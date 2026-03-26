Atención pensionados: se vienen días en los que no podrá hacer trámites clave en Colpensiones

La entidad anunció una suspensión temporal de sus servicios y entregó recomendaciones a los usuarios para evitar inconvenientes durante este periodo - crédito Colpensiones/Colprensa

Colpensiones anunció que suspenderá temporalmente sus servicios en todo el país por trabajos en su plataforma tecnológica, según información obtenida por Revista Semana, lo que afectará trámites presenciales y digitales.

La medida impactará a miles de usuarios que no podrán acceder a consultas ni gestiones habituales durante varios días, por lo que la entidad pidió tomar precauciones.

Además, se entregaron recomendaciones específicas para evitar fraudes o inconvenientes mientras dure la interrupción del servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Colpensiones - La medida impactará a miles de usuarios que no podrán acceder a consultas ni gestiones habituales durante varios días, por lo que la entidad pidió tomar precauciones| crédito Uniandes

Fechas de suspensión y servicios afectados

De acuerdo con el comunicado oficial de Colpensiones, la suspensión de servicios se realizará entre el lunes 30 de marzo de 2026 y el miércoles 1 de abril de 2026, debido a labores de mantenimiento preventivo y actualización tecnológica.

Durante este periodo no habrá atención en los puntos físicos a nivel nacional ni en los canales digitales, incluyendo la sede electrónica y la aplicación móvil, lo que limita la realización de trámites, consultas y gestiones habituales.

“Colpensiones informa que… no se prestará servicio en los Puntos de Atención a Nivel Nacional ni a través de los canales no presenciales”, señaló la entidad, citado por Revista Semana.

La entidad aclaró que el servicio se restablecerá el lunes 6 de abril de 2026, retomando la operación en su horario habitual.

Sin embargo, indicó que el Contact Center continuará funcionando con normalidad durante esos días, permitiendo a los usuarios resolver dudas básicas o recibir orientación.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Ante la suspensión, Colpensiones pidió a los ciudadanos tomar medidas preventivas para evitar problemas durante esos días sin servicio.

Entre las principales recomendaciones, la entidad insistió en no intentar ingresar repetidamente a las plataformas, ya que esto no permitirá el acceso y podría generar confusión.

También advirtió sobre posibles fraudes, recomendando no aceptar ayuda de terceros ni utilizar enlaces o portales externos que suplanten a la entidad.

Asimismo, sugirió a los usuarios verificar que cuentan con la versión más actualizada de la aplicación oficial y, ante cualquier anomalía, comunicarse directamente con los canales autorizados.

“Nuestro Contact Center estará disponible en horario habitual… seguimos trabajando para ti”, indicó Colpensiones, citado por ese medio de comunicación.

La entidad reiteró que estos trabajos buscan mejorar la plataforma tecnológica y optimizar la prestación del servicio a futuro, aunque reconoció que durante esos días los usuarios deberán ajustar sus trámites y consultas a los canales disponibles.

FOTO DE ARCHIVO. La entidad reiteró que estos trabajos buscan mejorar la plataforma tecnológica y optimizar la prestación del servicio a futuro, aunque reconoció que durante esos días los usuarios deberán ajustar sus trámites y consultas a los canales disponibles | REUTERS/Luis Jaime Acosta.