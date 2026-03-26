Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 26 de marzo

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este jueves 26 de marzo.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Bosa.Barrios: Villa del Río y Guadalupe.Lugar: De la calle 52 Sur a la diagonal 57C Sur, entre carrera 60 a la avenida carrera 71B.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Bello Horizonte, El Dorado, Cartagena, El Balcón, La Arboleda II, Gran Colombia, Ramírez, Macondo II, Villa Gladys, La Providencia, La Vega Del Bosque, El Mochuelo Oriental, Julio Cesar Turbay, San Francisco Rural, Villa Carolina, Arboleda Sur, El Consuelo, Arboleda Sur, El Cerrito, La Esperanza Alta, El Playón Playita, La Merced Sur, Providencia Alta, San Félix, Avenida Caracas II, Govarova, Govarova II, San Miguel, Rincón de Los Molinos, Mirador Los Molinos II Sector, El Mirador, El Mirador Sector Molinos del Sur, Los Molinos Parcelación 80 y 81, Callejón de Santa Bárbara II, Lourdes II, Ciudadela Sierras de Santa Fe Supermanzana 4-1, Villa Gladys II, Hacienda Los Molinos, Cordoba, Ciudad Marbella Sector I, Ciudad Marbella Sector II, Barcelona Sur Oriental, La Fiscala Sector Fortuna, Lourdes, La María, San Jeronimo del Yuste, Buenos Aires, Vereda Monserrate, Vitelma, San Blass II, San Blas, La Paz Central, El Ramajal San Pedro, San Blas II Sector, Callejón de Santa Barbara Iii Etapa, Bello Horizonte II Sector, San Luis, Las Mercedes, Los Arrayanes II, Belen, El Triunfo, Balcones del Triunfo, Primero de Mayo, Granada Sur, Palermo Sur Los Arrayanes, Palermo, Sur Santa Fonseca, La Perla, Las Aguas, El Dorado 2, Centro Administrativo, Fiscala II, La Fortuna, La Morena II, El Dorado, Villa de Los Alpes, San Isidro II, El Encanto, Ayacucho Sur, Las Guacamayas, Atenas, Malvinas, San Martin de Loba, La Paz, La Reconquista, La Reconquista (Villa Esther), Palermo Sur, El Triángulo, Palermo Sur, Oswaldo Gómez, Palermo Sur, San Marcos, La Merced Sur, San Ignacio, La Marquesa, Los Puentes, Palermo Sur, Brisas, Santa Sofia, Alameda del Sur, La Fiscala Norte, Cerros de Oriente, Buenos Aires, Marco Fidel Suarez I, Guiparma, Bosques de San José, San Agustin II Sector, La Paz, Egipto, San Agustin, Egipto Alto (Julio Cesar Turbay), Hoya San Cristobal, Arboleda Sur, Alaska, Buenos Aires, Buenos Aires III Sector, La Playa II, Carmen del Sol I, Santa Sofia Sur, Las Mercedes, San Cristobal Sur, Granjas y Huertas, El Ramajal, San Justino, Tanque de Santa Lucia, San Juanito, Terrazas de San Jorge, El Ferrol, El Bosque de Los Molinos, Antonio Morales II, Casapanda, Central de Mezclas, Altos de Jalisco, La Península El Paraiso, Manila 2, Vitelma, 20 de Julio, Francisco Vega, Marco Fidel Suarez II Sector, Buenos Aires II Sector, Arboleda Sur, San Pedro, Las Lomas, Los Dos Leones, San Jorge Sur, Escuela de Artillería, Arrayanes V, Danubio Azul, Media Luna, Altos De La María, Serafina, San Miguel Granada Sur, Montebello, Suramérica, El Mirador, Fabrica de Loza, Meissen, Meissen, Mexico III Sector, Granjas De San Pablo, Egipto 2, Egipto, Santa Barbara, Parque Nacional Oriental, San Luis, Resurrección, Carmen del Sol, San Jorge Gloria Gaitan, Los Pijaos, La Florida, Alto de Pijaos, Luis López de Mesa, Marco Fidel Suárez, El Puerto, La Loma de San Carlos, La Playa 2, El Socorro, El Consuelo, Playón La Playita, Villas Del Recuerdo, S.C. Arboleda Sur, Macondo El Cármen, Avenida Caraca, ;Urb. Guiparma, Madrid, El Mirador Sur I e II, Hacienda Los Molinos, Marruecos, San Agustin, Molinos del Sur, La Picota, Nueva Silvania Sur, Diana Turbay, Diana Turbay Cultivos, Palermo Sur Las Brisas, Mexico II Sector, Mexico, El Bosque, El Lucero, Urbanización El Preciso, Callejón de Santa Barbara Sur, Socorro III Sector, Fiscala Alta, La Fiscala, La Resurrección IV Sector, El Recuerdo, San Jorge Alto, San Cristobal Sur Viejo, La Sagrada Familia, San Cristobal Sur, Montecarlo, San Cristobal Alto, Fiscala Sector Centro, Avenida Decima II Sector, Resurrección 2, Playón, La Playita III, Granjas de San Pablo, El Triunfo Sur, Las Lomas, Mirador de Santa Sofia, La Resurrección II, La Playa, Pradera Sur, San Carlos, San Benito, Tunjuelito, Tunjuelito, Abraham Lincoln, Morena II Sector, Villa Sandra, La