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Gustavo Bolívar aseguró que si algún “viejo” vota por Paloma Valencia, quiere decir que al pueblo “le sobra ignorancia”

El exdirector del DPS recordó que la candidata presidencial se opone a la reforma pensional que impulsó el Gobierno nacional

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Gustavo Bolívar aseguró que Paloma Valencia se opone a que los adultos mayores reciban $230.000 como subsidio - crédito Pedraza Producciones-Presidencia de Colombia/Montaje Infobae
Gustavo Bolívar aseguró que Paloma Valencia se opone a que los adultos mayores reciban $230.000 como subsidio - crédito Pedraza Producciones-Presidencia de Colombia/Montaje Infobae

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se refirió a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026, haciendo un comentario en contra de la candidatura de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

De acuerdo con el exfuncionario, que en su momento estuvo interesado en hacer parte de la carrera por la Presidencia de la República, aseguró que las personas mayores que decidan respaldar a la candidata de la derecha en las urnas carecen de cultura. Sustentó su afirmación en la postura negativa que adoptó la congresista con respecto a la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) del Gobierno.

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Si un solo viejo o vieja pobre de Col vota por Paloma Valencia, sabiendo que se opone a que reciba $230 mil para su comida, como lo demuestran sus demandas a la reforma pensional, es que a este pueblo le falta mucha cultura y le sobra ignorancia. RT despertemos a nuestros viejos”, aseguró el exfuncionario, que respalda la candidatura del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar aseguró que las personas mayores que voten por Paloma Valencia carecen de cultura - crédito @GustavoBolivar/X
El exdirector del DPS Gustavo Bolívar aseguró que las personas mayores que voten por Paloma Valencia carecen de cultura - crédito @GustavoBolivar/X

La postura de Valencia con respecto a la reforma

En efecto, Paloma Valencia hace parte de un numeroso grupo de congresistas que se oponen a la reforma pensional, al considerarla perjudicial para los ciudadanos que aportan al sistema con sus ahorros. Uno de los puntos que considera problemáticos tiene que ver con el artículo 76, que obligaría a los fondos de pensiones a trasladar $25 billones.

La senadora advirtió que el Banco de la República ya se había pronunciado al respecto, indicando que es ilegal. Por eso, el 20 de marzo de 2026, solicitó a la Corte Constitucional una aclaración del Auto 841 de 2025, a través del cual suspendió la entrada en vigencia de la reforma, para que “determine si los fondos de pensiones deben o no entregar esos recursos”.

“Esto es un mico gigante. Quieren una caja billonaria durante elecciones. ¿Están desesperados por impulsar a Iván Cepeda? ¿Les preocupó que se estancó en las encuestas? (…) Quieren apoderarse del ahorro de los trabajadores a toda costa, pero defenderemos hasta el final el dinero de las pensiones de los colombianos. Si publican el Decreto, lo demandaremos de inmediato”, señaló.

La candidata Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional aclarar el contenido de un artículo de la Reforma Pensional - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional aclarar el contenido de un artículo de la Reforma Pensional - crédito @PalomaValenciaL/X

En otra publicación, la candidata presidencial del Centro Democrático criticó la iniciativa del Gobierno, que fue aprobada por el Congreso de la República, pero que no ha sido implementada porque la Corte Constitucional está estudiándola. De acuerdo con Valencia, la reforma “pone en riesgo los ahorros de los colombianos” y advirtió que los recursos aportados por la ciudadanía podrían terminar siendo utilizados como la “caja menor del Estado”.

Además, afirmó que una de las ayudas económicas contempladas en la ley pensional está financiada con los ahorros de la población y, a su juicio, eso supone un peligro. “El subsidio al adulto mayor, establecido en la Ley 100, debe financiarse con el Presupuesto General, no con el dinero de quienes han ahorrado durante toda su vida en los fondos”, indicó.

La candidata Paloma Valencia se opone a la Reforma Pensional del Gobierno - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia se opone a la Reforma Pensional del Gobierno - crédito @PalomaValenciaL/X

En un debate sobre el tema, la aspirante a la Presidencia negó que quienes se oponen a la reforma estén en contra de la entrega de ayudas económicas para las personas mayores. Explicó que la manera como el Gobierno espera garantizar el subsidio afecta a la población más joven, que estaría financiándolo con sus ahorros, puesto que, al jubilarse, podrían no recibir su pensión.

¿Qué uribista se opone a que le den un subsidio a los adultos mayores? Si es que fue el presidente Uribe el que se inventó ese subsidio. Pero ahora dicen: ‘No, cojamos el ahorro de todos los que han ahorrado pa’ pensiones pa’ pagar esos subsidios’. No se puede, porque cuando envejezcan quienes han ahí estado ahorrando, ¿quién les va a pagar?”, dijo.

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