Colombia

Atención pensionados: se vienen días en los que no podrá hacer trámites clave en Colpensiones

La entidad anunció una suspensión temporal de sus servicios y entregó recomendaciones a los usuarios para evitar inconvenientes durante este periodo

Guardar
El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
La entidad anunció una suspensión temporal de sus servicios y entregó recomendaciones a los usuarios para evitar inconvenientes durante este periodo - crédito Colpensiones/Colprensa

Colpensiones anunció que suspenderá temporalmente sus servicios en todo el país por trabajos en su plataforma tecnológica, según información obtenida por Revista Semana, lo que afectará trámites presenciales y digitales.

La medida impactará a miles de usuarios que no podrán acceder a consultas ni gestiones habituales durante varios días, por lo que la entidad pidió tomar precauciones.

Además, se entregaron recomendaciones específicas para evitar fraudes o inconvenientes mientras dure la interrupción del servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Colpensiones será el principal fondo de pensiones de Colombia con la entrada en vigencia de la reforma de Gustavo Petro - crédito Uniandes
Colpensiones - La medida impactará a miles de usuarios que no podrán acceder a consultas ni gestiones habituales durante varios días, por lo que la entidad pidió tomar precauciones| crédito Uniandes

Fechas de suspensión y servicios afectados

De acuerdo con el comunicado oficial de Colpensiones, la suspensión de servicios se realizará entre el lunes 30 de marzo de 2026 y el miércoles 1 de abril de 2026, debido a labores de mantenimiento preventivo y actualización tecnológica.

Durante este periodo no habrá atención en los puntos físicos a nivel nacional ni en los canales digitales, incluyendo la sede electrónica y la aplicación móvil, lo que limita la realización de trámites, consultas y gestiones habituales.

“Colpensiones informa que… no se prestará servicio en los Puntos de Atención a Nivel Nacional ni a través de los canales no presenciales”, señaló la entidad, citado por Revista Semana.

La entidad aclaró que el servicio se restablecerá el lunes 6 de abril de 2026, retomando la operación en su horario habitual.

Sin embargo, indicó que el Contact Center continuará funcionando con normalidad durante esos días, permitiendo a los usuarios resolver dudas básicas o recibir orientación.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Ante la suspensión, Colpensiones pidió a los ciudadanos tomar medidas preventivas para evitar problemas durante esos días sin servicio.

Entre las principales recomendaciones, la entidad insistió en no intentar ingresar repetidamente a las plataformas, ya que esto no permitirá el acceso y podría generar confusión.

También advirtió sobre posibles fraudes, recomendando no aceptar ayuda de terceros ni utilizar enlaces o portales externos que suplanten a la entidad.

Asimismo, sugirió a los usuarios verificar que cuentan con la versión más actualizada de la aplicación oficial y, ante cualquier anomalía, comunicarse directamente con los canales autorizados.

“Nuestro Contact Center estará disponible en horario habitual… seguimos trabajando para ti”, indicó Colpensiones, citado por ese medio de comunicación.

La entidad reiteró que estos trabajos buscan mejorar la plataforma tecnológica y optimizar la prestación del servicio a futuro, aunque reconoció que durante esos días los usuarios deberán ajustar sus trámites y consultas a los canales disponibles.

FOTO DE ARCHIVO. La entidad reiteró que estos trabajos buscan mejorar la plataforma tecnológica y optimizar la prestación del servicio a futuro, aunque reconoció que durante esos días los usuarios deberán ajustar sus trámites y consultas a los canales disponibles | REUTERS/Luis Jaime Acosta.
FOTO DE ARCHIVO. La entidad reiteró que estos trabajos buscan mejorar la plataforma tecnológica y optimizar la prestación del servicio a futuro, aunque reconoció que durante esos días los usuarios deberán ajustar sus trámites y consultas a los canales disponibles | REUTERS/Luis Jaime Acosta.

Temas Relacionados

ColpensionesPensionesServiciosMantenimientoColombia -Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella promete reducir el Estado, eliminar la JEP y construir diez megacárceles si llega a la presidencia

El candidato presidencial resaltó el valor de contar con perfiles técnicos como José Manuel Restrepo en su equipo y sostuvo que María Fernanda Cabal, en la intimidad del voto, respaldará su candidatura

Abelardo de la Espriella promete reducir el Estado, eliminar la JEP y construir diez megacárceles si llega a la presidencia

Viajar sin revisar esto podría arruinar sus planes: alerta de MinSalud antes de Semana Santa

Autoridades de salud insisten en una verificación clave antes de viajar y advierten riesgos que muchos pasan por alto en temporadas de alta movilidad dentro y fuera del país

Viajar sin revisar esto podría arruinar sus planes: alerta de MinSalud antes de Semana Santa

Contraloría advierte “vacíos” en decretos de emergencia de Petro y lanza alertas sobre manejo de recursos

El organismo de control pidió ajustes legales, mayor rigor en el recaudo de nuevos impuestos y advirtió riesgos en la ejecución de recursos tras revisar decretos de emergencia del Gobierno

Contraloría advierte “vacíos” en decretos de emergencia de Petro y lanza alertas sobre manejo de recursos

Ecuador niega que bombardeo en frontera con Colombia fuera contra una granja lechera

El Ministerio de Defensa de esta país aclaró que la operación militar de marzo se realizó contra el grupo armado colombiano “Comandos de la Frontera”, con apoyo de Estados Unidos, y que se incautaron armas y se capturó a cuatro presuntos integrantes

Ecuador niega que bombardeo en frontera con Colombia fuera contra una granja lechera

Gobierno activa plan de seguridad y despliega militares tras ataques a transportadores en Bajo Cauca

La ministra Mafe Rojas afirmó que el Gobierno mantiene acciones coordinadas para garantizar la seguridad y movilidad del sector transportador, y reiteró que no permitirá que la violencia afecte su operación

Gobierno activa plan de seguridad y despliega militares tras ataques a transportadores en Bajo Cauca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Exmodelo Ingrid Karina fue vista en lamentable estado por un taxista en Bogotá y realizó conmovedora petición

Marcela Reyes sorprende con un viaje a Miami y genera rumores de una nueva entrevista sobre B King: esto es lo que se sabe

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

Deportes

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Alberto Gamero tendría su primera experiencia internacional como técnico: este sería el equipo que lo buscaría

Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali