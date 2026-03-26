Colombia

Gobierno activa plan de seguridad y despliega militares tras ataques a transportadores en Bajo Cauca

La ministra Mafe Rojas afirmó que el Gobierno mantiene acciones coordinadas para garantizar la seguridad y movilidad del sector transportador, y reiteró que no permitirá que la violencia afecte su operación

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La ministra Mafe Rojas aseguró que los transportadores “no están solos”, destacó las acciones conjuntas con Defensa para garantizar la movilidad segura y reiteró que el Gobierno no permitirá que la violencia imponga miedo en la región. - crédito Mintransporte

Ante la escalada de violencia registrada en el Bajo Cauca antioqueño, el Gobierno Nacional activó un plan de seguridad y ordenó el despliegue de militares para proteger a los transportadores y recuperar la movilidad en la región.

La decisión se da en medio de ataques contra conductores, bloqueos en vías estratégicas y la quema de al menos cinco tractocamiones en menos de 24 horas, hechos que han encendido las alertas del orden nacional.

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El Ministerio de Transporte informó que las acciones se adelantan en coordinación con el Ministerio de Defensa, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y restablecer las condiciones de tránsito en los corredores más afectados.

Directiva de seguridad y despliegue de la Fuerza Pública

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, lidera el seguimiento de la situación y confirmó que mantiene comunicación permanente con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se comprometió a emitir una directiva de seguridad específica para el Bajo Cauca.

Según explicó la funcionaria, esta directiva permitirá fortalecer la presencia institucional y avanzar en acciones concretas para garantizar la movilidad segura.

En ese sentido, la ministra envió un mensaje directo al sector transportador: “A los transportadores y transportadoras que se movilizan por el Bajo Cauca antioqueño, quiero decirles, en primer lugar, que no están solos”.

Asimismo, detalló que desde su cartera se están impulsando acciones conjuntas con Defensa: “Estamos aquí desde el Ministerio de Transporte haciendo esfuerzos para, con el Ministerio de Defensa, avanzar en acciones que a ustedes les puedan dar condiciones para la movilización segura”.

La ministra Mafe Rojas reiteró que los transportadores no están solos y destacó las acciones coordinadas con Defensa para garantizar la movilidad segura en el Bajo Cauca. - crédito Captura de video
La ministra Mafe Rojas reiteró que los transportadores no están solos y destacó las acciones coordinadas con Defensa para garantizar la movilidad segura en el Bajo Cauca. - crédito Captura de video

Intervenciones en terreno y apoyo institucional

Dentro de las medidas adoptadas se incluyen intervenciones puntuales en las vías con ingenieros militares, así como el uso de herramientas tecnológicas para monitorear la situación en tiempo real.

La ministra precisó que el trabajo articulado ha sido constante en los últimos días: “He conversado prácticamente todos estos días con el ministro Pedro Sánchez. Va a sacar una directiva de seguridad en la zona que permita, por ejemplo, avanzar en obras que necesitan los transportadores para su movilización”.

Además, anunció la implementación de un piloto con el sector privado: “Estamos trabajando también en un piloto con gremios del sector privado, con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte, los ingenieros militares, en intervenciones puntuales que también sean muy prácticas para el sector transporte”.

Compromiso del Gobierno con el sector transporte

En medio de la crisis, la ministra reiteró el respaldo del Gobierno a los conductores afectados por los hechos de violencia y bloqueos.

“No los vamos a abandonar. Aquí seguimos desde el Ministerio de Transporte, sacando resoluciones a las que nos hemos comprometido para mejorar las condiciones de la prestación del servicio de carga”, afirmó.

También hizo un llamado a los transportadores para que denuncien cualquier situación de riesgo: “Seguiremos trabajando en el monitoreo con el Ministerio de Defensa y en medidas que faciliten su labor. Háganos también llegar sus denuncias que podemos ayudar a canalizar”.

Finalmente, enfatizó que el objetivo es evitar que la violencia se imponga en la región: “No vamos a permitir que los violentos dominen generando miedo. Aquí las personas que trabajamos para que este país salga adelante somos más y vamos a estar de la mano con ustedes”.

Se espera que alrededor de 30.000 personas se unan al paro minero en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño. - crédito @soydeituango/X
La crisis de orden público en el Bajo Cauca deja vías bloqueadas, vehículos incinerados y fuertes afectaciones a la movilidad y el transporte de carga. - crédito @soydeituango/X

Bloqueos y alteraciones al orden público en la subregión

El contexto en el Bajo Cauca sigue siendo crítico. De acuerdo con la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), persisten bloqueos en al menos cuatro puntos clave de la subregión, donde cientos de manifestantes han interrumpido el tránsito.

Entre los sectores más afectados según Telemedellin se encuentran:

  • El eje vial Caucasia – Cáceres, sector Guarumo
  • El corregimiento Jardín de Tamaná, en Cáceres
  • La Glorieta en Zaragoza, con bloqueos en tres corredores
  • Zonas urbanas y de concentración en Caucasia

En varios de estos puntos se han presentado quema de llantas, uso de elementos incendiarios y confrontaciones con la fuerza pública, lo que ha dificultado el restablecimiento de la movilidad.

Ataques a vehículos y alerta del gremio transportador

Uno de los hechos más graves ha sido la incineración de cinco camiones en un lapso de 24 horas, además de ataques a otros vehículos con piedras, palos y objetos contundentes.

También se han registrado saqueos a mercancía y vandalismo, lo que incrementa las pérdidas para el sector transportador.

Desde el gremio hicieron un llamado a priorizar la vida de los conductores y evitar exponerlos en medio de la crisis, advirtiendo que la situación representa un alto riesgo para quienes transitan por estas vías.

Impacto en la población y desabastecimiento

Las consecuencias de la crisis ya se sienten en la vida cotidiana de los habitantes del Bajo Cauca. De acuerdo con Minuto30, en municipios como Zaragoza, se reporta desabastecimiento de alimentos, combustible y gas, debido al cierre de vías.

En El Bagre, la situación obligó a adoptar medidas excepcionales como modalidad semiescolarizada para más de 13.500 estudiantes, roque de queda nocturno y restricciones para garantizar la seguridad

Las autoridades han advertido que, de mantenerse los bloqueos, las afectaciones podrían agravarse en los próximos días.

Las manifestaciones en puntos estratégicos mantienen interrumpidas rutas claves, provocando dificultades en el transporte de alimentos y urgencias médicas según reportes de autoridades y medios locales - crédito captura de video X @Teleantioquia
Las manifestaciones en puntos estratégicos mantienen interrumpidas rutas claves, provocando dificultades en el transporte de alimentos y urgencias médicas según reportes de autoridades y medios locales - crédito captura de video X @Teleantioquia

Seguridad vial, prioridad nacional

El Gobierno reiteró que la seguridad en las vías es una prioridad y que continuará implementando acciones hasta restablecer el orden público en la región.

Mientras tanto, el sector transportador mantiene la recomendación de evitar transitar por los corredores que conectan Medellín con la Costa Caribe a través del Bajo Cauca, debido a los riesgos existentes.

Aunque se han planteado posibles espacios de diálogo, la situación sigue siendo tensa y de evolución constante. Entre tanto, el despliegue de la Fuerza Pública y las medidas anunciadas buscan contener la crisis y garantizar condiciones mínimas de seguridad para la movilidad en la región.

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