Fiscala Norte, El Socorro III Sector, Camino Viejo de San Cristobal, Meissen, La Serranía Sector Cultivos, Granada Sur, Danubio II, Daza II Sector, Mirador de Barroco, La Fiscala Sector Daza, La Picota, Arrayanes I, Las Delicias, La Carolina, Nuevo Pensilvania Sur, Villa Esperanza, Los Chircales, Los Molinos I Sector, Puerto Rico, Mirador II, Bosques de La Hacienda, Villa Morales, Principe de Bochica, Puerto Rico, Cerros de Oriente, El Rosal, Marruecos II Sector, Marruecos, La Joyita Bello Horizonte, Bello Horizonte III Sector, Villa De Los Alpes II Sector, San Isidro Sur, Diana Turbay, San Agustin, Callejón De Santa Barbara Suroriental, Zarazota I, Molinos Metropolitano Etapa II e III, Balkanes, Santa Ana Sur, ;Urb. Los Balkanes, Buenos Aires, La Esperanza, Parcela, La Fiscala, Santa Ana, Caja Social de Ahorros, San Cristobal, Velódromo, San Isidro, Bosque Izquierdo, Las Colinas, Camino Viejo, San Cayetano, Esperanza, Nueva Esperanza, San Martin (Villa Neiza), Rio de Janeiro, El Pesebre, Gustavo Restrepo, Bosque de San Carlos, Fundación Hospital San Carlos, La Picota Oriental, Arrayanes III, IV y V, Palermo Sur, Moore La Colina, Las Nieves, Las Aguas, La Macarena, El Portal, La Perseverancia, Atanasio Girardot, Lourdes III, La Concordia, Unidad Residencial Gonzalo Jiménez De Quesada, Nebraska, El Porvenir, La Fiscala Sector Rodríguez, La Fiscala Los Tres Laureles, El Porvenir II Sector, Germinar I, La Fiscala Alta, Villa Constanza, La Fiscala Norte, Panorama, La Morena I, La Fiscala Sector Norte, Parque Nacional, Marco Fidel Suarez, Rocio Parte Baja, Santa Rosa De Lima, Santa Ines (El Topo), San Blass, El Rincon De San Nicolas, La Playa, Managua, Porvenir, La Castana, Santa Rosita La Canada, El Mirador 2, Altos del Sol, Vitelma Ciudadela Parque de La Roca, Santa Sofia De Vitelma, Bosques Del Country, El Socorro II Sector, Socorro La Industria, Villa Del Sol, La Esperanza, Marco Fidel Suarez Sector La Canada, Lourdes 2, Santa Lucia Sur, Los Balcanes Vitelma, Santa Ines Sur, Las Cruces, Las Colinas Sector Divino Nino, Fabrica de Loza, Rocio Centro Oriental, Lourdes II, Lourdes, El Guavio, Los Laches, Antonio Morales Galvis, El Pensil, Torres de Buenos Aires, El Triunfo, Los Molinos II Sector, El Portal II Sector, La Providencia Media, El Triángulo, Diana Turbay Arrayanes, El Balconcito, Legalizado, Marco Fidel Suarez Carmen Del Sol, Madrid II, Callejón De Santa Barbara 1, Arboleda, Fiscala Buenavista, La Morena III, Vitelma I, San Blas Sector Las Mercedes, El Triángulo, Sagrada Familia II Sector, San Blas II Sector I, La Vega del Bosque, La Picota, La Vega Del Bosque, Nueva Silvania Sur, El Mochuelo Oriental, Nueva Silvania Sur, La Morena II, Palermo Sur Las Brisas, La Fiscala Norte, Palermo Sur Las Brisas, La Fiscala Norte, Buenos Aires La Esperanza ParceLa Fiscala, La Fiscala Norte, Arrayanes III, IV y V, La Paz, Danubio Azul, La Paz, Daza II Sector, La Paz, La Fiscala Sector Daza, La Playa II, San Benito, La Playa Ii, Meissen, Central De Mezclas, Escuela de Artillería, Ciudadela Nuevo Milenio, Porvenir, La Península El Paraiso, Las Delicias, Escuela de Artillería, Meissen, Arrayanes V, Arrayanes III, IV y V, Danubio Azul, La Picota, Meissen, San Benito, Nueva Silvania Sur, La Picota, Palermo Sur Las Brisas, Danubio II, Urbanización El Preciso, San Benito, El Nevado, Villa Isabel, La Fiscala Sector Daza, Palermo Sur, Arrayanes I, Diana Turbay Arrayanes, Las Delicias, Diana Turbay Arrayanes, El Triunfo y El Balconcito.Lugar: AFECTACIÓN: VITELMA AREA 1: De la calle 33B a la calle 3 Bis Sur, entre carrera 2 Este a la carrera 4 Bis A y carrera 1 Este. AREA 2:De la carrera 3 Bis y calle 3 Bis Este a la calle 34A Sur, entre carrera 18 Este a la carrera 1 Bis. AREA 3:De la calle 24 Bis Sur a la calle 67A Sur, entre carrera 2M Bis a la carrera 14.Inicio del corte: 07:00 p. m.Duración del corte: 6 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal.Lugar: De la avenida calle 6 a la Calle 26 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72.Inicio del corte: 08:00 a. m.Duración del corte: 30 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: UsmeSan Cristóbal.Barrios: Los Libertadores.Lugar: De la carrera 15 Este a la carrera 4 Este, entre calle 48 Sur a la calle 71B Sur.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.