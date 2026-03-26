Colombia

Daniel Briceño reaccionó a la condena de Ciro Ramírez y Alfredo Saade se despachó en su contra: “Carroñero que eres”

El congresista electo recordó que, en su momento, se opuso a que el senador regresara al Legislativo pese a ser investigado por corrupción

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Alfredo Saade criticó a Daniel Briceño y aseguró que los políticos del Centro Democrático no se opusieron al regreso de Ciro Ramírez al Congreso - crédito Colprensa
Alfredo Saade criticó a Daniel Briceño y aseguró que los políticos del Centro Democrático no se opusieron al regreso de Ciro Ramírez al Congreso - crédito Colprensa

La condena del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por el caso de corrupción las ‘Marionetas 2.0′ causó revuelo en el país político colombiano. Personas cercanas al legislador e integrantes de la colectividad se pronunciaron por la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de sentenciarlo a más de 23 años de prisión.

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño, que hace parte del movimiento político, reaccionó al fallo condenatorio con un mensaje en su cuenta de X, en el que recordó que, en su momento, no estuvo de acuerdo con el regreso de Ramírez al Legislativo. El senador recuperó la libertad en mayo de 2025, luego de que le fuera revocada una medida de aseguramiento que le había sido impuesta para evitar la obstrucción del proceso penal. Por eso, volvió a asumir sus funciones en el Congreso de la República.

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Desde mi llegada al Centro Democrático me opuse al regreso de Ciro Ramírez a la curul en el Senado de la República por sus nexos en caso de las Marionetas 2.0. La política se debe hacer con conferencia y verticalidad. La lucha contra la corrupción debe empezar por la casa”, aseveró Briceño en la red social.

El congresista electo Daniel F. Briceño reaccionó a la condena de Ciro Ramírez - crédito @Danielbricen/X
El congresista electo Daniel F. Briceño reaccionó a la condena de Ciro Ramírez - crédito @Danielbricen/X

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, respondió al comentario del representante a la Cámara electo, asegurando que el exconcejal no expuso en ningún momento su posición con respecto al retorno de Ciro Ramírez al Congreso. Indicó que su regreso se centró en impedir el avance de algunas de las reformas sociales del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Pero nunca lo dijiste. Como buen carroñero que eres, le caes ahora porque está caído y condenado. Jamás se opusieron a que lo sacaran de la cárcel para votar en contra de los proyectos del presidente Petro que beneficiaban al poder popular”, aseveró el funcionario.

Saade se valió de la religión para cuestionar al exconcejal por, aparentemente, no plantear desde el inicio una postura de rechazo frente a Ramírez y el espacio que se le otorgó en el Senado, pese a estar siendo investigado. “Hipócrita te diría Jesucristo sepulcro blanqueado. Cuelas el mosquito pero te tragas el camello”, indicó.

El embajador Alfredo Saade cuestionó a Daniel Briceño tras pronunciarse sobre la condena de Ciro Ramírez - crédito @alfredosaadev/X
El embajador Alfredo Saade cuestionó a Daniel Briceño tras pronunciarse sobre la condena de Ciro Ramírez - crédito @alfredosaadev/X

Sin embargo, el embajador erró al señalar a Briceño de haber guardado silencio sobre el caso. El 8 de mayo de 2025, el congresista electo sí se pronunció sobre el regreso de Ciro Ramírez al Congreso, asegurando que, desde su perspectiva, debía dedicarse a defenderse en el proceso penal sin ocupar ningún cargo público.

“El señor Ciro Ramírez debe defenderse sin ocupar ningún cargo público. Aunque fue levantada la medida de aseguramiento en su contra, el proceso penal sigue abierto y andando, cualquier intento de regreso al Senado debe ser rechazado. El país requiere mensajes coherentes”, detalló en su momento.

El congresista electo Daniel F. Briceño aseguró en su momento que el senador Ciro Ramírez no debía ocupar un cargo público mientras fuera investigado - crédito @Danielbricen/X
El congresista electo Daniel F. Briceño aseguró en su momento que el senador Ciro Ramírez no debía ocupar un cargo público mientras fuera investigado - crédito @Danielbricen/X

Al igual que el exfuncionario, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, dio a conocer su posición con respecto a la situación jurídica de Ramírez. En un corto mensaje publicado en X, afirmó que espera que el congresista pueda probar su inocencia en una siguiente instancia.

Asimismo, aclaró que no respaldará ningún hecho de corrupción y que no se opone a las decisiones judiciales.

La candidata Paloma Valencia se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez en primera instancia - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez en primera instancia - crédito @PalomaValenciaL/X

Respetamos las decisiones de la justicia. Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre. Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia”, indicó la aspirante.

Por su parte, Ciro Ramírez compartió un video en sus redes en el que ratificó su inocencia e informó que acudirá al recurso de apelación, esperando que el fallo condenatorio sea revocado.

Ciro Ramírez asegura que los testigos ratificaron que no tuvo interés económico ni político tras ser sentenciado a cárcel - crédito @CIROARAMIREZ/X

Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza de que yo haya cometido esos delitos”, dijo.

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