El Dagma y la Policía Ambiental detectaron ejemplares de fauna silvestre transportados irregularmente desde Nariño hacia Cali, previo a Semana Santa - crédito Alcaldía de Cali
El Dagma y la Policía Ambiental detectaron ejemplares de fauna silvestre transportados irregularmente desde Nariño hacia Cali, previo a Semana Santa - crédito Alcaldía de Cali

El reporte oficial del Dagma detalló que los cangrejos azules, encontrados aún con vida, fueron trasladados al Hogar de Paso, una instalación destinada a la recuperación temporal de fauna silvestre. Allí, profesionales en biología realizarán una valoración técnica para determinar su estado de salud y planificar su eventual retorno a su hábitat natural.

“Estos cangrejos azules se trasladan hacia el Hogar de Paso; hay varios individuos que están vivos, se hará una valoración y definirá si se encuentran en buenas condiciones para devolverlos a su hábitat en el Pacífico”, explicó la funcionaria de la autoridad ambiental local.

En contraste, el armadillo fue hallado en estado ahumado, lo que evidenció su sacrificio para consumo humano. Esta práctica, según explicó la bióloga Jessica Galíndez Cerón, coordinadora del grupo de Gestión de Fauna Silvestre del Dagma, representa un riesgo ambiental y sanitario para la ciudad.

Los cangrejos azules decomisados fueron trasladados al Hogar de Paso, donde serán valorados para determinar su reintegración a su hábitat natural en el Pacífico - crédito Alcaldía de Cali
Los cangrejos azules decomisados fueron trasladados al Hogar de Paso, donde serán valorados para determinar su reintegración a su hábitat natural en el Pacífico - crédito Alcaldía de Cali

“Hemos intensificado los operativos en puntos estratégicos como galerías, establecimientos de comercio y accesos a la ciudad”, afirmó Galíndez Cerón. Además, subrayó que el cangrejo azul es una especie protegida y que su tráfico incrementa la vulnerabilidad de la fauna regional.

Acciones pedagógicas y sensibilización

Durante el operativo, las autoridades ambientales también desplegaron actividades pedagógicas dirigidas a viajeros y transportadores, enfocadas en informar sobre los riesgos legales y ambientales asociados al tráfico y consumo de especies silvestres. La funcionaria recordó que el transporte de fauna en neveras de icopor y otros recipientes improvisados constituye una infracción sancionada por la ley.

La sensibilización ciudadana incluyó un llamado especial a evitar la compra y consumo de animales silvestres, así como a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la biodiversidad. Con base en datos del Dagma, pese a una disminución reciente en los casos de comercialización ilegal, los operativos se reforzaron ante el incremento de movilizaciones en Semana Santa.

El armadillo incautado, hallado ahumado para consumo humano, representa un serio riesgo ambiental y sanitario por el tráfico de especies silvestres - crédito Alcaldía de Cali
El armadillo incautado, hallado ahumado para consumo humano, representa un serio riesgo ambiental y sanitario por el tráfico de especies silvestres - crédito Alcaldía de Cali

El operativo se dio en una estrategia de control intensificada durante la temporada previa al Domingo de Ramos, que en 2026 se celebra el 29 de marzo. Las acciones incluyen vigilancia sobre la comercialización de especies vegetales como la palma de cera, cuya extracción y venta también están prohibidas debido a su condición de flora en peligro de extinción.

Las autoridades ambientales han advertido sobre el impacto ecológico de estas prácticas y han instado a la comunidad a optar por alternativas sostenibles durante las festividades religiosas.

Marco legal y sanciones en Colombia

El tráfico y la comercialización de fauna silvestre están tipificados como delitos graves en la legislación colombiana. La Ley 2387 de 2024 establece penas privativas de la libertad entre 60 y 135 meses para quienes sean hallados responsables de extraer, movilizar o vender especies protegidas.

Las autoridades reforzaron los operativos de control y vigilancia en puntos estratégicos de Cali ante el aumento de movilizaciones por Semana Santa - crédito Alcaldía de Cali
Las autoridades reforzaron los operativos de control y vigilancia en puntos estratégicos de Cali ante el aumento de movilizaciones por Semana Santa - crédito Alcaldía de Cali

Las sanciones también incluyen multas que pueden alcanzar varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y el número de ejemplares afectados.

Durante la intervención en la Terminal de Cali, las autoridades reiteraron a los ciudadanos los riesgos penales de estas conductas. “Invitamos a la comunidad a evitar la comercialización y el consumo de fauna silvestre, dado que es una actividad ilícita y tiene sanciones”, enfatizó Galíndez.

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