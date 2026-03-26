Colombia

Gustavo Petro aseguró que el colombiano que en este momento compre vivienda es un “pendejo”: explicó el motivo

En el Consejo de Ministros del 25 de marzo, el jefe de Estado criticó la actuación del sector de la construcción, reclamando respuestas inmediatas desde el Gobierno

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El presidente Gustavo Petro cuestiona duramente la política de vivienda y las altas tasas de interés del Banco de la República, afirmando que es un mal negocio para los colombianos comprar casa en la actualidad. Además, hace un llamado a su ministra para utilizar el batallón de ingenieros en la construcción de viviendas - crédito Consejo de Ministros

La crisis en la adquisición de vivienda en Colombia llevó al presidente Gustavo Petro a lanzar una advertencia directa durante el Consejo de Ministros del 25 de marzo de 2026. Al describir la situación provocada por la tasa de interés elevada, Petro no dudó en expresar su pensamiento.

El jefe de Estado aseguró que: “Pendejo el que compre una casa hoy con una tasa de interés como la que está”, dejando claro el riesgo financiero que enfrentan quienes insisten en comprar bajo esas condiciones.

En su intervención, Petro criticó la actuación del sector de la construcción, reclamando respuestas inmediatas desde el Gobierno. Interpeló: “¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es pa hacer viviendas? Y otras cosas, carreteras, puentes, pero póngalos a actuar, porque no, nada que salimos de Camacol y Camacol pidiendo subsidios”.

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De esta manera, el mandatario puso en cuestión el papel de la ministra de Vivienda y de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) respecto a las verdaderas causas de la baja en la compra de viviendas.

Gustavo Petro - Bogotá
La crisis en la adquisición de vivienda en Colombia llevó al presidente Gustavo Petro a lanzar una advertencia directa durante el consejo de ministros del 25 de marzo de 2026. Al describir la situación provocada por la tasa de interés elevada, Petro no dudó en expresar su pensamiento - crédito Reuters/MetroCuadrado

Las críticas del presidente también se dirigieron a las políticas de financiamiento. Según Petro, “el subsidio queda guardado en los bancos, haciéndole ganancia a los bancos, porque la tasa de interés es muy alta y la casa se paga diez, quince años”.

En su discurso, advirtió sobre los efectos a largo plazo de mantener tasas elevadas y lo comparó con experiencias negativas del pasado: “Si se pone una tasa de interés alta, se suicida el propietario o la propietaria en el tiempo, como sucedió con el UPAC”.

El presidente concluyó su planteamiento subrayando la necesidad de crear un programa de vivienda enfocado en las fuerzas militares y policiales, con fondos rotatorios y recursos suficientes, pero alertó: “Se tiene que crear que el subsidio sea verdad para el de más abajo, no para el de más arriba. Porque entonces nos llenamos de un ejército aristocrático y eso lo hemos querido eliminar hace tiempo. Es un ejército popular”.

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